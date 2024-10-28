Листопад 2025: від тепла до снігу! Готові до погодних сюрпризів?

|ЖЖ » Новини » Наука і освіта » 2024 Октябрь 28 » 20:42:38
Листопад обіцяє здивувати українців погодними змінами. За даними синоптиків, початок місяця буде аномально теплим, але до середини листопада очікуються і перші снігопади. З вами новини від tsn.ua, і я – Людмила Труфин.
Кінець жовтня та початок листопада принесе тепло та переважання антициклону, що сприятиме сонячній та сухій погоді. Температура повітря в цей період може перевищити кліматичну норму на 3-5°. Найвищі показники очікуються 28-31 жовтня, де температура на півдні досягне +25°, а в Криму – до +28°. Уночі температура поступово знижуватиметься до +1+6°.
Протягом цього часу у багатьох регіонах України можливі тумани, що є типовим явищем для осені. Денна температура буде комфортною, досягаючи +10+17°, що перевищує середні показники.
Синоптик Наталія Птуха прогнозує, що в перших числах листопада очікується циклон, який може принести опади – дощ з мокрим снігом. Також можливі заморозки вночі.
Через затяжне тепло початок опалювального сезону може відкластися. За словами експерта Олега Попенка, потепління цієї осені не буде значним, а тривале збереження тепла дозволяє зекономити газ.
Попит на електроенергію зростає, і, за словами експертів, підвищене споживання можливе при подальшому похолоданні. На Полтавщині вже ввели аварійні відключення електроенергії 23 жовтня, відповідно до наказу Міністерства енергетики України.Погода в Україні у листопаді обіцяє бути різноманітною, з переходом від тепла до прохолодних днів із ймовірністю опадів. Незважаючи на короткочасне потепління, зниження температури та можливі заморозки вимагатимуть від українців бути готовими до змін у побуті, зокрема, до початку опалювального сезону. Важливо враховувати, що зростання споживання електроенергії може призвести до відключень, тому варто бути обережними і планувати свої дії заздалегідь. Стежте за новинами на ЖЖ інфо та будьте готові до всіх погодних викликів, які можуть виникнути у цьому непростому місяці.