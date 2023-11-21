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Главная » Новости » Война в Украине » 2023 » Ноябрь » 21 » 10:13:39
 

Сергей Лежнев признался, что сдал позиции россиян, по которым нанесли удары ВСУ: много убитых и раненных

Сегодня, 10:30:39 262 0 Ошибка?Ошибка в тексте?
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Сергей Лежнев признался, что сдал позиции россиян, по которым нанесли удары ВСУ: много убитых и раненных

Очень показательная история произошла с советником губернатора Орловской области Российской Федерации Сергеем Лежневым. Советник опубликовал хвастливый пост о поездке на фронт с гуманитарным грузом. Пост он проиллюстрировал фотографиями, по которым оперативно навелась украинская артиллерия и нанесла по расположению российских войск результативный удар. 
 
"И самое главное здесь - не цифры статистики, а те слова искренней благодарности, которые мы слышим от бойцов", - написал в злополучном посте Лежнев. 
 
Можно предположить какие именно слова говорили попавшие под артиллерийский удар военные. 
 
"Случился конфуз. Военкрыс приехал на позиции и подробно снял там все со всех ракурсов. После того, как он выложил их на своем канале по ним тут же прицельно прилетело. [Украинцы] в своих пабликах поблагодарили талантливого журналиста за прекрасную работу", - пишет Alex Parker Returns.
 
"Я связался с парнями на местах, по ним реально прилетело и там реально были их позиции. Кстати, оппоненты в осинтеровских чатах поблагодарили волонтёра за слив позиций", - пишет Роман Сапоньков. 
 
"[украинцыам] слиты позиции, по которым нанесены удары. Есть убитые и раненые среди наших бойцов, разбита техника", - пишет Zergulio. 
 
"Уберите этого дебила с передовой, пожалуйста", - требует Владислав Угольный. 
 
Сам Сергей Лежнев свою вину признает, но настаивает, что в этот раз прилеты были случайностью. Пообещал, что больше так не будет пиариться.
 
Тэги: ВСУ, Кременная, Луганская область, война в Украине

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