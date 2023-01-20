Список оружия для Украины – какую военную помощь Запад В 2023 ГОДУ. ИНФОГРАФИКА

Предварительный список вооружения, который Запад поставит Украине США 100 БМП Bradley;

100 гусеничных БТР M113;

18 155-мм САУ M109А6;

250 бронеавтомобилей M1117;

138 внедорожников HMMWV;

100 колесных БТР Stryker;

Боеприпасы GLSDB;

36 105-мм гаубиц;

1 батарея ПВО/ПРО Patriot;

6 батарей ПВО Nasams;

18 РСЗО HIMARS; Канада 200 бронеавтомобилей Senator;

1 батарея ПВО NASAMS; Великобритания 14 танков Challenger 2;

600 ракет Brimstone;

30 155-мм САУ AS90;

200 БМП/БТР; Польша 14 танков Leopard 2 (скорее всего модификации А4); Франция 40 колёсных танков AMX-10RC;

бронеавтомобили Bastion; Германия 40 Marder БМП;

1 батарея ПВО/ПРО Patriot;

3 батареи ПВО Iris-T + 3 РЛС TRML-4D;

2 РЛС TRML-4D; Норвегия, Дания 16 155-мм колёсных САУ Zuzana-2 Чехия 120 танков T-72М Нидерланды 1 батарея ПВО/ПРО Patriot; Швеция 50 БМП CV-90;

12 155-мм колесных САУ Archer; Эстония 10 155-мм гаубиц FH70;

10 122-мм гаубиц Д30; Италия, Франция 1 батарея ПВО/ПРО SAMP/T; Чехия 26-30 152-мм колесных САУ Dana-M2; Норвегия 155-мм колесные САУ Caesar

Западные союзники едины во мнении, что война с россией находится в решающей фазе. Естественно, чтобы преимущество было на стороне Украины, и наша армия смогла наступать, нужно тяжелое вооружение. За почти три недели партнеры пообещали довольно солидную военную помощь Украине, в том числе ту, на которую ранее существовало неофициальное табу – например, танки. В целом, как констатировал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, уже удалось разблокировать поставку почти всех видов вооружения, кроме истребителей и дальнобойных ракет. Но ведь год только начался. Что с начала 2023-го пообещали Украине – на инфографике «Слово и дело».Украине с начала года пообещали предоставить западные танки, БМП Bradley и Marder, дополнительные батареи Patriot и другую военную помощь. Список – на инфографике.Военная помощь Украине, обещанная за первые недели 2023. Изображение максимального размера (откроется в новом окне)Самой большой список будущих военных поставок Украине у США. При этом, по информации СМИ, Штаты готовят еще один крупный пакет помощи.Пока нам пообещали 50 тяжелых боевых машин пехоты Bradley и 500 противотанковых ракет TOW, сотню бронетранспортеров M113, 55 противоминных машин MRAP, 138 машин HMMWV.Кроме того, пакет помощи на три миллиарда долларов включает артиллерийские снаряды и патроны разного калибра, минометные снаряды, гаубицы, 4 тысяч авиационных ракет Zuni, снаряды RAAM, противотанковые ракеты, ракеты для HIMARS, стрелковое оружие и патроны, противопехотные боеприпасы Claymore, приборы ночного видения и оптика.Наконец-то, союзники решили предоставить Украине западные танки. Польша заявил, что передаст около 14 немецких танков Leopard в рамках международной коалиции (причем может это сделать и без разрешения Германии). Великобритания, в свою очередь, пообещала 14 танков Challenger 2.Чехия передаст модернизированные танки Т-72.Германия пока увиливает от решения предоставить Украине танки. Канцлер Германии Олаф Шольц сказал, что примет такое решение, если США дадут Украине свои Abrams. Но Штаты пока к этому не готовы.Однако Германия передает батарею ЗРК Patriot и 40 БМП Marder. Еще одну батарею Patriot пообещали Нидерланды.Кроме танков, Британия пообещала 24 самоходные артиллерийские установки, сотню единиц бронетехники, больше сотни беспилотников, 100 тысяч артиллерийских снарядов и 600 ракет Brimstone.Латвия в этом году пообещала Украине пулеметы, боеприпасы, вертолеты, беспилотники и Stinger. Рекордный пакет помощи выделила Эстония: туда вошли гаубицы, гранатометы Carl-Gustav, машины поддержки артиллерии и боеприпасы.Франция пообещала Украине легкие танки AMX-10 RC и БТР Bastion, а Дания, в свою очередь передаст французские САУ CAESAR.Швеция одобрила военную помощь, которая предусматривает передачу Украине САУ Archer, БМП Stridsfordon 90 и противотанковых ракет NLAW.Канада купила у США для Украины комплекс NASAMS, а также передаст 200 БТР Senator.​​​​​​​Напомним, издание Bloomberg подсчитало, какое оружие с начала полномасштабной войны передали и обещали передать Украине.