Кремлевские пропагандисты запустили в интернете крупнейшую кампанию против украинских беженцев в Европе

Пока российские войска продолжают обстреливать украинские города, у прокремлевских пропагандистов появилась новая цель – настроить европейцев против почти 8 миллионов украинских беженцев, бежавших от войны, пишет The Washington Post.

Пропагандистская кампания, которую Meta (материнская компания для Facebook) назвала «крупнейшей и самой сложной операцией российского происхождения с начала войны в Украине», направлена ​​на то, чтобы посеять страх и разногласия среди европейских союзников Украины, когда они готовятся к новому наплыву беженцев этой зимой.

Если прошлые волны дезинформации, нацеленные на ближневосточных беженцев, изображали их как «культурную» угрозу для европейцев, кампания против украинских беженцев представляет их как угрозу здоровью и богатству европейцев, обнаружил Центр европейской политики (EPC), на который ссылается WP.

Нарратив, направленный против беженцев из Украины, появился как только первые из них пересекли границу, но серьезный охват он получил только летом-весной, пишет WP.

Кампания реализуется через сеть фейковых новостных порталов, телеграм-каналов, аккаунтов в YouTube и Instagram и даже петиций на Change.org. Публикуемую ими информацию, в свою очередь, подхватывают армии «троллей» и государственные российские СМИ, пишет газета.

Исследование Института стратегического диалога (ISD) демонстрирует, как работает кампания на примере немецкоязычного телеграм-канала Deutsche Wahrheit («Немецкая правда»). Эксперты обратили внимание на то, что загружаемые каналом видео часто имели названия на русском языке и эти названия регулярно совпадали с теми, что использовала прокремлевская пропагандистская сеть. Согласно исследованию ISD, из 219 видеороликов, размещенных Deutsche Wahrheit с 15 апреля по 11 июля, в 40% упоминались беженцы. В них украинские беженцы обвинялись во всех мыслимых преступлениях, от планирования терактов до распространения оспы обезьян в Германии.

Аналитики EPC отмечают, что попытки демонизировать украинских беженцев не вызвали поляризации в обществе или формирования устойчивого общественного мнения, основанного на российской пропаганде. Опрос фонда Bertelsmann показывает, что подавляющее число европейцев по-прежнему поддерживает прием беженцев, однако поддержка снижается. Так, доля немцев, считающих, что страна должна принимать беженцев из Украины, снизилась с 86% в марте до 74% в сентябре. В EPC отмечают, что количество информации, направленной против украинских беженцев, «растет и привлекает больше внимания в соцсетях».

Одной из групп, в которой российская пропаганда находит отклик, являются радикальные европейские активисты, выходящие на еженедельные демонстрации против цен на энергоносители, пишет WP.