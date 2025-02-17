Фільм «Камінь, папір, ножиці» про напад Росії на Україну отримав BAFTA. Хто ще переміг

16 лютого в Лондоні відбулася церемонія вручення премії Британської академії телебачення і кіномистецтва (BAFTA). У номінації "Найкращий британський короткометражний фільм" перемогла стрічка "Камінь, папір, ножиці", присвячена війні в Україні.

Ведучим церемонії був актор Девід Теннант.

Найбільше нагород отримали драма "Конклав" та епопея "Бруталіст" - обидві стрічки перемогли одразу в чотирьох категоріях.

Серед інших переможців - Майкі Медісон (найкраща акторка за роль у фільмі "Анора"), Кіран Калкін (найкращий актор другого плану за роль у стрічці "Справжній біль") і Зої Салдана (найкраща акторка другого плану за роль у фільмі "Емілія Перес").

Про що фільм "Камінь, папір, ножиці"

Фільм, заснований на реальних подіях, зняв британський режисер німецького походження Франц Бьом. Він розповідає історію 18-річного Івана, який живе на сході України на початку повномасштабного вторгнення Росії.

Його батько - лікар, який рятує поранених військових і цивільних у бункері. Коли росіяни дізнаються про сховище, Іван змушений взяти до рук зброю, щоб захистити своїх рідних і поранених.

Роль Івана виконав український актор Олександр Рудинський, який знімався в таких українських фільмах як "Перші ластівки" та "Лишайся онлайн", а також в іноземних серіалах "Декамерон" і "Агенція".

У фільмі знялися й інші українські актори - батька Івана зіграв Сергій Калантай, пораненого військового Миколу - Юрій Радіонов, а військового Анатолія - Олександр Яценко.

Світова прем'єра фільму відбулася у 2024 році на кінофестивалі Show Me Shorts.

Напередодні церемонії всі фільми-номінанти у категорії "Найкращий британський короткометражний фільм" тимчасово опублікували на офіційному YouTube-каналі BAFTA.

Автор фото,Getty Images Олександр Рудинський виступив на церемонії нагородження

У своєму виступі на церемонії нагородження Рудинський присвятив свою перемогу своєму другові Євгену Світличному, який загинув на війні за пʼять днів до того, як розпочалися зйомки фільму.

"А також усім, хто захищає та робить мою країну незалежною. Дуже дякую BAFTA та Слава Україні", - завершив він свій виступ.

Які фільми отримали найбільше нагород

"Конклав" - 4

"Бруталіст" - 4

"Чародійка" - 2

"Емілія Перес" - 2

"Анора" - 2

"Дюна Частина 2" - 2

"Справжній біль" - 2

"Воллес і Громіт: Перната відплата" - 2

Інші переможці BAFTA

Фільм "Конклав" німецького режисера Едварда Бергера отримав чотири нагороди, зокрема як найкращий фільм і найкращий британський фільм. Він також переміг у номінаціях "Найкращий адаптований сценарій" і "Найкращий монтаж". Загалом фільм отримав 12 номінацій.

Автор фото,Getty Images Едрієн Броуді став найкращим актором

Фільм американського режисера Брейді Корбета "Бруталіст" також отримав чотири статуетки: Корбет став найкращим режисером, а Едрієн Броуді став найкращим актором за роль угорського архітектора Ласло Тота, який пережив Голокост. Фільм також отримав нагороди за найкращу оригінальну музику та операторську роботу.

Автор фото,Reuters Майкі Медісон стала найкращою акторкою

Фільм "Анора" про нью-йоркську стриптизерку та її бурхливий роман із сином російського олігарха, переміг у номінаціях "Найкраща акторка" (нею стала 25-річна Майкі Медісон) та "Найкращий кастинг". Цей фільм в Україні викликав скандал і звинувачення у просуванні російських наративів.

Критики обожнюють цей американський фільм, а російського актора другого плану Юру Борисова навіть номінували на найкращу чоловічу роль на "Оскарі".

Російські ЗМІ радо зустріли новину про Борисова та бачать це як знак того, що російська культура відроджується на фоні повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Платформа United 24, яка інформує глобальні аудиторії про війну Росії в Україні, зробила допис про Борисова у себе в інстаграмі, назвавши його "прихильником Путіна".

Борисов підтримував анексію Криму і не раз нелегально їздив на півострів, нагадала платформа. Він також грав у пропагандистському фільмі "АК-47", пише United 24.

За звання найкращої акторки також змагалася Демі Мур, яка знялася у боді-горорі "Субстанція", але в результаті фільм отримав нагороду лише за макіяж та зачіски.

Автор фото,Getty Images Зої Салдана стала найкращою акторкою другого плану

"Емілія Перес", французький фільм про небезпечного мексиканського наркобарона, який вирішує покинути світ злочинності та стати жінкою, мав 11 номінацій та переміг у двох із них - " Найкращий міжнародний фільм" та "Найкраща акторка другого плану", якою стала Зої Салдана.

Автор фото,Getty Images Джессі Айзенберг отримав нагороду від імені Кірана Калкіна

Очікуваною стала перемога Кірана Калкіна за роль у фільмі "Справжній біль". Нагороду за нього отримав його колега по фільму, сценарист і режисер Джессі Айзенберг.

Фільм Айзенберга про двох двоюрідних братів, які досліджують коріння своєї єврейської бабусі в Польщі, також отримав нагороду за найкращий оригінальний сценарій.

Серед інших переможців – "Дюна, частина 2" Дені Вільньова, яка отримала нагороди за спецефекти та звук.

Музичний блокбастер "Чародійка" отримав нагороду за найкращу сценографію та дизайн костюмів.

Найкращим анімаційним фільмом став "Воллес і Громіт: Перната відплата". Він також отримав першу нагороду за найкращий дитячий та сімейний фільм.