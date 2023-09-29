Ядерна загроза. Як зберегти себе та свою родину від радіації

Сьогодні, коли світ стикається з численними загрозами, питання безпеки стало особливо актуальним. Однією з найнебезпечніших загроз є ядерна зброя. У разі ядерного удару, люди, які не будуть захищені, будуть піддаватися впливу радіації, яка може призвести до серйозних захворювань і навіть смерті.

Щоб захистити себе та свою родину від ядерної загрози, необхідно мати в наявності протигаз і захисний костюм. Протигаз захистить від радіоактивного пилу та газів, а захисний костюм - від бета- і гамма-випромінювання.

Де купити протигаз і захисний костюм

Купити протигаз і захисний костюм можна в компанії "Цивільний Захист КР". Компанія є офіційним представником виробника протигазів, тому пропонує широкий вибір якісних товарів за доступними цінами.

Протигази від виробника

В компанії "Цивільний Захист КР" представлені протигази від виробника, які відповідають усім вимогам безпеки. Протигази виготовляються з якісних матеріалів і оснащені сучасними фільтрами, які ефективно захищають від радіоактивних речовин.

Цивільні протигази українського виробництва

Компанія "Цивільний Захист КР" пропонує цивільні протигази українського виробництва. Ці протигази відрізняються високою якістю і доступними цінами. Всі протигази сертифіковані в Україні за міжнародними стандартами та відповідають вимогам СОУ МНС 75.2-00013528-002:2010 «Фільтрувальні засоби індивідуального захисту органів дихання населення у надзвичайних ситуаціях. Класифікація й загальні технічні вимоги».



Захисний костюм Л-1

Крім протигазу, для захисту від ядерної загрози також необхідний захисний костюм від радіації. В компанії "Цивільний Захист КР" представлений захисний костюм Л-1, який відповідає всім вимогам безпеки. Захисний костюм Л-1 виготовлений з міцного прогумованого матеріалу Т-15К, який захищає від радіоактивного пилу, має хімічний та бактеріологічний захист. Як вибрати протигаз

При виборі протигазу необхідно враховувати наступні фактори:

Тип протигазу. Існують два основних типи протигазів: фільтруючі та ізолюючі. Фільтруючі протигази фільтрують повітря, яке вдихає людина від конкретних хімічних сполук. Ізолюючі протигази ізолюють дихальні шляхи людини від потрапляння отруйних та шкідливих сполук.

Розмір протигазу. Протигаз повинен щільно прилягати до обличчя, щоб забезпечити максимальний захист. В залежності від типу лицевої частини протигазу (маски) бувають розміри від 0 до 4, або від 1 до 3. Є маски з одним універсальним розміром, які регулюються лямками на потилиці.

Срок придатності. Протигаз повинен бути придатним до використання. На кожну партію протигазів виробник надає паспорт, в якому вказуються захисні властивості даної моделі та термін виробництва та придатності протигазу.

Як вибрати захисний костюм

При виборі захисного костюму необхідно враховувати наступні фактори:

Тип костюму. Не кожен захисний костюм має захист від радіації.

Розмір костюму. Захисний костюм Л-1 виготовляється у 4-х розмірах:

зріст до 170 см; взуття 39-41 розмір;

зріст 172-180 см, взуття 42-43 розмір;

зріст 182-190 см, взуття 44-45 розмір;

зріст більше 192 см, взуття 46-48 розмір.

Срок придатності. Захисний костюм повинен бути придатним до використання.

Купити протигаз і захисний костюм в компанії "Цивільний Захист КР"

Купити протигаз і захисний костюм в компанії "Цивільний Захист КР" можна за телефоном або через інтернет. Компанія пропонує доставку товарів по всій Україні.

Збережіть себе та свою родину від ядерної загрози!