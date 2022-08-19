«Вы свой выбор сделали. На выход!» Украинку не пустили в Эстонию из-за 5 месяцев, проведенных в России

Эстонские власти объясняют отказ во въезде «некоторым украинцам» наличием у них российского паспорта. Но причина, видимо, не в этом: одна из беженок рассказала «Вёрстке» о другом поводе для отказа.

Сегодня начальник нарвского пограничного пункта Марек Лийва подтвердил, что Эстония не пропустила некоторых граждан Украины. По его словам, речь шла о тех, кто имел российское гражданство или ВНЖ, или хотел «въехать в Шенгенскую зону не в качестве беженца, а с целью туризма». Однако «Вёрстка» связалась с украинской беженкой, которую развернули на границе 9 августа на других основаниях.

Последние 10 лет Ольга В. (фамилия в распоряжении редакции) жила в Харькове, где работала парикмахером. В конце января этого года она приехала в родной Донецк навестить мать. В день, когда началась война, она решила бежать из города. Вечером 24 февраля вместе с другими беженцами её вывезли в Ставропольский край. На въезде в Россию она как гражданка Украины заполнила миграционную карту, в которой был указан допустимый в её случае предел легального пребывания в стране — до 24 августа. «Я надеялась, что всё быстро закончится, и я вернусь домой», — говорит она, поэтому оформлять статус российской беженки для ВНЖ не стала и решила уехать раньше допустимого срока.

Когда удалось найти средства на билеты, Ольга решила отправиться во Францию. Эстония должна была стать транзитной страной. 9 августа она прошла российскую границу на переходе Ивангород—Нарва. Однако на эстонской границе начались проблемы. Эстонский пограничник, по её словам, заявил ей: «Вы слишком долго находились на территории России. Вы свой выбор сделали. На выход» и поставил «чёрную метку»: печать об отказе во въезде в связи с отсутствием документов, подтверждающих цель поездки.

«Мои доводы по поводу того, что я не собираюсь оставаться в Эстонии, человек просто не слышал. Возомнил себя, наверное, директором всего Евросоюза, решил за всех, что он меня не пустит туда. Поставил некрасивый штамп, загадил абсолютно новый паспорт, до этого я никуда не выезжала. Я отказывалась выходить, он позвал ещё одного сотрудника, и они меня проводили», — рассказывает Ольга.

С помощью волонтеров ей удалось купить новые билеты: сейчас харьковчанка находится во Франции. От них она слышала, что случаев отказов украинцам при пересечении границы с Эстонией уже больше десяти. При этом отказы касаются не всех жителей восточной Украины: проходивших с ней в тот же день границу женщину с дочерью из Луганска пропустили.

По словам волонтеров, отказы украинским беженцам с эстонской стороны начались ещё в конце июля. Формальные причины — «нет достаточных оснований для въезда в ЕС» и «слишком долго находились на территории России». 8 августа портал Delfi сообщил о семейной паре из Мариуполя, которых эстонские пограничники не пропустили на том же пункте Ивангород—Нарва. Им заявили об отсутствии оснований для въезда, хотя, по словам волонтеров, у них были все нужные документы. Они сумели выехать через Финляндию.

11 августа на том же погранпункте во въезде отказали трем другим беженкам из Мариуполя, сообщает «Медиазона». Узнав, что они пробыли в России два месяца, им назвали ту же причину — «нет достаточных оснований для въезда в ЕС».