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Главная » Новости » Война в Украине » 2022 » Октябрь » 3 » 12:35:33

США уничтожат все российские войска и технику в Украине, а также потопит Черноморский флот, если Путин применит ядерное оружи

Сегодня, 12:35:33 207 0 Ошибка?Ошибка в тексте?
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США уничтожат все российские войска и технику в Украине, а также потопит Черноморский флот, если Путин применит ядерное оружи

США и их союзники уничтожат российские войска и технику в Украине, а также потопят ее Черноморский флот, если президент России Владимир Путин применит ядерное оружие, предупредил в воскресенье бывший директор ЦРУ и генерал армии в отставке Дэвид Петреус, пишет Guardian.
 
Петреус сказал, что не обсуждал с советником по национальной безопасности Джейком Салливаном вероятный ответ США на ядерную эскалацию со стороны России, но о том, какой будет эта реакция, неоднократно сообщалось Москве.
 
"Просто чтобы дать вам гипотетическое представление - мы бы ответили, возглавив коллективные усилия НАТО, которые уничтожили бы все обычные российские силы, которые мы можем увидеть и идентифицировать на поле боя в Украине, а также в Крыму, и каждый корабль в Черном море", - сказал Петреус в интервью Эй-би-си.
 
На вопрос, приведет ли использование Россией ядерного оружия в Украине к втягиванию в войну США и НАТО, Петреус ответил, что это не приведет к срабатыванию статьи 5 Североатлантического альянса о коллективной обороне, поскольку Украина не является частью альянса, однако "ответ США и НАТО" был бы уместен.
 
Петреус признал, что вероятность распространения радиации после использования Россией ядерного оружия на страны НАТО, находящиеся под эгидой статьи 5, может быть истолкована как нападение на страну-члена НАТО.
"Это не может остаться без ответа", - добавил отставной генерал.
 
Экс-директор ЦРУ считает, что Путин "в отчаянии" из-за успешного контрнаступления украинских сил на востоке страны.
 
"Реальность поля боя, с которой он сталкивается, думаю, необратима, - сказал Петреус. - Никакая беспорядочная мобилизация, никакая аннексия, никакие даже завуалированные ядерные угрозы не способны вывести его из этой конкретной ситуации".
 
"И даже применение тактического ядерного оружия на поле боя ничего не изменит", - добавил он.
Тэги: США, ядерное оружие, НАТО
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