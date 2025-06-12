Генштаб ЗСУ заявив, що Росія втратила мільйон військових. Про що говорить ця цифра і чи можна їй довіряти

Вранці 12 червня генеральний штаб ЗСУ оприлюднив щоденну статистику, яку веде з початку повномасштабної війни. В ній вказані орієнтовні втрати особового складу російської армії. Вперше вони, за версією українських військових, перевищили 1 млн осіб.

Інформація про втрати сторін під час усіх війн була чутливою, а часто - засекреченою інформацією. Її використовували у пропагандистських цілях, збільшуючи втрати противника і зменшуючи власні.

Ще з початку великого вторгнення РФ український генштаб в щоденному режимі оприлюднює ймовірні втрати противника. Російське міністерство оборони не публікує загальну цифру втрат, але розписує кількість "знищених" українських військових у своїх зведеннях за оперативними напрямками.

Ще влітку 2022 року російські опозиційні ЗМІ виявили велику кількість арифметичних і географічних помилок у цих зведеннях.

Інколи про втрати України розказує або особисто Володимир Путін, або хтось з вищого військового командування РФ. Зазвичай це стосується окремих військових операцій, наприклад, як контрнаступ ЗСУ влітку 2023 року чи Курській наступ від серпня 2024 року.

Що таке військові втрати

За добу 11 червня, повідомляє українській генштаб, до переліку втрат на полі бою додалося 1140 росіян і загальні втрати РФ з 24 лютого 2022 року склали 1 000 340 осіб.

Про які саме втрати йде мова?

Речник генерального штабу Андрій Ковальов пояснював, що йдеться про "загальні бойові втрати".

"Загальні втрати російських окупантів, які публікує генеральний штаб, складаються з двох основних показників втрат, які отримує противник у ході ведення бойових дій. А саме - безповоротні втрати та бойові санітарні втрати", – сказав він "Українській правді".

Згідно з військовою наукою, до безповоротних втрат особового складу належать не лише вбиті, але й полонені, померлі від травм на полі бою, зниклі безвісти, звільнені внаслідок інвалідності військовослужбовці. Тобто ті, які не можуть повернутися в стрій найближчим часом.

Автор фото,Координаційний штаб Процес повернення (репатріації) тіл загиблих військових. Він активізувався навесні 2025 року

До санітарних втрат відносять тих військових, які отримали не смертельні поранення, ураження від зброї, тих, які захворіли і лікуються в медзакладах.

В генштабу не вказують, скільки саме російських військових вбито, яка їхня частина з усіх бойових втрат.

Цю статистику інколи розкриває лише вище політичне або військове керівництво.

Наприклад, 25 лютого 2024 року президент Зеленський заявив, що загинуло 180 тисяч російських військових.

Рік потому головком ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що безповоротні втрати Росії 250 тисяч осіб. Тобто із загальної статистики втрат (на той момент – 870 тисяч) це було близько 28%.

За такою логікою, станом на 12 червня безповоротні втрати Росії можуть складати близько 280 тисяч осіб.

Ця статистика збігається із співвідношенням безповоротних і санітарних втрат у військових конфліктах. Так, під час Першої світової це співвідношення було 1 до 4, під час Другої світової – 1 до 3.

Довіра до інформації про втрати

Багато аналітиків скептично ставляться до інформації про бойові втрати, які озвучує політичне чи військове керівництво сторін.

Український дослідник військової історії Михайло Жирохов зазначає, що "обережно" намагається використовувати цю інформацію у своїх наукових роботах.

"Довіряти на 100% цим цифрам я б не став. Але ці загальні цифри говорять про певні тенденції, наприклад, про частоту бойових дій, наскільки активний фронт. Це те, що я можу для своєї роботи використовувати", – пояснює він ВВС Україна.

На його думку, у статистиці генштабу ЗСУ щодо втрат можуть траплятися "задвоєння" чи "затроєння", тобто один російський військовий, який потрапив в полон, звільнився, повернувся на фронт і загинув, може бути порахований двічі як "безповоротна втрата".

За словами Жирохова, більш точним є підрахунок, який ведуть ЗМІ і аналітики, вивчаючи некрологи та інформацію про загиблих.

Наприклад, станом на 6 червня на основі відкритих даних Російській службі ВВС спільно з виданням "Медіазона" та командою волонтерів вдалося встановити імена 111 387 російських військових, які загинули під час повномасштабного вторгнення в Україну.

