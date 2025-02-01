Зміни з 1 лютого: нове ВЛК, менші карткові перекази, СЗЧ та вищі тарифи

У лютому багато змін стосуватимуться військовозобов'язаних. Мова про бронювання від мобілізації, критично важливі підприємства, про проходження ВЛК, а також соціальний захист військовослужбовців та їхніх сімей.

Окрім того, новації пов'язані з персональними фінансами українців, бо йдеться про підвищення вартості деяких послуг, отримання виплат та обмежень у банківській сфері.

Термін повернення із СЗЧ продовжили до кінця лютого

Військовослужбовці, які вперше самовільно залишили частину (СЗЧ), до кінця лютого можуть повернутися на службу без юридичних наслідків для себе, а також зі збереженням усіх соціальних гарантій.

Раніше повернутися військовим дозволили до 1 січня. Але парламент змінив закон "Про військовий обов'язок і військову службу" і переніс кінцевий термін. Президент підписав цей закон і він почав діяти.

Після повернення військовослужбовці мають продовжити службу у 17 спеціальних бригадах, визначених міністерством оборони.

Для тих, хто не повернеться, встановлена відповідальність за статтею 407 Кримінального кодексу України, яка передбачає позбавлення волі на строк до 10 років.

Автор фото,Getty Images Військовий

В середині січня агентство Інтерфакс повідомляло з посиланням на ДБР, що із СЗЧ до 1 січня повернулося понад сім тисяч військовослужбовців.

Але самовільно залишили фронт чи дезертирували значно більше людей. За даними Офісу генпрокурора, що опубліковані на офіційному сайті відомства, BBC Україна вдалося встановити, що з початку 2022 року було близько 100 тисяч кримінальних проваджень щодо СЗЧ і дезертирства.

Джерела BBC Україна у Генеральному штабі ЗСУ кажуть, що реальні цифри можуть бути значно більшими.

Останнім часом стало відомо про численні випадки СЗЧ і дезертирства. Наймасовішим СЗЧ було у 155 Окремій механізованій бригаді "Анна Київська" під час навчань у Франції.

Статус критично важливих підприємств і бронювання працівників

До 28 лютого усі критично важливі підприємства мають підтвердити свій статус відповідно до нових критеріїв, що їх затвердив уряд наприкінці листопада минулого року. Ці підприємства мають право бронювати працівників від мобілізації.

Автор фото,ВВС В Україні статус критичних має понад 700 підприємств

Тоді Кабмін попередив, що відстрочки від мобілізації, які видало міністерство економіки до набуття чинності цієї постанови, діють до 28 лютого 2025 року.

Ця сама дата визначена і для відстрочок, які надали через Єдиний державний вебпортал електронних послуг - "Дію".

Для підтвердження статусу "критично важливих" підприємство має звернутися до профільного міністерства або обладміністрації.

Критерії для визначення підприємства критично важливими не змінюються, але уряд запровадив два обов'язкових: середня зарплата за останній квартал не повинна бути меншою ніж 2,5 мінімальної зарплати, а підприємство не повинно мати боргів зі сплати податків.

Член парламентського комітету з питань нацбезпеки Олександр Федієнко заявив нещодавно про велику імовірність того, що після 28 лютого певна кількість людей не буде заброньована і їх мобілізують. Саме через те, що не всі підприємства зможуть підтвердити свою критичність за новими правилами.

За даними міністерства економіки, в Україні зараз нараховується понад 700 критично важливих підприємств. До запровадження нових вимог 95% з них успішно пройшли аудит на критичність.

ВЛК для обмежено придатних

До 5 лютого військовозобов'язані зі статусом "обмежено придатний" мають повторно пройти медичне обстеження у військово-лікарській комісії (ВЛК) для визначення нового статусу придатності.

Така вимога зумовлена тим, що у законодавстві вже немає поняття "обмежено придатний", натомість встановлені категорії "придатний", "тимчасово непридатний" та "непридатний" для військової служби.

Ті, кого раніше визнали "обмежено придатними", повинні були впродовж дев'яти місяців пройти повторну ВЛК. Однак, як виглядає, багато військовозобов'язаних не зробили це вчасно, через що біля приміщень комісій утворилися величезні черги.

Щодо настання відповідальності після 5 лютого для тих, хто не пройде ВЛК, є різночитання.

З одного боку, якщо людина не пройде ВЛК до 5 лютого, це може вважатися порушенням правил військового обліку. Теоретично військовозобов'язаний може бути оштрафований на суму від 17 до 25,5 тис гривень.

З іншого боку, міністерство оборони робило роз'яснення, що покарання може настати тільки тоді, коли людину викликали повісткою на повторне проходження ВЛК, і до 5 лютого вона це не зробила.

Окрім того, не пройшовши ВЛК у встановлений строк, підприємство не зможе такого працівника забронювати.

За два тижні до завершення строку, наданого для проходження ВЛК, заступниця керівника Офісу президента України Ірина Верещук сказала, що через велике навантаження на медкомісії терміни повторного проходження ВЛК можуть бути продовжені ще на три місяці, тобто, до початку травня.

Проте велике питання, чи встигнуть внести зміни у законодавство до 5 лютого.

Міністерство оборони також оголосило, що з 1 лютого у додатку "Резерв+" можна буде отримати електронне направлення на проходження ВЛК.

