Сергей Лежнев признался, что сдал позиции россиян, по которым нанесли удары ВСУ: много убитых и раненных

"И самое главное здесь - не цифры статистики, а те слова искренней благодарности, которые мы слышим от бойцов", - написал в злополучном посте Лежнев.

Можно предположить какие именно слова говорили попавшие под артиллерийский удар военные.

"Случился конфуз. Военкрыс приехал на позиции и подробно снял там все со всех ракурсов. После того, как он выложил их на своем канале по ним тут же прицельно прилетело. [Украинцы] в своих пабликах поблагодарили талантливого журналиста за прекрасную работу", - пишет Alex Parker Returns.

"Я связался с парнями на местах, по ним реально прилетело и там реально были их позиции. Кстати, оппоненты в осинтеровских чатах поблагодарили волонтёра за слив позиций", - пишет Роман Сапоньков.

"[украинцыам] слиты позиции, по которым нанесены удары. Есть убитые и раненые среди наших бойцов, разбита техника", - пишет Zergulio.

"Уберите этого дебила с передовой, пожалуйста", - требует Владислав Угольный.



Сам Сергей Лежнев свою вину признает, но настаивает, что в этот раз прилеты были случайностью. Пообещал, что больше так не будет пиариться.

Очень показательная история произошла с советником губернатора Орловской области Российской Федерации Сергеем Лежневым. Советник опубликовал хвастливый пост о поездке на фронт с гуманитарным грузом. Пост он проиллюстрировал фотографиями, по которым оперативно навелась украинская артиллерия и нанесла по расположению российских войск результативный удар.