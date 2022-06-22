Сводка войны в Украине от ISW на 22 июня: войска РФ успешно наступают на Лисичанск с юга

Американский Институт изучения войны (ISW) опубликовал очередную оценку положения дел на фронте. Ее главный вывод – российская армия успешно продвигается в сторону Лисичанска с юга, избегая прямого наступления со стороны Северодонецка, которое связано с необходимостью форсировать Северский Донец.

"Российские войска, вероятно, обеспечивают продвижение и в течение следующей недели могут атаковать окраины Лисичанска", - сказано в сообщении.

Ранее генеральный штаб ВСУ сообщил, что армии РФ удалось взять несколько населенных пунктов на юг от Лисичанска . В результате этого, по словам Алексея Арестовича, советника главы офиса президента Украины, появилась угроза локального окружения части украинских войск в районе населенных пунктов Золотое и Горское (о ней ISW пока не пишет).

Вместе с тем, в сообщении института сказано, что "для взятия Лисичанска российским войскам, вероятно, придется вести такие же бои за каждый квартал, как в Мариуполе и Северодонецке". "Российские действия вдоль оси "Изюм-Славянск" все больше буксуют, поскольку армия РФ отдает приоритет действиям около Северодонецка", - считают обозреватели ISW.

Ситуация под Харьковом

О ситуации под Харьковом эксперты ISW пишут, что "российские силы и далее сосредотачивают основное внимание на замедлении украинского контрнаступления на юго-востоке и северо-востоке от Харькова". Постоянные обстрелы областного центра эксперты института объясняют желанием "противодействовать наступлению украинских сил в направлении российских войск, действующих в Изюме, и международной границы".

Николаев и Херсон

По оценкам ISW, в районе Херсона и Николаева российским войскам, вероятно, удалось снова занять часть восточного берега реки Ингулец, которую ВСУ контролировали с 28 мая. Речь идет об участке побережья около границы Херсонской и Николаевской областей. "21 июня российские войска продолжали обустраивать долговременные огневые позиции, проводили воздушную разведку и обстреливали населенные пункты на границе Херсонской и Николаевской и Херсонской и Днепропетровской областей", - сказано в сообщении.

Ранее украинские источники сообщали об украинском контрнаступлении в районе Херсона.

Кадровые проблемы в руководстве российской армии

Кроме того, значительная часть сводки Института изучения войны посвящена предполагаемым кадровым переменам в российском руководстве военной операцией.

"Кремль недавно сменил командира российских ВДВ и сейчас, возможно, продолжает радикальную перетасовку всей командной структуры российского вторжения в Украину, что может свидетельствовать о стремлении наказать высших офицеров, виновных в провалах в Украине", - считают эксперты ISW.

Институт ссылается на сообщения нескольких российских СМИ, которые пишут, что глава генштаба Центрального военного округа Михаил Теплинский заменил Андрея Сердюкова в должности командующего ВДВ. "Украинские источники сообщали 17 июня, что Кремль уволил Сердюкова за неудовлетворительные действия во время вторжения и высокий уровень жертв среди десантников", - напоминает при этом ISW - но отмечает, что проверить подобные утверждения не представляется возможным.

Институт также приводит несколько противоречивых сообщений о замене генерала Александра Дворникова - нынешнего командующего Южным военным округом и общего руководителя российской военной кампании в Украине.

По одним сведениям, главой ЮВО скоро назначат генерала Сергея Суровикина – нынешнего командующего воздушно-космических сил России.

Однако 19 июня Conflict Intelligence Team (CIT) сообщила, что вместо Дворникова Путин назначил руководителем российской военной кампании в Украине Геннадия Жидко – заместителя министра обороны и начальника Главного военно-политического управления армии РФ.

"Если подобные радикальные кадровые ротации в российских войсках подтвердятся, они не станут действиями, предпринимаемыми армией на грани важнейшей победы, - заключают эксперты ISW. – Они говорят о продолжающемся кризисе в том, как Кремль ведет эту войну".

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