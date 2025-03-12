Як світ відреагував на результат переговорів України й США і що кажуть у Росії

Розблокування військової допомоги для Києва і готовність до 30-денного перемир'я на фронті стали ключовими досягненнями перегорів між представниками України та Сполучених Штатів Америки, що відбулися 11 березня в місті Джидда, Саудівська Аравія. Як у світі відреагували на ці домовленості?

Президент України Володимир Зеленський назвав перемовини з американцями "конструктивними", а результат - "позитивним". На його думку, тепер Росія має показати свою готовність до миру.

"Україна готова до миру. Свою готовність припинити війну чи продовжувати війну повинні показати в Росії. Настав час для повної правди", - заявив президент.

Президент США Дональд Трамп також назвав потенційне припинення вогню "дуже важливим досягненням".

"Якщо ми зможемо змусити Росію це зробити, буде чудово. Якщо ж ні, то ми просто продовжимо (воювати), і люди будуть гинути. Багато людей", - заявив він журналістам.

Реакція Заходу

В більшості західні лідери позитивно відреагували на домовленості в Джидді.

Британський прем'єр-міністр Кір Стармер зазначив, що привітав Зеленського і Трампа з "цим чудовим проривом".

"Це важливий момент для миру в Україні, і зараз нам усім необхідно подвоїти наші зусилля, щоб якнайшвидше досягти міцного та безпечного миру. Як заявили американська та українська делегації, м'яч тепер на російській стороні. Росія має погодитися на припинення вогню та припинення бойових дій", - заявив очільник уряду.

Французький президент Еммануель Макрон зазначив, що вітає прогрес, досягнутий у ході переговорів між США та Україною.

Він також написав, що тепер "м'яч, безперечно, на боці Росії".

Очільниця міністерства закордонних справ Німеччини Анналена Бербок назвала події в Джидді "поворотним пунктом".

"Підсумки сьогоднішніх переговорів між Україною та США можуть стати важливим поворотним пунктом у прагненні України до міцного миру та безпеки. Німеччина разом із нашими партнерами підтримуватиме український народ на цьому шляху. Тепер Росія має припинити свою агресивну війну"

Урсула фон дер Ляйєн, голова Європейської комісії, привітала результати переговорів, особливо рішення Білого дому відновити військову допомогу Києву.

"Це позитивна подія, яка може стати кроком на шляху до всеосяжного, справедливого та міцного миру в Україні. Тепер м'яч перебуває на боці Росії. ЄС разом зі своїми партнерами готовий повною мірою брати участь у мирних переговорах".

Автор фото,Reuters Макрон привітав переговори США і України та наголосив, що зараз "м'яч на стороні Росії"

Голова європейської дипломатії Кая Каллас привітала перемовини і заявила, що ЄС зробить все можливе для досягнення справедливого та міцного миру.

Американський сенатор, член Республіканської партії Ліндсі Грем заявив, що відмова Кремля від запропонованого перемир'я має стати підставою для накладення жорсткіших санкцій на РФ.

"Росії давно час відчути величезний економічний біль внаслідок свого жорстокого вторгнення в Україну. Я аплодую президенту Дональду Трампу за зусилля щодо якнайшвидшого припинення цієї варварської війни".

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск назвав перемовини в Джидді "важливим кроком до миру", президент Латвії Едгар Рінкевичс зазначив, що Україна продемонструвала справжню готовність до справедливого та міцного миру, а очільник Литви Гітанас Науседа наголосив, що "забезпечення миру та гарантій безпеки буде ключовим пріоритетом у майбутньому".

Як відреагували в Росії

Російська влада обережно прокоментувала результати переговорів у Джидді.

Як повідомив у середу речник Кремля Дмитро Пєсков, "Росія уважно вивчає заяви за підсумками переговорів США та України" та очікує деталей переговорів від держсекретаря Марко Рубіо та помічника Дональда Трампа з нацбезпеки Майка Волтца.

"Росія не хоче забігати вперед у питанні запропонованого перемир'я, спочатку потрібно отримати інформацію від США", - сказав Пєсков.

У Кремлі також заявили, що найближчими днями заплановані контакти, під час яких можуть бути домовленості про телефонну розмову між Путіним і Трампом.

