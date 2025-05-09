Як Росія вербує іноземців на війну. Історія єгиптянина, в якого через це забрали громадянство

Родина 22-річного єгиптянина Мухамеда Радвана Сенусі мріяла про його повернення з Росії лікарем, а не бійцем. Те, що їхній син вступив до російської армії, щоб воювати проти України, стало шоком для його рідних.

"Як і всі інші, я була здивована новиною, коли про неї повідомили офіційно. Я не знаю, що з цим робити і як таке могло статися саме з моїм сином", – сказала мати Мухамеда в інтерв'ю BBC.

22-річний Мухамед родом із села Аль-Маріс у губернаторстві Луксор, що на півдні країни.

У квітні 2025 року уряд Єгипту оприлюднив рішення про "позбавлення єгипетського громадянства Мухамеда Радвана Сенусі за вступ на військову службу в іноземній державі без попереднього дозволу".

Автор фото,ВВС/"Офіційний вісник" уряду Єгипту Фото рішення про позбавлення громадянства Мухамеда Радвана Сенусі, опубліковане у віснику єгипетського уряду

Зі студента медицини у найманці

Мухамед поїхав до Росії вивчати медицину у 2021 році. Його родина пишалася ним та вірила, що в нього блискуче майбутнє.

Сьогодні вони не можуть зрозуміти, як та чому їхній син пішов воювати й опинився, зрештою, в українському полоні.

Автор фото,Facebook Радвана Аль-Сенусі Фотографія Мухамеда Радвана Сенусі з фейсбук-сторінки його батька Радвана Сенусі

Батько Мухамеда написав на своїй фейсбук-сторінці, що його син став "жертвою росіян", і що російська влада заарештувала його та звинуватила у зберіганні наркотиків, а потім заманила в армію.

Радван Сенусі додав, що намагався зв'язатися з кількома офіційними органами, щоб допомогти своєму синові. Але це було безуспішно. Зрештою, у Росії єгипетського студента засудили до семи років тюрми. Після чого родина не отримувала від сина жодних звісток.

Автор фото,Facebook Радвана Сенусі Пост батька Мухамеда Радвана Сенусі про те, як його син потрапив до російської тюрми. Невдовзі він закрив доступ до своєї фейсбук-сторінки

Мати Мухамеда Сафа розповіла BBC, що востаннє спілкувалася з сином у лютому 2025 року. Перед цим вона отримала дивне повідомлення на свій телефон з невідомого номера про те, що її син зв'яжеться з нею через відеодзвінок протягом кількох хвилин.

Коли почався дзвінок, мати почула іншого єгиптянина, який повідомив їй, що її сина захопили в Україні.

Цей чоловік виконавув функції перекладача під час розмови з Мухамедом. Він пояснив, що вона має дати згоду на публікацію цієї розмови, щоб мати змогу поговорити зі своїм сином.

Мати каже, що не знала, що робити, і кілька разів запитувала себе про наслідки цієї згоди та чи може вона якось нашкодити йому. Однак вона не мала іншого варіанту почути сина, тому погодилася на публікацію інтерв'ю.

Під час цієї розмови вона дізналася, що він вступив до російської армії.

"Я була здивована всім, що мій син розповів мені, – сказала Сафа BBC. - Я зрозуміла з його голосу, що він наляканий. Він сказав мені, що хоче повернутися до Єгипту, але не знав, як це можливо".

Мухамеду не дозволили розповісти матері, де його утримують в Україні, і попросили запевнити її, що з ним усе гаразд.

У відео Мухамед звернувся до своєї матері: "Слава Богу, мамо, я живий. Я тепер військовополонений, і мені надали російське громадянство. Будь ласка, помоліться за мене, щоб війна закінчилася і мене обміняли".

Родина Мухамеда не знає обставин його вступу до російської армії. Але вони вважають, що росіяни могли чинити на нього тиск, щоб він вступив до їхнього війська в обмін на скасування тюремного строку.

Відео розмови було опубліковано на YouTube-каналі Дмитра Карпенка, що співпрацює з проєктом "Хочу жити" Координаційного штабу щодо військовополонених ГУР України. Цей проєкт закликає російських військових здаватися в полон. В описі відео йшлося про те, що Мухамед навчався в Росії. Він шукав легкого підробітку з допомогою телеграм-каналів, щоб платити за навчання. Його обманули, засудили й ув'язнили. "У тюрмі знову обвели навколо пальця й підсунули контракт", - ідеться в цьому ж описі.

Команда BBC спробувала зв'язатися з міністерством закордонних справ Росії, щоб дізнатися про стан, місцеперебування та долю Мохаммеда, але на момент публікації відповіді не отримала.

Однак джерела в українських спецслужбах підтвердили BBC, що станом на травень 2025 року Мухамед Радван Сенусі перебуває в таборі для військовополонених на заході України.

