Ядерна загроза. Як зберегти себе та свою родину від радіації

|Главная » Новости » Происшествия » 2023 » Сентябрь » 29 » 13:47:31
Сьогодні, коли світ стикається з численними загрозами, питання безпеки стало особливо актуальним. Однією з найнебезпечніших загроз є ядерна зброя. У разі ядерного удару, люди, які не будуть захищені, будуть піддаватися впливу радіації, яка може призвести до серйозних захворювань і навіть смерті.
Щоб захистити себе та свою родину від ядерної загрози, необхідно мати в наявності протигаз і захисний костюм. Протигаз захистить від радіоактивного пилу та газів, а захисний костюм - від бета- і гамма-випромінювання.
Купити протигаз і захисний костюм можна в компанії "Цивільний Захист КР". Компанія є офіційним представником виробника протигазів, тому пропонує широкий вибір якісних товарів за доступними цінами.
В компанії "Цивільний Захист КР" представлені протигази від виробника, які відповідають усім вимогам безпеки. Протигази виготовляються з якісних матеріалів і оснащені сучасними фільтрами, які ефективно захищають від радіоактивних речовин.
Компанія "Цивільний Захист КР" пропонує цивільні протигази українського виробництва. Ці протигази відрізняються високою якістю і доступними цінами. Всі протигази сертифіковані в Україні за міжнародними стандартами та відповідають вимогам СОУ МНС 75.2-00013528-002:2010 «Фільтрувальні засоби індивідуального захисту органів дихання населення у надзвичайних ситуаціях. Класифікація й загальні технічні вимоги».
Крім протигазу, для захисту від ядерної загрози також необхідний захисний костюм від радіації. В компанії "Цивільний Захист КР" представлений захисний костюм Л-1, який відповідає всім вимогам безпеки. Захисний костюм Л-1 виготовлений з міцного прогумованого матеріалу Т-15К, який захищає від радіоактивного пилу, має хімічний та бактеріологічний захист. Як вибрати протигаз
При виборі протигазу необхідно враховувати наступні фактори:
При виборі захисного костюму необхідно враховувати наступні фактори:
Купити протигаз і захисний костюм в компанії "Цивільний Захист КР" можна за телефоном або через інтернет. Компанія пропонує доставку товарів по всій Україні.
Збережіть себе та свою родину від ядерної загрози!