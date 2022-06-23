ВСУ готовятся к отступлению в Лисичанске во избежание окружения

Города Лисичанск и примыкающий к нему Северодонецк в данный момент являются главной целью российской военной кампании в Донбассе, и Россия сосредоточила значительные силы на этом направлении.

Накануне в офисе президента Украины заявили, что бои в этом районе входят в решающую фазу.

"Чтобы избежать окружения, наше командование может отдать войскам приказ отступить на новые позиции, - сказал Гайдай в телеобращении. – Весь Лисичанск находится в пределах досягаемости их огня. В городе очень опасно".

Он также сказал, что наземное сообщение с городом пока открыто и эвакуация мирных жителей продолжается.

Ранее российские агентства распространили информацию, полученную от пророссийских сепаратистов на востоке Украины, о том, что Лисичанск якобы полностью окружен и отрезан от снабжения.

Независимого подтверждения этой информации нет.

Заместитель начальника Главного оперативного управления при генштабе Алексей Громов заявил, что российская армия пытается окружить ВСУ в Лисичанске, но пока этого не произошло.

"Противник не прекращает попыток создать условия для окружения частей наших войск в районе Лисичанска", - сказал он в ходе брифинга в четверг.

Украинским войскам, возможно, придется отступить с передних позиций в Лисичанске во избежание окружения, после того как российская армия заняла два населенных пункта к югу от города, заявил глава военной администрации Луганской области Сергей Гайдай.