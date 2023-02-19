Россия готовит «ядерный шантаж» перед приездом Байдена в Польшу

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По данным ГУР, подтверждена подготовка к пуску баллистических ракет морского и наземного базирования, а также крылатых ракет воздушного базирования.

Проверяется вся система боевого управления этим видом войск.

Стратегические ядерные силы переведены в высшие степени боевой готовности, до экипажа ракетного подводного крейсера стратегического назначения доведено боевое распоряжение на выход в район пуска, поддерживается 24-часовая боевая готовность.

На авиабазе "Тамбов" развернут вспомогательный пункт командования дальней авиации.

"Такие действия военно-политического руководства России, в частности, являются попыткой помешать визиту Джо Байдена в Европу, который запланирован на 20-22 февраля, путем прямого ядерного шантажа, и ослабить международную поддержку Украины", - резюмирует ГУР.

Россия начинает масштабные учения стратегических ядерных сил, сообщает военная разведка Украины.