Щоправда, в статистиці не враховані громадяни з так званих ДНР і ЛНР.

Автор фото,EPA Похорон українського солдата в Чернігові, 23 квітня 2025 року

Інший спосіб підрахунку використало російське опозиційне видання "Медуза".

Воно зробило статистичну оцінку надмірної чоловічої смертності в РФ за період війни. Це результат зіставлення та аналізу опублікованих поіменних списків загиблих та реєстру спадкових справ, у якому публікується інформація про всіх спадкодавців.

Такий підрахунок показав, що станом на кінець лютого 2025 року Росія втратила загиблими 160-165 тисяч військових - і це не враховуючи іноземних добровольців та бійців з "ЛДНР".

Американський Центр стратегічних і міжнародних досліджень (CSIS) станом на початок червня оцінює сумарні втрати сторін в російсько-українській війні у 1,4 млн військових.

Аналітики кажуть про загибель 250 тисяч росіян і 60-100 тисяч українців.

"Щоб поглянути на ці цифри в історичній перспективі, Росія зазнала приблизно вп'ятеро більше смертей в Україні, ніж у всіх російських та радянських війнах разом узятих між закінченням Другої світової та початком повномасштабного вторгнення в лютому 2022 року", – сказано в дослідженні.

Що відомо про українські втрати у війні

Інформація про втрати Сил оборони є засекреченою. Однак, як у випадку з російськими, підрахунок на основі відкритих даних ведуть окремі волонтери, ЗМІ і організації.

Наприклад, сайт UALosses станом на кінець травня вказує, що кількість безповоротних втрат українських Сил оборони начебто складає близько 142 тисяч осіб. При цьому загиблими є близько 70 тисяч, в полоні близько 6 тисяч, а пропали безвісти майже 65 тисяч військових.

Однак ще в квітні 2024 року Центр протидії дезінформації при РНБО назвав цей ресурс таким, що "поширював недостовірну інформацію про втрати Збройних сил" і повідомив, що інтернет-провайдери отримали розпорядження заблокувати доступ до нього.

Періодично інформацію про втрати ЗСУ озвучує президент Зеленський.

Так, в грудні 2024 року він повідомив, що кількість загиблих українських бійців складає 43 тисяч, ще 370 тисяч отримали поранення.

При цьому лідер держави наголосив, що приблизно 50% поранених повертаються у стрій.

За його словами, РФ втрачає на полі бою людей у співвідношенні 5-6 проти 1.

На початку лютого цього року Зеленський дещо оновив дані про втрати. В інтерв'ю британському журналісту Пірсу Моргану він заявив, що Україна втратила загиблими 45,1 тисяч і пораненими 390 тисяч військових.

Автор фото,EPA Прощальна церемонія із загиблим українським військовим, колишнім шоуменом Максимом Неліпою. Він доєднався до війська на початку повномасштабного вторгнення

Тобто за два місяці важких бойових дій грудня-січня Сили оборони, згідно з цими розрахунками, втратили близько 2 тисяч бійців загиблими і 20 тисяч пораненими.

Якщо враховувати, що до початку літа кількість боєзіткнень на фронті зростала, то станом на початок червня Україна могла втратити загиблими близько 50 тисяч військових. До того ж в цей період тривав процес повернення з Росії тіл вбитих бійців. За офіційними повідомленнями сторін, станом на 11 червня відбулося чотири процедури репатріації, в рамках яких РФ повернула тіла 3 939 українських військових.

На перемовинах у Стамбулі 2 червня Україна і РФ домовились про повернення тіл загиблих бійців в форматі "6 тисяч на 6 тисяч".

Тобто за приблизними підрахунками станом на червень, кількість загиблих українських військових може становити як мінімум 60 тисяч.

На початку березня, виступаючи в Українському католицькому університеті, колишній головком ЗСУ, а нині посол у Британії Валерій Залужний назвав "критичними" рівень втрат, як в українській, так і в російській арміях. За його словами, серед українських бійців – це 50 тисяч вбитих, серед російських – 250 тисяч.

"50 тисяч вбитими в Україні і 300 з чимось тисяч поранених – критичним виявилось, нікому реально воювати", – заявив він про українську ситуацію.

Що стосується РФ, то, на його думку, вона може ще примусово мобілізувати певну кількість військових, але їхня боєздатність буде не належного рівня.

Олег Черниш, ВВС Україна