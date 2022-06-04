ЕС, США и Британия обсуждают план прекращения войны путем переговоров Украины и России

Власти США, Евросоюза и Британии последние несколько недель регулярно проводят встречи, на которых обсуждается план прекращения войны в Украине путем переговоров, пишет Си-эн-эн со ссылкой на несколько источников.

Как отмечает телеканал, конфликт приближается к своему 100-му дню, а явная победа ни для одной из сторон не предвидится (в субботу начался 101-й день российского вторжения в Украину).

По словам собеседников Си-эн-эн, во время этих встреч, в частности, обсуждался план Италии, предусматривающий полную автономию Крыма и Донбасса.

При этом Украина в этих обсуждения напрямую не участвует, что, как замечает телеканал, противоречит позиции США - "ничего об Украине без Украины".

В то же время, подчеркивает Си-эн-эн, США не оказывают давления на Киев, настаивая на определенном плане, и не подталкивают ее к переговорам с Москвой.

Цель этих встреч - определить примерные параметры плана мирного урегулирования, который можно было бы предложить Украине для дальнейшего обсуждения, пишет Си-эн-эн.

При этом, по данным телеканала, в Вашингтоне пока не видят реальных перспектив решения конфликта дипломатическим путем.