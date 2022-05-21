Северодонецк: в окрестностях города ведутся бои, шестеро мирных жителей погибли

Об этом сообщил Сергей Гайдай, руководитель Луганской ОВА.



"Еще утром 20 мая россияне обстреляли школу, в подвале которой с начала войны прятались жители новых районов Северодонецка. Как следствие, два человека погибли на месте, еще трое госпитализированы. Двое погибших и раненые – члены одной семьи. Вечером, близ своего дома, в Северодонецке погибли мужчина и женщина. Две женщины убиты российскими обстрелами в Лисичанске и Привилле", — сказал он.



Кроме того, ранено в ногу волонтера, работавшего в гуманитарном штабе в Северодонецке. За день – около 50 разрушенных домов.

“Трудно сосчитать, сколько жилья ежедневно уничтожают в селах Горной и Попаснянской общин, регулярно страдающих от авиации. Только в Лисичанске за сутки повреждено 23 дома, в соседнем Привилле – 16. Пять – в Северодонецке”, — добавил он.





Напомним, российские оккупационные войска в течение 19 мая 2022 вели наступательные действия в районе Лисичанска и Северодонецка. В результате обстрелов в Луганской области погибли 13 человек, разрушены более 60 домов.

Сегодня утром 21 мая, в Луганской области, российские войска продолжили обстреливать город Северодонецк. В окрестностях города идут тяжёлые бои с защитниками города. Среди мирных жителей - шестеро погибших.