Як США готувалися до потенційного ядерного удару Росії по Україні

Наприкінці 2022 року США почали ретельно готуватися до потенційного ядерного удару Росії по Україні, пише CNN з посиланням на двох неназваних посадовців з американської адміністрації.

Такий удар став би першою ядерною атакою у війні після того, як майже 80 років тому США скинули атомні бомби на Хіросіму та Нагасакі.

За словами офіційних осіб, адміністрацію Байдена дуже турбувало, що Росія може застосувати тактичну ядерну зброю.

Автор статті, аналітик CNN Джим Шутто пише, що 12 березня вийде його книга "Повернення великих держав" (The Return of Great Powers) з "ексклюзивними подробицями" цього "безпрецедентного рівня планування на випадок непередбачених ситуацій".

Адміністрація Байдена була не на жарт стурбована.

Один із посадовців сказав Шутто:

"Це те (імовірність ядерного удару. - Ред.), про що свідчив конфлікт... Я вважаю, що це наше право ретельно підготуватися і зробити все можливе, щоб цього не сталося".



Що ж спонукало адміністрацію Байдена оцінити ситуацію саме так? Це був не один фактор, а сукупність подій, аналітики та головне - нових розвідданих.

Страх ядерного удару "був не просто гіпотетичним — він також ґрунтувався на деякій інформації, яку ми зібрали", сказало друге джерело в адміністрації США.

"Ми мусили спланувати так, щоб бути у якнайкращому становищі, якщо ця подія, яка вже не була неймовірною, дійсно відбудеться", — додав цей високопосадовець.



З кінця літа до осені 2022 року Рада національної безпеки США скликала низку засідань, щоб визначити плани на випадок надзвичайних ситуацій, зазначив високопосадовець.

У Кремлі розслідування ЗМІ про підготовку США до російського ядерного удару по Україні назвали "розмірковуваннями".

"Ці повідомлення з розряду міркувань, які публікуються у різних газетах. Я не думаю, що це потребує якихось коментарів", — заявив речник президента Путіна Дмитро Пєсков.

Потенційний тригер

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Друга половина літа 2022 року стала катастрофічною для російських військ в Україні.

Українські війська наступали на окупований росіянами Херсон. Це місто було найбільшим здобутком Росії з початку повномасштабного вторгнення. Тепер вони його от-от могли втратити.

В міру просування українських військ цілі російські частини опинилися під загрозою оточення. В адміністрації США вважали, що така поразка може стати "потенційним тригером" для використання ядерної зброї.

"Якби значна кількість російських військ була розбита —​ якщо б їх вбили —​ це стало б свого роду передвісником потенційної загрози для безпосередньо російської території або для російської держави", — сказав високопосадовий чиновник адміністрації.

"У той час в Херсоні з’являлося дедалі більше ознак того, що російські лінії оборони можуть обвалитися. Десятки тисяч російських військ були під загрозою".

Росія втрачала позиції на українській суверенній території, а не всередині Росії. Але у США були стурбовані, що президент Росії Володимир Путін сприймав це інакше. Він казав росіянам, що Херсон тепер є частиною самої Росії. І тому міг сприйняти нищівну поразку там як пряму загрозу йому та російській державі.

"Деякий час ми вважали, що один із сценаріїв, за якими вони розглядатимуть використання ядерної зброї, [включав] такі речі, як екзистенційні загрози російській державі, прямі загрози російській території", — розповів високопосадовець адміністрації.

Згідно з такою оцінкою, Росія могла розглядати тактичний ядерний удар як стримувальний фактор від подальших втрат контрольованої Росією території в Україні, а також будь-якого потенційного нападу на саму Росію.

"Операції під фальшивим прапором"

Водночас російська пропаганда поширювала новий фейк про українську "брудну бомбу". Він, на думку офіційних осіб США, міг бути прикриттям для російської ядерної атаки.

У жовтні 2022 року міністр оборони Росії Сергій Шойгу здійснив низку телефонних дзвінків представникам оборонних відомств США, Великої Британії, Франції та Туреччини, повідомивши їм, що Кремль "стурбований можливими провокаціями Києва з використанням брудної бомби".

Американські офіційні особи відкинули російські попередження, але побоювалися мотивації, що стоїть за ними.

Росіяни говорили про ці речі "або як привід зробити щось божевільне, або як прикриття для того, що вони самі хотіли зробити". "Тож це було досить тривожно", - розповів посадовець.

Але було ще дещо, що підняло такі занепокоєння на новий рівень. Західні спецслужби отримали інформацію, що між російськими офіційними особами відкрито обговорюється ядерний удар.

Доступ США до внутрішніх комунікацій Росії показав свою точність напередодні вторгнення в Україну.

Чи дізналися б США?

Втім, США жодного разу не отримали розвідданих, які б вказували на те, що Росія готує свої ядерні сили для такої атаки.

"Ми приділяли багато уваги стеженню і мали певні можливості принаймні відстежувати такі переміщення його ядерних сил, — каже джерело в адміністрації. - І жодного разу ми не бачили вказівок на ті кроки, яких би ми від них очікували у разі підготовки до використання ядерної зброї".

Однак офіційні особи США не були впевнені, що знатимуть, якщо Росія почне переміщувати тактичну ядерну зброю.

На відміну від стратегічної ядерної зброї, яка здатна знищити цілі міста, тактична зброя досить мала, тож її можна переміщувати безслідно. І нею можна стріляти зі звичайних систем, які вже розміщені на українському полі бою.

За словами високопосадовців адміністрації, США "дуже прямо" висловили свої занепокоєння Росії, зокрема російському міністру закордонних справ Сергію Лаврову.

Чинник Індії та Китаю

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Крім того, США намагалися заручитися допомогою країн, які не є союзниками, зокрема Китаю та Індії, щоб відохотити Росію від такого нападу.

"Ми не лише надсилали їм повідомлення безпосередньо, але й рішуче закликали, тиснули, заохочували інші країни, до яких вони могли бути більш уважними, робити те саме", — зазначило ще одне джерело в адміністрації.

Джерела CNN кажуть, що публічні заяви китайського лідера Сі Цзіньпіна та прем’єр-міністра Індії Нарендри Моді допомогли уникнути кризи.

Ядерна небезпека зменшилася, коли війна в Україні увійшла в період відносного глухого кута. Однак США та їхні союзники залишаються пильними.

"Відтоді ми вже менше стурбовані перспективою (ядерного удару - Ред.), але не можна сказати, що ми про неї зовсім не думаємо", — каже джерело в адміністрації США.