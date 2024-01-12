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Яка погода в Україні буде в суботу і неділю, 13-14 січня

12.01.2024, 14:14:45 379 0 Помилка?Помилка в тексті?
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Яка погода в Україні буде в суботу і неділю, 13-14 січня

Ще вчора вдень в Україні була температура повітря до +3 градусів, а сьогодні похолодало до -14 градусів.

Вночі різке зниження температури повітря, подекуди відбулося з рвучким вітром та снігом, а кияни мали можливість спостерігати та чути рідкісне природне явище — зимову грозу. Вона відбулася через зіткнення теплих вологих і холодних атмосферних фронтів.

Сьогоднішнє зниження температури повітря відбуватиметься з мінливою хмарність через яку пробиватимуться сонячні промені. Проте завтра, за інформацією синоптиків Укргідрометцентру, засніжить майже по всій країні, а мороз продовжуватиме хапати нас за щоки.

Яка погода в Україні буде в суботу, 13 січня

  • В Західних областях хмарно, невеликий та помірний сніг. Середня нічна температура повітря -10−12 градусів, денна -4−2 градуси.
  • В Північних областях хмарно, невеликий сніг, місцями мінлива хмарність, без опадів. Нічна температура повітря -14−18 градусів, денна -13−9 градусів.
  • В Центральних областях хмарно, невеликий та помірний сніг. Нічна температура повітря -11−13 градусів, денна -8−6 градусів.
  • В Південних областях хмарно, невеликий сніг. Нічна температура повітря -8−10 градусів, денна -8−6 градусів.
  • В Східних областях мінлива хмарність, без опадів, місцями хмарно, невеликий сніг. Нічна температура повітря -16−18 градусів, денна -13−7 градусів.
  • У Криму хмарно, невеликий сніг. Нічна температура повітря -6−8 градуси, денна -5−3 градуси.
Погода 13 січня / meteo.gov.ua
Фото: Погода 13 січня / meteo.gov.ua

Синоптикиня попередила про сніг та ожеледицею

Синоптикиня Наталка Діденко, на своїй сторінці в facebook, попередила про насування чергового похолодання, що очікується вже завтра разом зі снігом та ожеледицею.

Якщо сьогодні комусь холодно, то це йому так здається))
Бо похолодання очікується в Україні завтра, 12-го січня.
Температура повітря знизиться до -7-12 градусів, на Сумщині, Харківщині, Чернігівщині та Полтавщині до -14 градусів.
Вітер буде з північного заходу, помірний, до рвучкого.
Найближчої ночі сніг пройде у західних областях, центральній частині, на півдні та сході.
На півночі буде вночі сухо.
А ось вдень у п'ятницю вся територія України належатиме області підвищеного атмосферного тиску - без опадів.
На дорогах - слизько!
У Києві 12-го січня передбачається суха погода із поривчастим північно-західним вітром. Йде похолодання: і вночі, і вдень очікується -7-12 градусів.
13-го січня холодна погода переважатиме, а 14 та 15 січня передбачається підвищення температури повітря.
Погода така мінлива, особливо градуси, що навіть коти, перебуваючи в цілком однорідній температурній атмосфері, висловлюють стурбованість та здивування)


13-го січня холодна погода переважатиме, а 14 та 15 січня передбачається підвищення температури повітря".

Тэги: Снегопад, сніг, погода, вітер

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