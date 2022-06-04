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Главная » Новости » Война в Украине » 2022 » Июнь » 4 » 10:42:20

ЕС, США и Британия обсуждают план прекращения войны путем переговоров Украины и России

Сегодня, 10:42:20 414 1 Ошибка?Ошибка в тексте?
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ЕС, США и Британия обсуждают план прекращения войны путем переговоров Украины и России

Власти США, Евросоюза и Британии последние несколько недель регулярно проводят встречи, на которых обсуждается план прекращения войны в Украине путем переговоров, пишет Си-эн-эн со ссылкой на несколько источников.
 
Как отмечает телеканал, конфликт приближается к своему 100-му дню, а явная победа ни для одной из сторон не предвидится (в субботу начался 101-й день российского вторжения в Украину).
 
По словам собеседников Си-эн-эн, во время этих встреч, в частности, обсуждался план Италии, предусматривающий полную автономию Крыма и Донбасса.
 
При этом Украина в этих обсуждения напрямую не участвует, что, как замечает телеканал, противоречит позиции США - "ничего об Украине без Украины".
 
В то же время, подчеркивает Си-эн-эн, США не оказывают давления на Киев, настаивая на определенном плане, и не подталкивают ее к переговорам с Москвой.
 
Цель этих встреч - определить примерные параметры плана мирного урегулирования, который можно было бы предложить Украине для дальнейшего обсуждения, пишет Си-эн-эн.
 
При этом, по данным телеканала, в Вашингтоне пока не видят реальных перспектив решения конфликта дипломатическим путем.
Тэги: Евросоюз, война в Украине, США, россия, Перемирие
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