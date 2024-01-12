Яка погода в Україні буде в суботу і неділю, 13-14 січня

Ще вчора вдень в Україні була температура повітря до +3 градусів, а сьогодні похолодало до -14 градусів.

Вночі різке зниження температури повітря, подекуди відбулося з рвучким вітром та снігом, а кияни мали можливість спостерігати та чути рідкісне природне явище — зимову грозу. Вона відбулася через зіткнення теплих вологих і холодних атмосферних фронтів.

Сьогоднішнє зниження температури повітря відбуватиметься з мінливою хмарність через яку пробиватимуться сонячні промені. Проте завтра, за інформацією синоптиків Укргідрометцентру, засніжить майже по всій країні, а мороз продовжуватиме хапати нас за щоки.

Яка погода в Україні буде в суботу, 13 січня

В Західних областях хмарно, невеликий та помірний сніг. Середня нічна температура повітря -10−12 градусів, денна -4−2 градуси.

В Північних областях хмарно, невеликий сніг, місцями мінлива хмарність, без опадів. Нічна температура повітря -14−18 градусів, денна -13−9 градусів.

В Центральних областях хмарно, невеликий та помірний сніг. Нічна температура повітря -11−13 градусів, денна -8−6 градусів.

В Південних областях хмарно, невеликий сніг. Нічна температура повітря -8−10 градусів, денна -8−6 градусів.

В Східних областях мінлива хмарність, без опадів, місцями хмарно, невеликий сніг. Нічна температура повітря -16−18 градусів, денна -13−7 градусів.

У Криму хмарно, невеликий сніг. Нічна температура повітря -6−8 градуси, денна -5−3 градуси.

Синоптикиня попередила про сніг та ожеледицею

Якщо сьогодні комусь холодно, то це йому так здається))

Бо похолодання очікується в Україні завтра, 12-го січня.

Температура повітря знизиться до -7-12 градусів, на Сумщині, Харківщині, Чернігівщині та Полтавщині до -14 градусів.

Вітер буде з північного заходу, помірний, до рвучкого.

Найближчої ночі сніг пройде у західних областях, центральній частині, на півдні та сході.

На півночі буде вночі сухо.

А ось вдень у п'ятницю вся територія України належатиме області підвищеного атмосферного тиску - без опадів.

На дорогах - слизько!

У Києві 12-го січня передбачається суха погода із поривчастим північно-західним вітром. Йде похолодання: і вночі, і вдень очікується -7-12 градусів.

13-го січня холодна погода переважатиме, а 14 та 15 січня передбачається підвищення температури повітря.

Погода така мінлива, особливо градуси, що навіть коти, перебуваючи в цілком однорідній температурній атмосфері, висловлюють стурбованість та здивування)

Фото: Погода 13 січня / meteo.gov.uaСиноптикиня Наталка Діденко, на своїй сторінці в facebook , попередила про насування чергового похолодання, що очікується вже завтра разом зі снігом та ожеледицею.



13-го січня холодна погода переважатиме, а 14 та 15 січня передбачається підвищення температури повітря".