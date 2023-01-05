Замороженные в ЕС активы России собираются передать Украине

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Кабинет канцлера Германии Шольца сегодня активно обсуждает процедуру передачи Украине российских активов. И это очень важный сигнал, передает Bloomberg.

Мы рассказываем о ходе дискуссии и аргументах членов немецкого правительства:

Жесткая Анналена

Самую непреклонную позицию занимает глава МИД. Фрау Бербок считает возможным оперативно конфисковать хотя бы часть замороженных активов.

Возражения Минфина

Главный финансист Кристиан Линднер высказывает сомнения. Он считает, что слишком велик риск для стран ЕС, США и Британии угодить в «юридическую трясину» в случае изъятия активов российского центробанка.

Олаф над схваткой

Источники уверяют, что канцлер Шольц выдвигает два главных требования.

Конфискация должна быть юридически безупречной. Процесс должен быть согласован с союзниками.

А мы напомним, что еще в августе Шольц признавал восстановление Украины более масштабной задачей, чем план Маршалла.

Альтернатива

Вместо тотальной конфискации госактивов прозвучало предложение проработать юридически вариант изъятия средств тех россиян, чья причастность к войне против Украины доказана.

В ЕС, по оценке главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, заморожены около €311 млрд центробанка рф и €19 млрд олигархов.

Сам факт обсуждения конфискации говорит о многом. Если будет принято практическое решение, то это может вызвать эффект снежной лавины и вслед за Берлином, такие же решения примут и другие страны западного блока.

В декабре 2022 год Всемирный банк оценил программу восстановления Украины в €500-600 млрд.