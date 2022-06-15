Мосты в Северодонецке уничтожены: уготована ли украинским военным на заводе «Азот» судьба защитников «Азовстали»?

Российское командование предложило украинским военным, обороняющим химкомбинат "Азот" в Северодонецке, сложить оружие и обещало им сохранение жизни и гуманное обращение.

Минобороны России предлагает также эвакуировать гражданских лиц с "Азота". "Для этого с 08:00 мск до 20:00 мск 15 июня открывается гуманитарный коридор в северном направлении в город Сватово Луганской народной республики", - заявил начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев.

С конца мая за Северодонецк идут ожесточенные бои, украинские военные провели серию контратак, но в итоге отступили и заняли оборону на северодонецком химическом предприятии "Азот". На территории завода укрылось и много гражданских лиц. Мосты, через которые можно было бы совершить отступление, уничтожены.

Как рассказал DW советник министра обороны Украины Юрий Сак, с гуманитарной точки зрения ситуация в Северодонецке "очень, очень тяжелая" и похожа на ту, которая была в осажденном Мариуполе.

"Идут уличные бои. В отдельных местах украинская армия предпринимает контратаки, которые могли бы проводиться более эффективно, если бы Украина в кратчайшие сроки получила в распоряжение тяжелые вооружения", - заявил Сак.



В понедельник стало известно, что все мосты через Северский Донец, соединяющие Северодонецк с соседним Лисичанском, полностью разрушены. Обороняющие город украинские военные были вынуждены отступить и закрепиться на территории завода "Азот", а теперь они остались без сухопутного сообщения со своими основными силами.

Аналогии с Мариуполем и заводом "Азовсталь", который украинские войска обороняли 2,5 месяца в полном окружении и в итоге сдались, казалось бы, есть. Но насколько они уместны в ситуации с Северодонецком и заводом "Азот"?

Схожесть боев за "Азовсталь" и "Азот"

Крупные предприятия наподобие "Азовстали" и "Азота" - наследие военно-ориентированной советской промышленности. Они изначально проектировались так, чтобы функционировать и в военное время, а в случае приближения противника превращаться в укрепрайоны.

Украинская армия уже не раз этим пользовалась. Оборона промзон сильно выматывает наступающие части, оттягивает на себя значительные силы противника и позволяет выиграть время для подготовки резервов и занятия новых рубежей.

Мощные стены и перекрытия, наличие бомбоубежищ и подземных коммуникаций наряду с отсутствием у противника их точных планов и схем, возможность создать крупные запасы боеприпасов и продовольствия - всё это сильно затрудняет действия наступающей стороны.

Бои за Мариуполь и завод "Азовсталь" продолжались с начала марта по середину мая. Точной информации о потерях обеих сторон нет. По данным минобороны России, в общей сложности в плен сдались 2439 украинских военных, находившихся на территории "Азовстали". В Киеве заявляют, что они полностью выполнили свою задачу, связав обороной города крупную российскую группировку.

В Северодонецк российским войскам удалось зайти в конце мая. С той поры в городе идут ожесточенные уличные бои. Как и в ситуации с Мариуполем, бойцы ВСУ закрепились в промзоне, а вместе с ними - и мирные жители, которые отказались или не успели эвакуироваться.

По сведениям украинских властей, на "Азоте" остаются около 500 жителей, из них 40 - дети.

Но есть серьезные отличия

По сравнению с Мариуполем и "Азовсталью" в обороне Северодонецка и завода "Азот" есть и плюсы, и минусы.

Плюсы

Пока российскими войсками не взят соседний Лисичанск, о полном окружении украинской группировки в Северодонецке речи не идет. Река Северский Донец за спиной обороняющихся - безусловно, препятствие, но не абсолютное.

В отличие от Азовского моря, заблокированного российскими боевыми катерами, река позволяет организовать переправу через нее и снабжение. На худой конец, ее можно и переплыть.

Коммуникация и возможность вывоза раненых с "Азота" есть, подтвердил в понедельник глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

Серьезную поддержку украинским подразделениям, обороняющим химкомбинат, оказывает и размещенная в Лисичанске артиллерия - часть ее была заблаговременно выведена из Северодонецка. Города примыкают друг к другу, и при попытке приблизиться к заводу "Азот" противник попадает под огонь орудий даже небольшой дальности.

