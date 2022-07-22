ЕС опубликовал список новых санкций против России. В списке - золото, Сбербанк, а также Машков, Безруков и Собянин

Европейский союз опубликовал постановление о введении нового пакета санкций против России из-за войны в Украине. Как сообщали раньше различные источники, в санкционных список попали некоторые известные россияне, поддержавшие войну, а российские финансовые организации.

Это седьмой пакет санкций со стороны ЕС, но он достаточно небольшой по объему. В СМИ (например, агентство Рейтер и Guardian) называют его "шестым плюс".

Одной из главных мер, принятых ЕС в отношении Москвы стал запрет на операции с российским золотом (даже в виде драгоценностей). Его в документе называют "самым значительным экспортным товаром России после энергии". В прошлом году Москва экспортировала золота на 15,4 млрд долларов.

Кроме того, Евросоюз расширил список товаров, которые могут быть использованы Россией в военной и технологической сферах и которые больше нельзя поставлять из Европы.

Евросоюз также ввел санкции против крупнейшего российского банка – Сбербанка. Последний, впрочем, уже находится под жесткими ограничениями, введенными США, поэтому дополнительные европейские меры не станут для Сбербанка очень болезненными.

При этом, как и предполагалось, ограничения для российских авиаторов, стали чуть слабее: России разрешили получать помощь в области авиационных товаров и технологий. Но с серьезными оговорками, подробнее о которых мы рассказывали здесь.

Кроме того, в санкционные списки попали 47 человек, большинство из которых – россияне, но есть и несколько украинцев, сотрудничавших с российской армией. В числе самых известных:

Адам Делимханов, депутат Госдумы (в документе написано, что он "ответственен за организацию чеченских сил в Донбассе с марта 2022 года и возглавил осаду Мариуполя").

Евгений Балицкий, гражданин Украины, бывший депутат Рады, назначенный армией РФ главой так называемой "военно-гражданской администрации Запорожской области".

Назначенные армией РФ "мэры" Мариуполя, Херсона, Энергодара и глава "администрации" Бердянска.



Станислав Чемезов – сын Сергея Чемезова, руководителя корпорации Ростех и члена Высшего совета партии "Единая Россия".

Александр "Хирург" Залдостaнов – глава байкерского клуба "Ночные волки" (в список включен также сам клуб и несколько других связанных с ним людей). В документах ЕС написано, что он "имеет тесные связи с президентом России Владимиром Путиным" и "активно поддерживает государственную пропаганду, публично отрицая право Украины на государственность и призывая к "денацификации" и "деукраинизации" страны".

Юрий Чайка – представитель президента в Северокавказском федеральном округе.

Мария Львова-Белова – представитель президента России по правам детей. По данным ЕС, она инициировала упрощение процедуры получения российского гражданства для украинских детей-сирот и была одной из самых активных участниц незаконной перевозки украинских детей в Россию.

Андрей Козицын – глава Уральской горно-металлургической компании, одного из главных российских производителей цветных металлов.

Сергей Собянин – мэр Москвы. В документах ЕС напоминается, что он возглавлял администрацию президента России и в марте этого года выражал готовность воспрепятствовать антивоенным протестам в столице. Он также выразил открытую поддержку "специальной военной операции" (так в российских СМИ называют войну против Украины) во время митинга 18 марта.

Сергей Цивилев – губернатор Кемеровской области, также открыто поддерживал действия России против Украины.

Сергей Безруков – актер и политик. В постановлении ЕС сказано, что он один из главных публичных фигур партии "Единая Россия" и "распространял российскую пропаганду в поддержку российской агрессивной войны против Украины", а также выступал перед российскими военными, принимавшими участие в войне.