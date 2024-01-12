Яка погода в Україні буде в суботу і неділю, 13-14 січня

|ЖЖ » Новини » Наука і освіта » 2024 » Январь » 12 » 14:14:45
Ще вчора вдень в Україні була температура повітря до +3 градусів, а сьогодні похолодало до -14 градусів.
Вночі різке зниження температури повітря, подекуди відбулося з рвучким вітром та снігом, а кияни мали можливість спостерігати та чути рідкісне природне явище — зимову грозу. Вона відбулася через зіткнення теплих вологих і холодних атмосферних фронтів.
Сьогоднішнє зниження температури повітря відбуватиметься з мінливою хмарність через яку пробиватимуться сонячні промені. Проте завтра, за інформацією синоптиків Укргідрометцентру, засніжить майже по всій країні, а мороз продовжуватиме хапати нас за щоки.
Якщо сьогодні комусь холодно, то це йому так здається))
Бо похолодання очікується в Україні завтра, 12-го січня.
Температура повітря знизиться до -7-12 градусів, на Сумщині, Харківщині, Чернігівщині та Полтавщині до -14 градусів.
Вітер буде з північного заходу, помірний, до рвучкого.
Найближчої ночі сніг пройде у західних областях, центральній частині, на півдні та сході.
На півночі буде вночі сухо.
А ось вдень у п'ятницю вся територія України належатиме області підвищеного атмосферного тиску - без опадів.
На дорогах - слизько!
У Києві 12-го січня передбачається суха погода із поривчастим північно-західним вітром. Йде похолодання: і вночі, і вдень очікується -7-12 градусів.
13-го січня холодна погода переважатиме, а 14 та 15 січня передбачається підвищення температури повітря.
Погода така мінлива, особливо градуси, що навіть коти, перебуваючи в цілком однорідній температурній атмосфері, висловлюють стурбованість та здивування)
13-го січня холодна погода переважатиме, а 14 та 15 січня передбачається підвищення температури повітря".