Ця система покликана спростити весь процес, адже зараз, щоб потрапити на ВЛК, потрібно спочатку вистояти чергу й отримати паперове направлення з ТЦК. І це могло займати кілька днів.

Виплати рідним полонених і зниклих безвісти

З 1 лютого змінюється порядок виплат грошового забезпечення військовим, які потрапили у полон чи зникли безвісти, їхнім родичам.

З цього дня набувають чинності зміни до закону "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей".

Якщо раніше усе грошове забезпечення військового - 120 тис гривень - щомісяця отримувала лише його дружина (або ж чоловік військової), то тепер ці кошти закон дозволяє розподіляти між кількома родичами.

Окрім того, половина цієї суми залишатиметься у військовій частині і буде виплачена самому бійцю після його повернення з полону або встановлення його місця перебування.

Автор фото,УНІАН Загальна кількість полонених і зниклих безвісти може становити кілька десятків тисяч

50% грошового забезпечення, тобто, 60 тис гривень, можуть бути розподілені рівними частинами серед родичів першої черги. Це дружина чи чоловік, законні представники неповнолітніх дітей, діти з інвалідністю з дитинства або їхні законні представники, батьки військового.

Якщо військовий не має родичів першої черги, то 20% забезпечення буде надано повнолітнім дітям, братам і сестрам, а 80% - залишаться у військовій частині.

Усі ці правила не стосуються випадків, якщо військовий, що потрапив у полон чи зник безвісти, залишив особисте розпорядження і вказав, кому мають виплачувати гроші.

"Зимова підтримка" закінчується

Автор фото,ВВС Зимова підтримка

28 лютого - останній день, коли можна подати заявку на отримання так званої "президентської тисячі" - "Зимова підтримка".

Програму запустили 1 грудня минулого року. З того часу понад 12 мільйонів людей звернулися за цією допомогою.

"Програма виконується дуже позитивно, великий запит від наших людей, є більше ніж 12 мільйонів заявок, і більшість уже профінансовані. Своєчасність програми очевидна", - сказав нещодавно президент Зеленський.

За його словами, уряд готуватиме інші державні програми з метою підтримати "якнайбільше українських сімей, якнайбільше наших громадян".

Звернутися за "Зимовою підтримкою" все ще можна через мобільний застосунок "Дія", Укрпошту чи банки, що є партнерами іншої державної програми - "Національний кешбек".

Витратити "зимову тисячу" треба до 31 грудня 2025 року на товари та послуги, перелік яких визначив Кабінет міністрів.

Нові карткові обмеження

З 1 лютого українські банки запроваджують нові обмеження на карткові перекази, в тому числі за реквізитами IBAN. Місячний ліміт на перекази становитиме 150 тис гривень.

Однак ця вимога стосуватиметься лише клієнтів, чиї доходи не підтверджені документально.

При цьому клієнти будуть розподілені на три категорії залежно від ступеня ризику, який визначатимуть банки. Для клієнтів з високим рівнем ризику діятимуть обмеження 50 тис гривень на місяць.

Клієнти з середнім та низьким рівнями ризику зможуть переказувати 150 тис гривень на місяць, а з 1 червня 100 тис гривень.

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Такі нововведення відбуваються не вперше, їх вже вкотре узгоджують банки у Меморандумі про забезпечення прозорості ринку банківських платіжних послуг.

НБУ у такий спосіб хоче подолати схеми так званих "дропів", які за винагороду передають у користування третім особам свої карткові рахунки. Ці рахунки використовуються як транзитні для переказів і відмивання грошей, вважають в НБУ.

Подорожчають квитки до Польщі та Угорщини

Укрзалізниця повідомила, що з 1 лютого збільшить вартість квитків у напрямку Варшави та Будапешта.

Як розповідають у пресслужбі УЗ, подорожчання відбудеться через вимушену необхідність переглянути знижки на квитки, про які раніше була домовленість із залізницями сусідніх країн.

Знижки діяли для популяризації власних міжнародних сполучень. Однак, кажуть в УЗ, через подорожчання витратних матеріалів та енергоресурсів збитки від пасажирських перевезень зростають. Торік вони становили 18 млрд гривень.

Квитки у напрямку Польщі подорожчають на 20-27% у вагонах першого класу "Інерсіті+" і на 9-27% - у вагонах купе. Але на міжнародний потяг "Київ-Варшава" вартість проїзду зросте ще більше - на 37%.

У потягах до Будапешта у вагоні СВ ціни зростуть на 17% і у вагоні купе – на 21%.

УЗ повідомляла нещодавно, що в останні роки пасажиропотік у напрямку країн Євросоюзу став у сотні разів більшим, ніж до початку війни.

Загалом у 2024-му залізниця перевезла понад 20 млн пасажирів.

Lifecell збільшує тарифи

Мобільний оператор Lifecell з 5 лютого до 20 березня поступово підвищуватиме тарифи на свої послуги.

У третій за кількістю абонентів компанії кажуть, що на такий вимушений крок Lifecell йде через зростання вартості електроенергії.

В середньому тарифи зростуть на 34%. Компанія нагадує, що останній перегляд цін був у вересні 2023 року, і торкнувся лише 15% абонентів.

Lifecell також пропонує різні бонуси, аби пом'якшити зростання тарифів більш як на третину.

У грудні 2024 та у січні цього року тарифи підняли також інші дві компанії мобільного зв'язку – Київстар та Водафон.