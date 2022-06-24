Подразделения ВСУ вышли из Северодонецка, в городе разрушено 90% зданий

Об этом сообщил военный корреспондент Юрий Бутусов.

— Мы вышли из Северодонецка. Сегодня ночью украинские подразделения организованно покинули часть промзоны Северодонецка. На том участке фронта, где я находился, уход прошел под обстрелом, но без потерь, — написал Бутусов.

Ранее начальник Луганской ВОА Сергей Гайдай сообщил в телемарафоне, что украинские военные отбили атаку на Лисичанск, но получили команду отходить от Северодонецка.

Глава ОВА отметил, что в Северодонецке разрушена дотла инфраструктура, повреждены или разрушены 90% домов. По его словам, военных из города придется отводить. Гайдай считает, что «нет смысла» держать их на разбитых позициях – количество погибших растет.

«Они (защитники Украины. – Прим. Ред.) получили уже команду отходить на новые позиции, на новые укрепленные рубежи и оттуда уже нормально полноценно вести боевые действия и наносить урон врагу», – сказал он.





Напомним, двумя днями ранее украинские силы с боями выходили из замкнувшегося котла в Золотом и Горском, к югу от Северодонецка. По сообщениям в соцсетях, при выходе были значительные потери. После этого главком ВСУ Валерий Залужный обратился к украинцем со словами о том, что украинские военные на фронте вынуждены вести маневренную оборону и занимать более выгодные рубежи. Видео, о ситуации в Луганской области Напомним, двумя днями ранее украинские силы с боями выходили из замкнувшегося котла в Золотом и Горском, к югу от Северодонецка. По сообщениям в соцсетях, при выходе были значительные потери. После этого главком ВСУ Валерий Залужный обратился к украинцем со словами о том, что украинские военные на фронте вынуждены вести маневренную оборону и занимать более выгодные рубежи.

Украинские защитники вышли с промзоны «Азот», последней территории Северодонецка, где шли бои с российскими оккупантами.