Европа не может решить, наказывать ли рядовых россиян за войну Путина

По информации из дипломатических источников, главы МИД стран Евросоюза на неформальной встрече в Праге 31 августа обсудят возможности изменения Шенгенского визового кодекса для сокращения выдачи виз всем гражданам России.

Некоторые европейские страны уже объявили об ограничениях в визовой политике: так, Эстония больше не пускает в страну россиян по шенгену, выданному в этой стане, а Финляндия заявила о сокращении числа выдаваемых россиянам виз на 90%.

Другие же страны, например, Германия, выступают против сплошного запрета на выдачу виз россиянам.

Удастся ли Европе прийти к единому мнению по визовому статусу?

Такой вопрос задала своим экспертам телекомпания Си-эн-эн.

Их ответ довольно однозначен - вряд ли.

"В то время как ЕС был един в своей позиции по поводу ответственности России за развязывание войны, и среди членов союза почти не было голосов, которые возражали бы против серьезных экономических санкций против России, существует объективная географическая реальность, которая осложняет любой консенсус между 27 странами с совершенно разными экономическими и политическими приоритетами", - пишет издание.

Государства на западе и юге Евросоюза, которые в какой-то степени защищены от потенциальной агрессии Кремля благодаря большому расстоянию, напоминают своим восточным соседям, что Россия является очень большой частью более широкого региона Европы.

"Поэтому не только чрезвычайно трудно, но и, вероятно, не особенно продуктивно просто игнорировать Россию. Когда война закончится, европейские экономики захотят восстановить связи с Россией. Это не только выгодно этим странам, но и может оказаться полезным в постконфликтной пропагандистской войне, чтобы убедить рядовых россиян в преимуществах европейских ценностей", - считают эксперты Си-эн-эн.

В стратегическом плане одни политические деятели Европы согласны с тем, что любые послевоенные планы европейской безопасности должны будут включать Россию, и гораздо лучше, если Москва будет активно участвовать и работать со своими европейскими соседями.

На другом конце спектра находятся такие страны, как Польша, Эстония, Литва и Латвия, которые уже немало пострадали как от рук репрессивной диктатуры Советского Союза, так и от нынешней России и сейчас настаивают на изоляции россиян.

"Будет ли ЕС работать с Путиным, если он останется у власти после войны? Если нет, то насколько последующий режим должен отличаться от режима Путина, чтобы удовлетворить блок? Что нужно было бы включить в гипотетический договор, чтобы заверить различных европейских лидеров в том, что Россия не будет провоцировать новый конфликт? На что ЕС может быть готов пойти ради мира?" - все эти глобальные вопросы порождают вопросы поменьше, в том числе, что делать с визами для россиян.

"Суровая реальность состоит в том, что решение этих более мелких вопросов должно быть скоординировано с тем, что будет признано наилучшим долгосрочным исходом этого мрачного периода. И суровая правда остается неизменной: Европа не может просто игнорировать Россию", - считают авторы Си-эн-эн.