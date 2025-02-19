Від кого Україна насправді критично залежна - від США чи Європи

"На сьогодні 80% ціни війни - це Україна і Європа. І 20% - це внесок США", - заявив президент Володимир Зеленський, вирушаючи на безпекову конференцію в Мюнхені, учасники якої згодом були шоковані позицією, висловленою представниками нової адміністрації США.

Попри поширену думку про лідерство США у допомозі Україні під час повномасштабної війни, цифри свідчать, що європейська частка переважає американську.

Скільки і яку допомогу надала Європа Україні від початку повномасштабного російського вторгнення? І що буде з цією допомогою далі?

Скільки вже дали США та Європа

За даними українського міністерства фінансів, зі 118 млрд доларів, які Україна отримала від міжнародних партнерів від початку повномасштабної війни, ЄС надав майже 48 млрд доларів, а США – 31,2 млрд доларів. Прикметно, що від початку цього року поки що єдиним джерелом міжнародної фінансової підтримки є ЄС із внеском у понад 3 млрд доларів.

За обсягами фінансової та гуманітарної допомоги європейські країни лідирували з лютого 2022 року. Але лідерство у військовій підтримці мали США. Проте нині поступово і у військовій допомозі наперед виходить Європа, - такими є висновки Кільського інституту світової економіки, який відстежує усю допомогу, надану Києву, у своєму Трекері підтримки Україні (Ukraine Support Tracker).

При цьому дослідники беруть до уваги не лише ЄС, але й такі європейські країни як Британію, Норвегію, Швейцарію та Ісландію, які не є членами ЄС, але допомагають Україні.

"Європа як одне ціле явно випередила США у наданні допомозі Україні", - йдеться у висновках дослідження на сайті Кільського інституту.

Дослідники підрахували, що загалом Європа надала Україні 70 млрд євро фінансової та гуманітарної допомоги, а також військової допомоги на 62 млрд євро. США ж надали військової допомоги на 64 млрд євро та фінансової допомоги на 50 млрд євро.

Автор фото,Kiel Institute for the World Economy За підрахунками Кільського Інституту світової економіки, загальна допомога Україні під час війни від Європи (синя лінія) переважає допомогу від США (червона лінія)

Загалом від початку повномасштабної війни, за підрахунками експертів Кільського інституту, Україна отримала близько 267 млрд євро, або близько 80 млрд євро у кожен рік війни. Із них близько половини (49%) – це військова допомога, 44% - фінансова, і 7% - гуманітарна.

При цьому, зазначають дослідники, частка кожного конкретного донора є надзвичайно малою, якщо порівнювати із розмірами їхніх економік. Так, Британія та Німеччина (так само як і США), виділяли на допомогу Україні не більше 0,2% від свого ВВП. Для Франції, Іспанії та Італії цей показник є ще нижчим – лише 0,1%.

"Якщо подивитися на бюджети більшості європейських країн-донорів, допомога Україні за останні три роки виглядає більше як незначна політична "примха", ніж серйозне фіскальне зусилля", - каже Крістоф Требех, голова проєкту у Кільському інституті.

Дослідники також звертають увагу, що європейська допомога почала явно переважати американську від середини 2023 року, коли американський Конгрес місяцями блокував новий закон про допомогу Україні, який врешті був схвалений лише у квітні 2024 року.

Із поверненням президента Трампа на посаду, військова допомога США може знову забуксувати. Тоді європейським урядам доведеться посилити свої зусилля, аби закрити дірку, що залишилася від США, вважає Крістоф Требех.

Що може змінитися в Європі

Виглядає, що це дуже добре розуміють у європейських столицях, а виступи представників нової американської адміністрації на Мюнхенській конференції лише посилили це розуміння.

Як повідомляє Financial Times, Європейська комісія розробляє проєкт реформи бюджету Євросоюзу, в якому має збільшити фінансування оборони та безпеки блоку. Зараз бюджет ЄС йде переважно на сільгоспсубсидії, допомогу менш розвиненим регіонам та зарплати єврочиновникам.

Джерела FT кажуть, що йдеться про безпрецедентні зміни у бюджеті. У Єврокомісії також вважають, що нинішні механізми розподілу коштів надто забюрократизовані та повільні.

Ці зміни на рівні ЄС можуть також бути посилені ініціативами окремих країн – як членів ЄС, таких, як Франція чи Німеччина, так і європейських країн поза ним, таких, як Британія чи Норвегія.

Про склад нової/посиленої коаліції на підтримку України може свідчити склад учасників кризової зустрічі європейських лідерів у Парижі, ініційованої президентом Франції Еммануелем Макроном.

Очікується, що в ній мають взяти участь лідери Німеччини, Польщі, Італії, Британії та генсек НАТО Марк Рютте.

Не лише гроші, але й зброя

У разі, якщо прогнози щодо скорочення американської допомоги Україні справдяться, Європі доведеться взяти на себе додаткові зобов'язання.

Втім, як зазначив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк, по деяких видах зброї, яка надається Україні у вигляді військової допомоги, Європа вже значно випереджає Сполучені Штати.

"Сполучені Штати дуже полюбляють казати: "Ми надаємо багато допомоги Україні". Так, надаєте, але є нюанс. Протиракетна оборона – тотально, з великою перевагою європейські країни. Ракетні системи, РСЗВ та артилерія – з великою перевагою європейські країни. Бронетехніка – європейські країни", – пояснив він під час телеефіру, додавши, що "математику треба всім вивчати".

Як відзначили у коментарі ВВС Україна у міністерстві фінансів, у міжнародній підтримці важливу роль відіграє підтримка партнерів у рамках програми Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA). Це механізм, який передбачає отримання від країн G7 50 млрд доларів із подальшим погашенням за рахунок доходів від заморожених російських активів. У цьому механізмі від США та ЄС мають надійти рівні частки – по 20 млрд доларів, ще 3 млрд має надати Велика Британія.

Очікується, що за цією програмою у 2025 році залучать 22 млрд доларів від загальної суми. При цьому Сполучені Штати вже спрямували 1 млрд, а Європейський Союз – 3 млрд євро.

У мінфіні також зазначають, що частину коштів можна буде спрямувати "безпосередньо на оборонні потреби", і саме так будуть використані кошти від ЄС та Британії.

Тим часом дослідники Кільського інституту світової економіки звертають увагу і на ще одну важливу деталь: якщо на початковій стадії війни військова допомога надходила із запасів в арсеналах, то нині йдеться переважно про нову зброю, вироблену промисловістю західних країн.

У 2023, і особливо у 2024 році понад 60% вже були новою продукцією, що її замовляли національним виробникам.

Ця зміна є особливо помітною у Німеччині, де близько трьох четвертих зброї для України розміщено у вигляді замовлень власній оборонній промисловості, йдеться у звіті Ukraine Support Tracker. Для порівняння: у військовій допомозі США Україні 48% "закривалося" замовленнями для американського ВПК.

Звісно, і з європейською допомогою Україні можливі несподіванки.

І першою із них можуть стати вибори в Німеччині, найбільшій економіці Євросоюзу, які мають відбутися 23 лютого. На них, як свідчать дані опитувань, Соціал-демократична партія нинішнього канцлера Олафа Шольца може втратити владу.

Автор: Анастасія Зануда, Кореспондентка ВВС