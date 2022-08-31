Зеленский призвал Европу заблокировать «Росатом», все российские банки и государственные телеканалы

"Россия все еще надеется, что адаптируется к санкциям и выдержит санкционное давление свободного мира. Поэтому нужен новые санкционный пакет – от всех, без исключений. За радиационный шантаж на Запорожской АЭС "Росатом" и вся атомная отрасли России должны получить блокирующие санкции", – скзаал Зеленский.

"Нужно, наконец, полностью заблокировать российскую банковскую систему. Сколько можно об этом говорить? – продолжил украинский президент. – Это абсурд, что российские банки до сих пор могут работать с мировой финансовой системой, когда российское государство делает все, чтобы нанести именно миру как можно больше вреда".

Запрет же на вещание росийской телепропаганды и работу сотрудников российских телеканалов в Европе Зеленский назвал "ценностным, этическим шагом".

"До сих пор в европейских странах могут работать российские пропагандисты. До сих пор в европейских странах доступно российское телевидение, которое является чуть ли не крупнейшим дезинформатором в мире", – сказал Зеленский и призвал положить этому конец.

"Европа нуждается в полной защите от российской пропаганды. Ни один российский пропагандист не должен остаться на территории ЕС, ни один российский государственный телеканал не должен работать на территории ЕС", – Владимир Зеленский, президент Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский, выступая по видеосвязи перед участниками международной ежегодной конференции Forum 2000 в Праге, призвал Евросоюз ввести блокирующие санкции против российской атомной промышленности, а также полностью заблокировать все российские банки и запретить российские государственные телеканалы.