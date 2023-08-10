Work.ua: «Відмовляємося від співпраці з компаніями, що не вийшли з російського ринку»

Півтора року повномасштабної війни довели, що ті компанії, які досі не вийшли з російського ринку, це вже точно не тому, що поки не змогли чи не встигли. Вони не хочуть. Гроші для них дорожчі, ніж життя людей. А отже, їм не має бути місця в Україні.

Ми всі розуміємо, що співпраця будь-якого бізнеса з нашим ворогом — це його підсилення. На податки, які платить бізнес, працюючи в росії, виготовляються ракети, що летять нищити нас і наші міста.

Відсьогодні Work.ua припиняє надавати будь-які послуги компаніям та брендам, що не вийшли з російського ринку, і розриває з ними всі контракти. Ми також закликаємо інші бізнеси та людей зробити такий крок — відмовитись від будь-якої співпраці з ними.

Усе просто. На гроші цих компаній росія будує ракети, що летять нищити наші міста і вбивати людей

Поки ці компанії залишаються в росії, ми маємо викреслити їх із нашого життя. Не купувати в них, не надавати послуг, не працювати на них, не бути партнерами. Відмовитися від будь-якої взаємодії з цими брендами та їхніми представниками.

Work.ua робить цей крок сьогодні 10 серпня 2023 року і закликає всі бізнеси та всіх людей, що поки ведуть співпрацю з ними, написати заяви про звільнення, розірвати договори й призупинити будь-яку взаємодію.

Сьогодні ми розриваємо контракти на суму понад п’ять мільйонів гривень на рік. Повертаємо ці гроші їхнім власникам і в жодній мірі не хочемо більше бути причетними до діяльності цих компаній в Україні та світі.

«В українців є дві найхарактерніші риси — терплячість і сміливість. Ми довго проявляли терплячість. Спочатку вірили, що всі вони скоро теж вийдуть з росії. Потім, що просто не зрозуміли, й наші топменеджери таки зможуть переконати, показати їм Бучу, показати Маріуполь, показати знищені будинки та смерті… що несе співпраця цих компаній з ворогом на нашу землю. Але ні. Не змогли. Вибір цих компаній — бути з нашим ворогом. То нехай будуть! Лише з ним. Настав час проявити сміливість.



Півтора року — це точно межа. І якщо казати, який дарунок ми можемо зробити собі як люди і як нація на День Незалежності цього року — так це позбавитись на нашій землі всіх зв’язків із брудними брендами та бізнесами, що досі працюють в росії».



Артур Міхно, співзасновник та CEO Work.ua, facebook.com/artur. mikhno

А як бути з тим, що вони в Україні платять податки й зарплати людям?

З тезою, що вони потрібні нашій економіці, їм вдалося прожити весь цей час. Можливо, це можна було толерувати в перші місяці, коли ринок праці рухнув, все зупинялося і кожне робоче місце годувало ще 10 людей поруч, а ми вірили, що або війна швидко скінчиться, або ці компанії все ж за деякий час вийдуть з росії.

Та зараз, через півтора року, ми точно розуміємо, який вибір вони зробили. Їхні власники та керівники вирішили, що їм ОК, що на їхні гроші будуть вбивати українців. Їм ОК вести співпрацю з країною, що погрожує війною та смертями всьому світові.

І тому Україна має довести, що таким компаніям немає місця в майбутньому. Відмовившись від їхньої діяльності, грошей, податків, показати, що є речі, вищі за гроші. Не можна купити за податки та зарплати людську гідність. Показати це всьому світові. І вкотре довести самим собі.

Продовження співпраці з цими компаніями зробить токсичним кожного на все подальше життя

Бувають моменти, коли треба вирішувати. І це він. Півтора року без виходу з росії довели, що для цих компаній не існує моралі, цінностей. Вони готові співпрацювати з ворогом світу, взаємодіяти з країною-вбивцею. А це означає, що кожна світла людина має це усвідомити й зробити вибір розірвати всі відносини з цими компаніями.

Бо інакше для кожного топменеджера, керівника та й навіть просто працівників цей шрам малодушності та безпринципності залишиться на все життя. І з ним вже точно буде значно важче знайти роботу в майбутньому. Та й просто дивитися на себе в дзеркало, відповідаючи на запитання: «З ким я був коли була війна?», «На кого працював?», «Чому вчасно не наважився на правильний крок?».

«Так, звичайно, ми знаємо, що дуже багато українських команд та топменеджерів цих брендів робили й роблять надзвичайно багато для допомоги ЗСУ та Україні. В тому числі, щоб донести весь наш біль і неприпустимість співпраці з росією до європейських офісів і їхніх рад директорів. Ви робили дуже багато. Все, що могли. Дякуємо вам за це. Та треба визнати, що вас не почули. Для них гроші залишились важливішими за ракети, що падають на голови ваших дітей. А отже, настав час наступного кроку — відмовитись від їхніх брудних грошей. Написати заяви на звільнення». Артур Міхно, співзасновник та CEO Work.ua, facebook.com/artur. mikhno



Ринок праці в Україні відновився. Ви точно зможете знайти роботу в українських та міжнародних бізнесах, що не торгують людяністю і не роблять бізнес в країні, яка несе смерть.

Кожен із нас може допомогти наблизити Перемогу

Запам’ятайте ці бренди та викресліть їх зі свого життя. Поясніть, чому це важливо своїм друзям, рідним, колегам. Закличте у ваших соцмережах призупинити будь-яку співпрацю з цими компаніями.

Це лише перший санкційний список. Він базується на даних сайту НАЗК «Війна і санкції» та їхнього списку «Міжнародні спонсори війни», а також проєкту Leave Russia від Київської школи економіки.

Це лише перший крок. Якщо у вас є перевірені дані щодо компаній, які ви бачили на Work.ua, та їхньої роботи в росії — пересилайте ці дані нам. Будемо робити наступні санкційні списки й призупиняти співпрацю з цими компаніями. Перевірте також за цими списками своїх партнерів і компанії.

Перемога виборюється не тільки на полі бою. Перемога формується в кожному з нас на рівні цінностей, чеснот і наших дій. Давайте вкотре своїми діями доведемо, що людина, життя, свобода та гідність є найвищою цінністю. Не гроші. А компаніям, що готові заради грошей нести світові смерть, не має бути місця ані серед нас, ані у світі.