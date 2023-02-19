Живой Журнал

Сегодня: Воскресенье, 19 Февраля 2023    20:21:04
|
Главная » Новости » Война в Украине » 2023 » Февраль » 19 » 16:20:33

Россия готовит «ядерный шантаж» перед приездом Байдена в Польшу

Сегодня, 16:20:33 234 0 Ошибка?Ошибка в тексте?
Выдели слово мышкой
и нажми Ctrl+Enter
Россия готовит «ядерный шантаж» перед приездом Байдена в Польшу

Россия начинает масштабные учения стратегических ядерных сил, сообщает военная разведка Украины.
 
По данным ГУР, подтверждена подготовка к пуску баллистических ракет морского и наземного базирования, а также крылатых ракет воздушного базирования.
 
Проверяется вся система боевого управления этим видом войск. 
 
Стратегические ядерные силы переведены в высшие степени боевой готовности, до экипажа ракетного подводного крейсера стратегического назначения доведено боевое распоряжение на выход в район пуска, поддерживается 24-часовая боевая готовность. 
 
На авиабазе "Тамбов" развернут вспомогательный пункт командования дальней авиации.
 
"Такие действия военно-политического руководства России, в частности, являются попыткой помешать визиту Джо Байдена в Европу, который запланирован на 20-22 февраля, путем прямого ядерного шантажа, и ослабить международную поддержку Украины", - резюмирует ГУР.
Тэги: ядерное оружие, россия, война в Украине, США
Комментариев: 0
Объявление на ЖЖ инфо:

Новости по теме: