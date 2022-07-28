Наступление россиян почти остановилось, и Украина может переломить ход войны, - The Washington Post

Продвижение России в Украине почти остановилось, так как недавно предоставленное западное оружие помогает украинским силам восстановить большую часть преимущества, которое они потеряли в последние месяцы, открывая окно возможностей, чтобы снова переломить ход войны в свою пользу.

Российские войска не добились значительных территориальных успехов с момента отступления Украины 2 июля из восточного города Лисичанск под уничтожающим артиллерийским огнем. Это отступление дало России полный контроль над Луганской областью, одной из двух областей или регионов, составляющих более широкую восточную территорию Донбасса, и стало единственным значительным стратегическим успехом России после ее отступления с территории вокруг Киева в апреле.

Отсутствие прогресса можно хотя бы частично объяснить «оперативной паузой», объявленной Минобороны России после взятия Лисичанска — чтобы дать российским войскам возможность «отдохнуть и развить свои боевые возможности», по словам президента Владимира Путина. Путин.

Но так называемая пауза не остановила попытки России прощупать и проникнуть на украинские рубежи, а официальное окончание паузы, о котором 16 июля объявил министр обороны Сергей Шойгу, не привело к заметному увеличению интенсивности атак России, сказал Георгий. Баррос, геопространственный и российский аналитик Института изучения войны.

Скорее, Баррос и многие западные чиновники и аналитики подозревают, что русские близки к тому, чтобы исчерпать свои возможности для дальнейших территориальных завоеваний, поскольку их истощенная армия противостоит украинским силам с недавно приобретенными возможностями. Российским войскам, уже вынужденным отказаться от надежд на захват столицы, вскоре, возможно, придется признать свою неспособность завоевать весь регион Донбасса — единственную публично заявленную цель первоначального вторжения и фокус нынешних наступательных амбиций.





России, возможно, удастся захватить еще один или два города Донбасса, находящихся на линии огня, таких как Сиверск и близлежащий Бахмут, сказал Баррос, но трудно представить, чтобы существующая армия продвигалась дальше.

«Похоже, что способность русских к движению вперед иссякает», — сказал Филлипс О'Брайен, профессор стратегических исследований в Сент-Эндрюсском университете в Шотландии. «Я не вижу, чтобы они могли продвинуться дальше на Донбассе».



Украинские солдаты стоят перед горящим домом, в который попал снаряд, на окраине Бахмута, Украина, 27 июля. (Bulent Kilic/AFP/Getty Images)



Аналитики считают, что еще слишком рано сбрасывать со счетов российские силы. По всей России идет масштабная вербовочная кампания, которая еще может собрать людей, в которых она отчаянно нуждается, чтобы компенсировать огромные потери. Россия адаптировала свои цели и тактику после того, как столкнулась с Киевом, и может адаптировать их снова, сказал западный чиновник, который говорил на условиях анонимности, потому что он не уполномочен говорить под запись. Он отметил, что у России также есть возможности, которые она еще не использовала и которые могут направить войну в другом и тревожном направлении, что является зловещим намеком на российские химические и ядерные запасы.

Тем временем у украинской армии есть шанс перехватить инициативу, воспользовавшись дополнительной дальностью и точностью, которые обеспечивают более совершенная артиллерия, предоставленная западными союзниками в последние недели, в частности американские высокомобильные артиллерийские ракетные системы (HIMARS). что Украина давно добивалась.

«Сейчас русские теряют инициативу, а она либо есть, либо вот-вот появится у украинцев», — сказал Баррос. «HIMARS являются ключом к этому».



HIMARS дает украинцам возможность наносить удары почти в 50 милях в тылу русских с высокой степенью точности, и украинцы использовали их для уничтожения более 100 важных российских целей, включая центры управления и контроля, склады боеприпасов и логистику. и вспомогательные объекты, по словам высокопоставленного представителя Министерства обороны США, который говорил на условиях анонимности, поскольку он не был уполномочен разглашать информацию.

Совсем недавно украинские силы использовали HIMARS для начала контрнаступления на стратегически важный южный город Херсон, который был оккупирован Россией в первые дни войны.

Украинское контрнаступление «набирает обороты», сообщило министерство обороны Великобритании в Twitter в четверг после того, как во вторник третья атака HIMARS против Антоновского моста через реку Днепр серьезно повредила жизненно важное дорожное сообщение.



Воронки на Антоновском мосту через Днепр в Херсоне образовались в результате ракетного удара Украины. (AFP/Getty Images)



Мост длиной более полумили обеспечивает основной маршрут снабжения между 49-й армией России, дислоцированной на западном берегу реки, и остальными российскими силами, и атака делает находящиеся там войска «крайне уязвимыми», говорится в твите.





Остается неясным, навсегда ли из-за забастовок мост стал непригодным для использования, но на видео, размещенных в социальных сетях, видны значительные повреждения и знаки, указывающие на то, что мост по крайней мере временно закрыт.

«Украинцы изменили характер конфликта своей способностью атаковать в тылу русских», — сказал О'Брайен. «В ближайшие несколько месяцев мы увидим, что инициатива вернется к украинцам, а затем нам придется посмотреть, смогут ли украинцы оттеснить русских».

По словам Роба Ли из Филадельфийского исследовательского института внешней политики, самым большим эффектом HIMARS до сих пор было ослабление подавляющего артиллерийского преимущества русских как с точки зрения количества орудий, так и с точки зрения количества снарядов, которые они могут вести.

После того, как Россия развернулась на восточном фронте и начала медленно отбирать территорию у украинцев, преимущество артиллерии «вероятно, стало решающим фактором», сказал он. «Они стреляли в разы больше снарядов в день, чем Украина, и со временем это становится действительно тяжело. Солдаты этого не выдержат».

Используя HIMARS для уничтожения запасов боеприпасов, Украина вынудила русских переместить склады боеприпасов подальше от линии фронта, удлинив пути снабжения и усложнив логистику доставки артиллерийских снарядов подразделениям, которые в них нуждаются. «В России нет хорошей автоматизированной логистической системы; для этого требуется много ручного труда, а это означает, что он не очень эффективен», — сказал Ли.

Нанося удары по центрам управления, Украина уничтожает офицеров и командиров, которые будут отдавать приказы о смягчении воздействия HIMARS. «По тому, как русские дерутся, мы знаем, что им нужен кто-то, кто скажет им, что делать. И когда вы можете убивать людей, которые говорят им, что делать, вы можете помешать этим людям двигаться вперед», — пояснил представитель США.

Но хотя HIMARS притупили способность России продвигаться вперед, они не помогут Украине добиться территориальных завоеваний, сказал Ли, бывший пехотный офицер Корпуса морской пехоты США. По его словам, это будет больше зависеть от способности Украины выставить достаточно живой силы, обычной артиллерии и боеприпасов, чтобы отбросить российские войска, и Россия по-прежнему сохраняет общее численное преимущество.



Украинский солдат открывает дверь автомобиля HIMARS на востоке Украины 1 июля. (Анастасия Власова для The Washington Post)



Особые опасения вызывает то, сможет ли Запад продолжать поставлять украинцам необходимое количество боеприпасов для их артиллерии, в том числе для HIMARS, добавил Ли. H2

Эту озабоченность на прошлой неделе поддержал председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк А. Милли на брифинге с журналистами. Хотя украинцы стремились к большему количеству систем, «вопросом станут боеприпасы и нормы расхода», сказал он. — Мы думаем, что сейчас у нас все в порядке.

По словам Милли, планы на ближайшие три месяца потребуют тщательного изучения со стороны Пентагона, чтобы убедиться, что военная готовность США не будет поставлена ​​под угрозу, а также усилий по наращиванию производства боеприпасов в США.

«Одна из причин, по которой русские не продвигаются, — это HIMARS, но это не означает, что Украина может отвоевать территорию. Мы можем увидеть патовую ситуацию, когда ни одна из сторон не продвинется слишком далеко», — сказал Ли.

«Все сводится к устойчивости, и неясно, какая сторона имеет лучшую позицию».



The Washington Post. By Liz Sly