Список оружия для Украины – какую военную помощь Запад В 2023 ГОДУ. ИНФОГРАФИКА

Западные союзники едины во мнении, что война с россией находится в решающей фазе. Естественно, чтобы преимущество было на стороне Украины, и наша армия смогла наступать, нужно тяжелое вооружение. За почти три недели партнеры пообещали довольно солидную военную помощь Украине, в том числе ту, на которую ранее существовало неофициальное табу – например, танки. В целом, как констатировал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, уже удалось разблокировать поставку почти всех видов вооружения, кроме истребителей и дальнобойных ракет. Но ведь год только начался. Что с начала 2023-го пообещали Украине – на инфографике «Слово и дело».
Украине с начала года пообещали предоставить западные танки, БМП Bradley и Marder, дополнительные батареи Patriot и другую военную помощь. Список – на инфографике.
Военная помощь Украине, обещанная за первые недели 2023. Изображение максимального размера (откроется в новом окне)
Самой большой список будущих военных поставок Украине у США. При этом, по информации СМИ, Штаты готовят еще один крупный пакет помощи.
Пока нам пообещали 50 тяжелых боевых машин пехоты Bradley и 500 противотанковых ракет TOW, сотню бронетранспортеров M113, 55 противоминных машин MRAP, 138 машин HMMWV.
Кроме того, пакет помощи на три миллиарда долларов включает артиллерийские снаряды и патроны разного калибра, минометные снаряды, гаубицы, 4 тысяч авиационных ракет Zuni, снаряды RAAM, противотанковые ракеты, ракеты для HIMARS, стрелковое оружие и патроны, противопехотные боеприпасы Claymore, приборы ночного видения и оптика.
Наконец-то, союзники решили предоставить Украине западные танки. Польша заявил, что передаст около 14 немецких танков Leopard в рамках международной коалиции (причем может это сделать и без разрешения Германии). Великобритания, в свою очередь, пообещала 14 танков Challenger 2.
Чехия передаст модернизированные танки Т-72.
Германия пока увиливает от решения предоставить Украине танки. Канцлер Германии Олаф Шольц сказал, что примет такое решение, если США дадут Украине свои Abrams. Но Штаты пока к этому не готовы.
Однако Германия передает батарею ЗРК Patriot и 40 БМП Marder. Еще одну батарею Patriot пообещали Нидерланды.
Кроме танков, Британия пообещала 24 самоходные артиллерийские установки, сотню единиц бронетехники, больше сотни беспилотников, 100 тысяч артиллерийских снарядов и 600 ракет Brimstone.
Латвия в этом году пообещала Украине пулеметы, боеприпасы, вертолеты, беспилотники и Stinger. Рекордный пакет помощи выделила Эстония: туда вошли гаубицы, гранатометы Carl-Gustav, машины поддержки артиллерии и боеприпасы.
Франция пообещала Украине легкие танки AMX-10 RC и БТР Bastion, а Дания, в свою очередь передаст французские САУ CAESAR.
Швеция одобрила военную помощь, которая предусматривает передачу Украине САУ Archer, БМП Stridsfordon 90 и противотанковых ракет NLAW.
Канада купила у США для Украины комплекс NASAMS, а также передаст 200 БТР Senator.
Предварительный список вооружения, который Запад поставит Украине
США
- 100 БМП Bradley;
- 100 гусеничных БТР M113;
- 18 155-мм САУ M109А6;
- 250 бронеавтомобилей M1117;
- 138 внедорожников HMMWV;
- 100 колесных БТР Stryker;
- Боеприпасы GLSDB;
- 36 105-мм гаубиц;
- 1 батарея ПВО/ПРО Patriot;
- 6 батарей ПВО Nasams;
- 18 РСЗО HIMARS;
Канада
- 200 бронеавтомобилей Senator;
- 1 батарея ПВО NASAMS;
Великобритания
- 14 танков Challenger 2;
- 600 ракет Brimstone;
- 30 155-мм САУ AS90;
- 200 БМП/БТР;
Польша
- 14 танков Leopard 2 (скорее всего модификации А4);
Франция
- 40 колёсных танков AMX-10RC;
- бронеавтомобили Bastion;
Германия
- 40 Marder БМП;
- 1 батарея ПВО/ПРО Patriot;
- 3 батареи ПВО Iris-T + 3 РЛС TRML-4D;
- 2 РЛС TRML-4D;
Норвегия, Дания
- 16 155-мм колёсных САУ Zuzana-2
Чехия
Нидерланды
- 1 батарея ПВО/ПРО Patriot;
Швеция
- 50 БМП CV-90;
- 12 155-мм колесных САУ Archer;
Эстония
- 10 155-мм гаубиц FH70;
- 10 122-мм гаубиц Д30;
Италия, Франция
- 1 батарея ПВО/ПРО SAMP/T;
Чехия
- 26-30 152-мм колесных САУ Dana-M2;
Норвегия
- 155-мм колесные САУ Caesar
Напомним, издание Bloomberg подсчитало, какое оружие с начала полномасштабной войны передали и обещали передать Украине.