Напередодні заява спікера МЗС РФ Марії Захарової також не містила конкретики.

"Головні новини для нас приходитимуть звідси (з Росії, - Ред.). Формування позиції Російської Федерації відбувається не за кордоном з допомогою певних домовленостей чи зусиль якихось сторін. Формування позиції Російської Федерації відбувається усередині Російської Федерації", - відповіла вона на питання про переговори США і України.

Захарова також підтвердила, що найближчим часом ймовірно відбудеться зустріч представників Кремля і Білого дому.

Віцеспікер Ради Федерації РФ Костянтин Косачьов заявив, що Росія прийме лише домовленості на своїх умовах.

"Умови – американські, а не українські. Українці погоджуються з тим, що їм кажуть... Росія наступає, і тому з Росією буде інакше. Будь-які домовленості (при всьому розумінні потреби компромісів) — на наших умовах, не американських. І це не хвалькуватість, а розуміння того, що реальні угоди, як і раніше, пишуться там, на фронті. Що мають розуміти і у Вашингтоні", - цитує його ТАСС.

Голова парламенту анексованого Криму Володимир Константінов взагалі заявив, що це РФ має отримати "гарантії безпеки".

"Мир настане лише тоді, коли Росія отримає надійні гарантії безпеки. І чим швидше президент США Трамп це зрозуміє, тим ближче виявиться до виконання своєї обіцянки про швидке настання миру", - наголосив він.

Окремі політики в РФ прямо заявили про неприйнятність для Москви домовленостей, досягнутих в ході перемовин в Джидді.

Зокрема, депутат Держдуми від Комуністичної партії, член комітету з питань оборони Віктор Соболєв заявив, що 30-денне перемир'я не вигідне Росії, оскільки за цей час українська армія нібито зможе перегрупуватись, посилити свої війська і отримати додаткову зброю.

"Це тільки на руку українцям... Нам це зовсім не потрібно", - заявив він журналістам.

Автор фото,Міноборони РФ Начальник російського генштабу Валерій Герасимов відвідав Курську область 11 березня. В той самий день українська і американська делегації оголосили про плани ввести 30-денне перемир'я на фронті

Так само різко негативно на потенційне перемир'я відреагували так звані Z-блогери і російські воєнкори.

Наприклад, кореспондент ВДТРК Олександр Сладков написав, що не вірить в дотримання умов перемир'я.

"Особисто я не пам'ятаю жодного перемир'я, якого б Україна дотримувалася. Київ та його західні керівники сьогодні кажуть, що, мовляв, Росія на Донбасі не дотримувалась перемир'я — це хвора нісенітниця... Я буду дуже і дуже неприємно здивований, якщо перемир'я без нашої перемоги буде досягнуто", - написав він у своєму Телеграм-каналі.

Воєнкор "Комсомольської правди" Олександр Коц також вважає невигідним для РФ введення перемир'я під час успішного наступу на Курщині. На його думку, за місяць паузи Україна накопичить озброєння і продовжить війну.

"Тобто вони (США) знову відкривають потік озброєнь та розвідданих. Україна все це збирає протягом місяця. А потім винна у продовженні війни Росія?", - задається він питанням.

Телеграм-канал "Военный осведомитель" (613 тисяч підписників) прямо називає можливу згоду Кремля на перемир'я "дурістю".

"Ця пропозиція не більш ніж умовний "Мінськ-3" із припиненням вогню по лінії зіткнення без гарантій завершення конфлікту, зате з продовженням озброєння України з боку Європи та США. Таким чином, згода на подібне підвішене в повітрі перемир'я з тривалим озброєнням противника, але без тиску на нього на землі і в повітрі, була б найвищою дурістю з боку російського військово-політичного керівництва".

Проведення переговорів в Джидді збіглося в часі з успішною наступальною операцією росіян в Курській області. Менш ніж за тиждень армія РФ змогла майже повністю ліквідувати плацдарм ЗСУ на цій території.

Раніше український президент Володимир Зеленський називав територію Курщини "дуже сильним козирем" в переговорах з Росією. Своєю чергою Кремль виключав проведення будь-яких мирних переговорів до повного виведення українського гарнізону з Курської області.