Автор фото,Facebook Apostole Dmytro Karpenko Мухамед Радван Сенусі - на відео Youtube-каналу Apostole Dmytro Karpenko

Іноземці в російській армії

За словами експерта з міжнародних відносин Ахмеда Султана, щодалі більше іноземних найманців вступають до лав російської армії. Вона потребує швидкого поповнення через її великі втрати на фронті.

Експерт додає, що Росія пропонує контракти, які передбачають фінансові пільги, дозволи на проживання та навіть громадянство в обмін на участь в нібито коротких бойових відрядженнях на передову. Однак новобранці зазвичай не розуміють справжньої ситуації на війні. Через це вони ще більш вразливі перед загрозою загибелі, поранення або полону.

За словами Султана, російські університети приваблюють єгипетських студентів легкістю вступу, особливо на медичні та наукові спеціальності. А також нижчою вартістю навчання, порівняно з європейськими та американськими університетами. Він також відзначає, що дехто прагне знайти там кращі можливості для працевлаштування.

Після початку війни з Україною вартість життя в Росії зросла, через що багато студентів не можуть оплатити навчання. Крім того, ускладнилися чи припинилися грошові перекази до Росії з інших країн.

Під час вербування до російської армії пріорітет надається тим, хто походить із зон конфлікту або потребує швидкого заробітку, не може оплатити свої рахунки. Він додає, що кожен, хто підписує такі контракти, сильно ризикує. Зокрема через те, що після повернення до своєї країни може мати юридичні проблеми.

Наслідки втрати громадянства

Батько Мухамеда звернувся на своїй сторінці у фейсбуку до єгипетських чиновників з проханням допомогти його синові та повернути його до Єгипту.

Автор фото,Facebook Радвана Сенусі Батько Мухамеда просить єгипетську владу допомогти

Родина Мухамеда не мала більше змоги зв'язатися з ним після дзвінка в лютому цього року. Однак джерело в українській спецслужбі підтвердило BBC, що Мухамед користується всіма правами та захистом, передбаченими Женевськими конвенціями. Це включає право листуватися зі своєю родиною, якщо він цього бажає.

Єгипетська держава має право позбавити громадянства будь-кого у випадках, визначених законом про громадянство цієї країни. Це пояснив ВВС Самех Самір, член Єгипетського центру економічних та соціальних прав.

Стаття16 цього закону забороняє вступ на військову службу в іноземній державі без попереднього дозволу, виданого міністром оборони.

Якщо людина втрачає громадянство, то жодних прав чи обов'язків перед єгипетською державою, як її громадянин, вона більше не має.

Адвокат Самех Самір додав, що це рішення можна оскаржити в Адміністративному суді при Державній раді або призначити когось, хто представлятиме цю людину при поданні апеляції.

Гамаль Ейд, засновник і директор Арабської мережі інформування про права людини, каже, що рішення Ради міністрів та міністерства внутрішніх справ мають велику юридичну вагу та рідко скасовуються, "поки залишаються підстави".

Мати Мухамеда розповіла BBC, що думала про те, щоб подати петицію чи скаргу, але не знала, хто може їй допомогти.

За даними української влади, Мухамед Сенусі мав подвійне громадянство: єгипетське та російське - на момент реєстрації його як військовополоненого.

Єгипетський адвокат Гамаль Ейд пояснив ВВС також, що стаття про підстави для позбавлення громадянства може тлумачитися широко. Там вказані такі підстави, як "загроза вищим інтересам Єгипту", "шкода військовому, дипломатичному чи економічному становищу Єгипту або шкода будь-яким іншим національним інтересам".

Родина Мухамеда все ще має право звернутися до єгипетського уряду з проханням втрутитися і допомогти повернути його з полону. Однак, за словами адвоката Гамаля Ейда, це буде "гуманітарним запитом, а не законним правом", тобто його будуть розглядати як справу іноземного громадянина, який має родичів у Єгипті. І в цьому випадку це буде громадянин РФ.

Україна зацікавлена обмінювати іноземців або осіб з подвійним громадянством, як і російських громадян на українських військовополонених.

Ахмед Султан звертає увагу, що під час попередніх переговорів щодо обміну полоненими основну увагу Росія приділяла російським громадянам, а не своїм найманцям. Хоч останні й могли отримати громадянство за підписання контракту з армією. Основною метою включення до обмінів є те, щоб повернуті з полону могли гарантовано повернутися на поле бою.

Ахмед Султан додає, що коли війна закінчиться або встановиться стійке перемир'я, такі військовополонені, як Мухамед можуть провести ще роки в українських місцях тримання полонених. Адже сам мирний переговорний процес може тривати роками.

Можна припустити, що якщо Україна вирішить їх звільнити, їм можуть заборонити повертатися до Росії. Їхні країни походження також не дозволять цього зробити, оскільки можуть зіткнутися з юридичними проблемами на державному рівні.

Матеріал підготовлений за участі ВВС News Україна.

Автор: Регаб Ісмаїл,Коресподентка ВВС Arabic