Решение о вступлении Украины в Евросоюз может быть принято 15 декабря

В числе рекомендаций ЕС:

Реформа Конституционного суда

Судебная реформа

Антикоррупционные реформы

Законы против отмывания денег

Закон против влияния олигархов

Закон о свободе СМИ

Законодательство о защите национальных меньшинств

Владимир Зеленский заявил, что Украина «практически реализовала» рекомендации Европейского союза, которые были выдвинуты в качестве условия для вступления в ЕС.Президент Украины сказал об этом в обращении к участникам заседания Европейского совета на уровне лидеров государств ЕС в четверг вечером.«Даже несмотря на полномасштабную войну, мы не просим исключений из общих правил. Украина практически реализовала семь рекомендаций Еврокомиссии — и решения, которые были более простыми, и решения, которые были сложными для политиков», — сказал Зеленский.Это, по его мнению, дает ЕС основания принять решение о начале переговоров о членстве Украины.Саммит лидеров европейских государств проходит в Брюсселе. Кроме ситуации в Украине, его участники обсуждают войну Израиля против ХАМАС и другие вопросы.На этой неделе Reuters сообщил со ссылкой на свои источники, что доклад о степени готовности Украины к вступлению в ЕС будет представлен 8 ноября. После этого окончательное решение о начале официальных переговоров о членстве должно быть принято на саммите лидеров ЕС 14–15 декабря.По сведениям агентства, Евросоюз сделает положительный отзыв об усилиях Украины, но может выдвинуть дополнительные условия, в частности, касающиеся борьбы с коррупцией и прав меньшинств (вопрос о последних неоднократно поднимала Венгрия).В прошлом году Украина получила статус кандидата на вступление в Евросоюз. Чтобы стать полноправным членом ЕС, Украина должна выполнить ряд условий и рекомендаций Еврокомиссии.Напомним, лидеры ЕС на саммите 23 июня 2022 года поддержали предоставление статуса кандидата в члены ЕС Украине и Молдове. В начале марта 2023 года премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина выполнила все семь рекомендаций ЕС. По его словам, Киев рассчитывает получить политическое решение о начале переговоров о вступлении уже в этом году.22 июня еврокомиссар Оливер Вархеи заявил, что Украина выполнила две из семи рекомендаций Еврокомиссии для начала переговоров о вступлении в ЕС, а остальные рекомендации еще находятся на стадии реализации.21 августа еврокомиссар Виргиниюс Синкявичюс заявил, что «прогресс Украины по выполнению условия для вступления в Европейский союз впечатляет». Синкявичюс добавил, что уже проведенные реформы, касающиеся судебной системы и свободы СМИ, «очень важны, почти фундаментальные, как клей, который скрепляет ЕС».