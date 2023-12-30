Чоловіків з інвалідністю не випускають за кордон: Посилили правила виїзду з України

Сьогодні з'явилася інформація, що з вечора 29 грудня прикордонники перестали випускати чоловіків з інвалідністю 3 групи та людей з інвалідністю. Також посилено контроль документів для тих, хто виїжджає за системою «Шлях». Деякі категорії тих, хто міг раніше виїхати, тепер не можуть виїхати. Наприклад, багатодітні батьки.
Офіційної інформації щодо цього поки немає. Чекаємо на реакцію ДПСУ.
Інформація з соцмережі фейсбук.
Питання виїзду категорії 18-60 осіб чоловічої статі
(Пропуск здійснюється відповідно до ПКМУ №57)
- 1. Жоден інспектор НЕ МАЄ права *самостійно* приймати рішення на пропуск осіб чоловічої статі віком від 18 до 60 років ( про всі виїзди категорії 18-60 смс- доповідь );
- 2. Інваліди БЕЗ військово-облікових документів, у яких зазначена відстрочка, відповідно до статті 23 закону України про мобілізацію, мобілізаційну підготовку- *НЕ ПРОПУСК* (як виняток особи з явними ознаками інвалідності);
- 3. *Шлях ( ОВА )* пропускаються тільки ті, що слідують з гуманітарною метою та раніше їздили, як волонтери і привозили суттєву допомогу (це підтверджують );
- 4. Особи, які слідують по *Шляху від ОВА* на легкових т/з, поїздах та автобуса (псевдоволонтери) -*НЕ ПРОПУСК;*
- 5. Багатодітні, супровід, утримання, самостійне виховання, фіктивні шлюби- *БЕЗ ВІЙСЬКОВО-ОБЛІКОВИХ ДОКУМЕНТІВ* ,в яких зазначено відстрочка згідно статті 23 закону України про мобілізаційну підготовку і мобілізацію- *НЕ ПРОПУСК*;
- 6. ШЛЯХ - ліцензіати до 7,5 т виїжджає лише *ОДИН * водій;
- 7. Водії вантажних т/з більше 7,5 т, водії автобусів - вивчаємо питання - якщо дальні рейси - _може бути більше ніж один водій_;
- 8. Особи, які надають документи,що підтверджують тимчасове ЗВІЛЬНЕННЯ від мобілізації за СТАНОМ ЗДОРОВʼЯ до 6 міс. - *НЕ ПРОПУСК*;
- 9. Особи, які тільки оформили ПМЖ - *НЕ ПРОПУСК* . Виняток ті , які оформили ПМЖ давно.
- 10. Листи погоджені АДПСУ категорії Мінкульт, Єпархії та Мінмолоді та Спорту - в *ОБОВʼЯЗКОВОМУ* порядку проводити фільтраційно перевірочні заходи з офіцерами ОРВ та ВВБ.
По всіх випадках ПРОПУСКУ категорії (чоловіків 18- 60) готуємо смс за встановленим зразком. До проведення перевірочних заходів обов’язково залучаються офіцери ПОРВ та ВВВБ. В смс на погодження зазначати прізвище офіцерів ПОРВ та ВВВБ.
*ПРИЧИНИ*, які зазначаються в рішенні про відмову в перетинанні ДК:
- - *по шляху*- не підтвердження мети;
- - *решта випадків*- особа не надала на прикордонний контроль документи, що підтверджують підставу для виїзду за кордон в умовах правового режиму воєнного стану.
Після затвердження єдиного зразка рішення про відмову в перетині ДКУ інформацію буде надано додатково