Минусы

Северодонецкий завод "Азот" почти вдвое больше по площади мариупольской "Азовстали", а следовательно, на его оборону по периметру требуется гораздо больше солдат.

Какова численность украинской группировки в Северодонецке и как долго намерено командование ВСУ оборонять город, неизвестно.

Кроме того, хотя бомбоубежища и подземные туннели на "Азоте" есть, укрытия завода не так надежны, как в мариупольской "Азовстали". Об этом говорил 2 июня глава Луганской ОВА Сергей Гайдай. "Азот", - подчеркивал он, - это точно не "Азовсталь", на территории которой был фактически огромный подземный город".

В чем сложности захвата "Азота"

Существуют три основных способа захвата столь серьезного укрепрайона, как химкомбинат "Азов": осада, штурм и методичное разрушение оборонительных сооружений при помощи артиллерии и авиации. Одно другого не исключает, эти действия можно сочетать, но есть нюансы.

Осада

Вариант с блокадой гарнизона, укрывшегося на территории химкомбината, вряд ли устроит российское командование. Во-первых, осаждающие войска попадают под плотный артиллерийский огонь из соседнего Лисичанска, что может привести к большим потерям. К тому же этот город находится на другом берегу реки и на небольшой возвышенности. Да и в целом затягивание операции чаще всего невыгодно наступающей стороне.

Во-вторых, в случае перехода украинцев в контрнаступление территория завода может быть использована как плацдарм - куда легче перебрасывать войска на занятый своими передовыми частями участок, чем форсировать реку и пытаться развернуть силы на вражеском берегу.

И в-третьих, не выбив украинские войска с завода "Азот", нельзя доложить о взятии Северодонецка.

Штурм

Лобовая атака такого крупного комплекса, подготовленного к долговременной обороне, в условиях, когда огневые точки противника не подавлены и зачастую даже не выявлены - дело крайне опасное. Большие потери у штурмующих практически гарантированы.

И даже в случае удачного штурма "Азота" это не решает проблему Лисичанска, который остается под контролем ВСУ. Украинские батареи смогут бить по российским войскам на территории завода прямой наводкой.

Автор фото, Getty Images. Лисичанск тоже подвергается массированным обстрелам



Брать штурмом завод "Азот" не планируется, сообщил 12 июня Интерфакс со ссылкой на народный совет самопровозглашенной Луганской "народной республики" - там считают, что украинские военные и так будут вынуждены сдаться.

Планомерный обстрел и авиаудары

Поскольку систему ПВО Украины так и не удалось подавить, Россия вынуждена ограниченно использовать авиацию.

Одно дело - полностью окруженный Мариуполь, где внешнее кольцо окружения было отодвинуто от города на 100 и более километров, а средства ПВО большой и средней дальности уничтожены. В таких условиях российские бомбардировщики могли беспрепятственно сбрасывать на "Азовсталь" тяжелые фугасные бомбы, методично разрушая оборонительные укрепления.

Но в небе над Северодонецком применять авиацию очень рискованно - всё воздушное пространство находится в зоне поражения украинской ПВО. К тому же нет фактора внезапности - объект атаки очевиден, противник примерно знает, откуда ждать нападения и готов его отразить.

Но есть тяжелая артиллерия, способная наносить выматывающие удары по украинским позициям.

Как сообщил 14 июня глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай, штурм города продолжается, противник разрушает до основания многоэтажные жилые дома и объекты промышленности.

"У нас есть еще одно целенаправленное попадание в объекты северодонецкого "Азота" и "Стеклопластика". Разрушен мост, помещения областной ГСЧС, обстреляны близлежащие поселки Синецкий и Павлоград. Каждый день становится известно о погибших, к которым из-за плотности обстрелов трудно добраться. Многие поврежденные многоэтажки в старых районах Северодонецка, некоторые из них российская армия расстреливала так, чтобы снести к самому фундаменту", - заявил он.

Эксперты американского Института изучения войны считают, что российская армия все же рассчитывает на прорыв линии обороны южнее Лисичанска с целью его окружения или атаки на город с западного берега Северского Донца - чтобы не форсировать реку.

В попытках возобновить наступление на север, в сторону Лисичанска российские войска провели еще одну безуспешную атаку на Тошковку - поселок городского типа к юго-востоку от Лисичанска, говорится в ежедневном докладе ISW о ходе боев на территории Украины.

В Северодонецке не прекращаются ожесточенные бои