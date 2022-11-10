Россия неудачно испытала новейшую торпеду Судного дня «Посейдон» - разведка США

Российские военные, судя по всему, провели неудачные испытания ядерной торпеды «Посейдон», пишет CNN со ссылкой на осведомленные источники в США.

В последние недели США наблюдали за тем, как российский флот готовится к тесту новой ядерной торпеды. Среди кораблей, участвовавших в подготовке, была в том числе подводная лодка «Белгород», которая может запускать беспилотные подводные аппараты, в том числе торпеды «Посейдон».

Оружие «Посейдон» называют «торпедами Судного дня»

Однако на прошлой неделе корабли покинули испытательный полигон в Северном Ледовитом океане и вернулись в порт, не проведя испытания. В Вашингтоне считают, что испытания не были проведены из-за технических трудностей.

США не считают, что Россия готовила детонацию ядерного устройства, однако испытания могли быть потенциально опасными, поскольку неисправность ядерной двигательной установки «Посейдона» может нести риски радиационного загрязнения.

«Военная промышленность России переживает трудные времена, мы видим, что западные санкции в отношении высокотехнологичных военных компонентов действуют и должны продолжаться», — приводит CNN слова западного дипломата. Он добавил, что неудачные испытания – одно из свидетельств плачевного состояния, в котором оказались российские войска и что проявилось в том числе в Украине.

Источники CNN добавили, что Россия может попытаться снова протестировать торпеду, но наступающая зима ограничит возможности для таких учений.

США уделяют особое внимание любым возможным испытаниям торпед «Посейдон», пишет CNN. Как отмечает канал, испытание оружия, вероятно, еще больше разожгло бы напряженность между Москвой и Вашингтоном, который тщательно следит за любыми признаками возможной подготовки России к применению ядерного оружия.

​​​​​​Что за торпеда «Посейдон»?

«Посейдон» — атомный беспилотный подводный аппарат, способный доставлять как обычные, так и ядерные боеприпасы. Благодаря ядерной двигательной установке «Посейдон» может перемещать почти на неограниченные расстояния, отмечает CNN.



О разработке торпед в 2018 году сообщил Владимир Путин.



«Они обладают низкой шумностью, высокой маневренностью и практически неуязвимы для противника. Средств, которые могут им противостоять, на сегодняшний день в мире просто не существует», — отмечал президент.



О завершении разработки торпед и постановке их на вооружение российские власти пока не сообщали. Российские пропагандисты утверждали, что при помощи цунами, вызванных применением «Посейдонов» можно уничтожить Великобританию.