ВСУ близки к прорыву в районе Кременной. Взятие города обрушит линию российской обороны в Луганской области

Украинские войска близки к прорыву российской обороны в районе города Кременная в Луганской области, следует из заявлений украинских чиновников, представителей пророссийской администрации региона и данных аналитиков.

Прокремлевские телеграм-каналы в последние дни неоднократно писали о продвижении ВСУ под Кременной. Так, во вторник канал «Рыбарь» сообщил, что украинские десантники заняли опорный пункт у села Червонопоповка, примерно в пяти километрах от Кременной. Утром в среду Wargonzo уточнил, что около Червонопоповки идет борьба за участок трассы Р-66 на Кременную.

По данным Института изучения войны (ISW), украинские войска продвигаются в направлении Кременной со стороны Червонопоповки как минимум с 23 декабря.

Информацию о напряжении под Кременной и усилении давления ВСУ подтверждают и в пророссийской администрации "ЛНР". В понедельник помощник главы МВД ЛНР Виталий Киселев сообщил, что наиболее ожесточенные бои в Луганской области идут в районе Кременной и Сватово. В среду ТАСС сообщило со ссылкой на офицера, так называемой "народной милиции ЛНР" Андрея Марочко, что ВСУ рассматривают Кременную как приоритетное направление для продвижения и могут пойти на штурм города с трех направлений.

Глава военной администрации Луганской области Сергей Гайдай заявил в среду, что военное командование российских войск на этом участке уже переместилось в другие населенные пункты. Из города также выведены гражданские сотрудники, приезжавшие из России, в частности, медики и сотрудники ремонтных бригад, уточнил Гайдай.

Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении 27 декабря заявил, что ключевыми направлениями для ВСУ сейчас являются Кременная и Бахмут.

В случае взятия Кременной российским войскам будет тяжело закрепиться в ближайших крупных городах, Северодонецке и Рубежном, отметил Гадай. «Северодонецк и Рубежное… в течение первых четырех с половиной месяцев, когда российские оккупационные войска наступали, то они практически уничтожили эти города. Поэтому эти города не могут быть большими оборонными базами, там зацепиться надолго в принципе нельзя», — пояснил он.

В районе Кременной и Сватово ВСУ близки к «крупному прорыву, который отбросит российские войска на 40 миль (64,4 км — «Агентство») назад», считает эксперт британского Института стратегических исследований Майкл Кларк. Таким образом, Россия на этом участке фронта может практически вернуться к границам до 24 февраля, добавил Кларк.

В случае освобождения Кременной, по словам Гайдая, ВСУ могут развивать наступление в двух направлениях: в направлении Старобельска или Рубежного и Северодонецка. Старобельск является главным логистическим центром области, а удар в сторону Рубежного и Северодонецка может позволить расколоть российскую группировку на этом направлении, пояснил он.

После отхода из Херсона военные аналитики прогнозировали, что российская армия попытается закрепиться на восточном фронте — в Сватово Луганской области, Павловке и Бахмуте Донецкой области.