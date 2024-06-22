Маленьке румунське село «Міхаїл Когелнічану» стане найбільшою авіабазою НАТО в Європі

Шість винищувачів британських королівських ВПС Eurofighter Typhoon стоять на рульовій доріжці, двигуни двох з них ревуть, а наземний персонал проводить останні перевірки перед злетом.

Вдалині в літньому серпанку хмара пилу підіймається над будівельним майданчиком другої злітно-посадкової смуги завдовжки 3,5 км, поряд із першою. Гарячий північний вітер шелестить дахами старих та нових ангарів.

Авіабаза "Міхай Когелнічану" (MK) має ім'я прилеглого села, а те, своєю чергою, — ліберального політичного діяча XIX століття Михаїла Когелнічану.

Ця місцина неочікувано перетвориться на найбільшу базу НАТО в Європі, яка перевищує навіть "Рамштайн" у Німеччині.

Російський лідер Володимир Путін виправдовував свою війну в Україні загрозою НАТО європейському флангу Росії. Але у відповідь на його вторгнення натівською шахівницею почали рухатися вперед нові фігури.



АВТОР ФОТО,GETTY IMAGES Румунія, що межує з Україною, тепер опинилася поряд із зоною бойових дій

На базі МК незабаром з'явиться ескадрилья румунських F-16, нещодавно закуплених у Норвегії, а також безпілотники MQ-9 Reaper та військове містечко, де відбуватиметься ротація солдатів, пілотів та моряків 32 країн НАТО. Нині на базу прибули фіни.

База розташована лише за 20 км від узбережжя Чорного моря, до Одеси по прямій — 300 км, до Севастополя в окупованому Росією Криму — 400 км.

Для пілота британських королівських ВПС Чарлі Тагга це третє й останнє відрядження.

"Тут значно більше американської присутності, значно більше інфраструктури, житла, людей та обладнання", - каже він.

За його словами, повномасштабне вторгнення Росії в Україну змінило як райони, над якими він літає, так і стратегічний стан місії.

2021 року, під час його останнього відрядження на базу, пілоти натівських винищувачів просувалися досить далеко над міжнародними водами у Чорному морі. Але тепер вони міцно прив'язані до 12-мильної зони над територіальними водами Румунії та Болгарії — "щоб уникнути непорозумінь та ескалації з росіянами".

Чарлі Тагг служить на авіабазі МК вже втретє

"Раніше ми були тут як стримувальний фактор для будь-якої російської агресії. Тепер це радше гарантія для інших країн НАТО, як-от Румунія, що ми тут готові їх захищати", — каже він.

За його словами, з моменту прибуття на базу винищувачі жодного разу не підіймалися на перехоплення російських літаків, хоча у попередніх місіях над Балтикою таке бувало.

"Вони просто пролітають повз - це не суперечить міжнародному праву. Але ми підіймаємо свій літак поряд із літаком супротивника. Це показує росіянам … що ми активні. Ми літаємо на літаках з боєкомплектом, і це дає чіткий сигнал, — каже Тагг. — Крім того, ми отримуємо цінну розвідувальну інформацію: фіксуємо серійні номери літаків та озброєння, яке вони несуть, тому це також додає деталей до загальної розвідувальної картини".

Полковник Ніколае Крету - командир авіабази МК

Пізно ввечері у британському комплексі на базі MK він спостерігає на екранах радарів, як розгортається війна у сусідній Україні.

"Можна побачити, як "Шахеди" заходять до Одеси. Теплові сигнали на землі, куди влучають снаряди, радари, що відстежують літаки як дружні, так і не дуже дружні — все це досить сюрреалістична картина", — каже пілот.

Хоча натівські винищувачі уникають контактів з росіянами у повітрі без необхідності, відомо про два інциденти над Чорним морем. У вересні 2022 року російський пілот неправильно зрозумів команду наземного управління і мало не збив британський літак-розвідник з екіпажем приблизно із 30 людей.

А у березні 2023 року російський Су-27 навмисно збив американський безпілотник MQ-9 Reaper, що летів з Румунії над міжнародними водами.

АВТОР ФОТО,GETTY IMAGES Внаслідок російського вторгнення Україна зазнає великих втрат

З усім тим повсякденне життя на базі MK переважно спокійне.

Перед офісним блоком командира бази Ніколае Крету чайки і ворони збирають врожай з вишневих дерев.

Скотт Ділей з американського чорноморського підрозділу підтримки армії планує матеріально-технічне забезпечення 1840 американських військовослужбовців, які зараз служать на базі.

"Ми намагаємося створити для них домашній затишок, доки вони тут квартируються. Тому база нічим не відрізняється від будь-якого населеного пункту. Просто довкола неї є паркан", — каже він.

За його словами, американським солдатам важко звикнути до того, що терміни доставки товарів, замовлених інтернетом, у Румунії можуть становити тижні, а не години.

На прощання Чарлі Таг показує мені свій літак.

Поблизу "Тайфун" виглядає потужним, хоча і трохи старим. Але його озброєння, пояснює він, постійно модернізується. Тепер він може скидати три різні типи бомб.

"А ще ми отримуємо нові радари, які дозволять нам виявляти і вражати цілі на більшій відстані", — каже він.

Автор: Нік Торп,ВВС, авіабаза "Міхай Когелнічану", Румунія