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Главная » Новости » Происшествия » 2023 » Сентябрь » 29 » 13:47:31
 

Ядерна загроза. Як зберегти себе та свою родину від радіації

Сегодня, 13:54:31 315 0 Ошибка?Ошибка в тексте?
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Ядерна загроза. Як зберегти себе та свою родину від радіації

Сьогодні, коли світ стикається з численними загрозами, питання безпеки стало особливо актуальним. Однією з найнебезпечніших загроз є ядерна зброя. У разі ядерного удару, люди, які не будуть захищені, будуть піддаватися впливу радіації, яка може призвести до серйозних захворювань і навіть смерті.

Щоб захистити себе та свою родину від ядерної загрози, необхідно мати в наявності протигаз і захисний костюм. Протигаз захистить від радіоактивного пилу та газів, а захисний костюм - від бета- і гамма-випромінювання.

Де купити протигаз і захисний костюм

Купити протигаз і захисний костюм можна в компанії "Цивільний Захист КР". Компанія є офіційним представником виробника протигазів, тому пропонує широкий вибір якісних товарів за доступними цінами.

Протигази від виробника

В компанії "Цивільний Захист КР" представлені протигази від виробника, які відповідають усім вимогам безпеки. Протигази виготовляються з якісних матеріалів і оснащені сучасними фільтрами, які ефективно захищають від радіоактивних речовин.

Цивільні протигази українського виробництва

Компанія "Цивільний Захист КР" пропонує цивільні протигази українського виробництва. Ці протигази відрізняються високою якістю і доступними цінами. Всі протигази сертифіковані в Україні за міжнародними стандартами та відповідають вимогам СОУ МНС 75.2-00013528-002:2010 «Фільтрувальні засоби індивідуального захисту органів дихання населення у надзвичайних ситуаціях. Класифікація й загальні технічні вимоги».
 

Захисний костюм Л-1

Крім протигазу, для захисту від ядерної загрози також необхідний захисний костюм від радіації. В компанії "Цивільний Захист КР" представлений захисний костюм Л-1, який відповідає всім вимогам безпеки. Захисний костюм Л-1 виготовлений з міцного прогумованого матеріалу Т-15К, який захищає від радіоактивного пилу, має хімічний та бактеріологічний захист. Як вибрати протигаз

При виборі протигазу необхідно враховувати наступні фактори:

  • Тип протигазу. Існують два основних типи протигазів: фільтруючі та ізолюючі. Фільтруючі протигази фільтрують повітря, яке вдихає людина від конкретних хімічних сполук. Ізолюючі протигази ізолюють дихальні шляхи людини від потрапляння отруйних та шкідливих сполук.
  • Розмір протигазу. Протигаз повинен щільно прилягати до обличчя, щоб забезпечити максимальний захист. В залежності від типу лицевої частини протигазу (маски) бувають розміри від 0 до 4, або від 1 до 3. Є маски з одним універсальним розміром, які регулюються лямками на потилиці.
  • Срок придатності. Протигаз повинен бути придатним до використання. На кожну партію протигазів виробник надає паспорт, в якому вказуються захисні властивості даної моделі та термін виробництва та придатності протигазу.

Як вибрати захисний костюм

При виборі захисного костюму необхідно враховувати наступні фактори:

  • Тип костюму. Не кожен захисний костюм має захист від радіації.
  • Розмір костюму. Захисний костюм Л-1 виготовляється у 4-х розмірах: 
  • зріст до 170 см; взуття 39-41 розмір;
  • зріст 172-180 см, взуття 42-43 розмір;
  • зріст 182-190 см, взуття 44-45 розмір;
  • зріст більше 192 см, взуття 46-48 розмір.
  • Срок придатності. Захисний костюм повинен бути придатним до використання.

Купити протигаз і захисний костюм в компанії "Цивільний Захист КР"

Купити протигаз і захисний костюм в компанії "Цивільний Захист КР" можна за телефоном або через інтернет. Компанія пропонує доставку товарів по всій Україні.

Збережіть себе та свою родину від ядерної загрози!

Тэги: противогаз, ядерное оружие, безопасность

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