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Главная » Новости » Война в Украине » 2023 » Январь » 20 » 16:09:38

Список оружия для Украины – какую военную помощь Запад В 2023 ГОДУ. ИНФОГРАФИКА

Вчера, 16:09:38 373 0 Ошибка?Ошибка в тексте?
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Список оружия для Украины – какую военную помощь Запад В 2023 ГОДУ. ИНФОГРАФИКА

Западные союзники едины во мнении, что война с россией находится в решающей фазе. Естественно, чтобы преимущество было на стороне Украины, и наша армия смогла наступать, нужно тяжелое вооружение. За почти три недели партнеры пообещали довольно солидную военную помощь Украине, в том числе ту, на которую ранее существовало неофициальное табу – например, танки. В целом, как констатировал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, уже удалось разблокировать поставку почти всех видов вооружения, кроме истребителей и дальнобойных ракет. Но ведь год только начался. Что с начала 2023-го пообещали Украине – на инфографике «Слово и дело».

Украине с начала года пообещали предоставить западные танки, БМП Bradley и Marder, дополнительные батареи Patriot и другую военную помощь. Список – на инфографике.


Военная помощь Украине, обещанная за первые недели 2023. Изображение максимального размера (откроется в новом окне)

Самой большой список будущих военных поставок Украине у США. При этом, по информации СМИ, Штаты готовят еще один крупный пакет помощи.

Пока нам пообещали 50 тяжелых боевых машин пехоты Bradley и 500 противотанковых ракет TOW, сотню бронетранспортеров M113, 55 противоминных машин MRAP, 138 машин HMMWV.

Кроме того, пакет помощи на три миллиарда долларов включает артиллерийские снаряды и патроны разного калибра, минометные снаряды, гаубицы, 4 тысяч авиационных ракет Zuni, снаряды RAAM, противотанковые ракеты, ракеты для HIMARS, стрелковое оружие и патроны, противопехотные боеприпасы Claymore, приборы ночного видения и оптика.

Наконец-то, союзники решили предоставить Украине западные танки. Польша заявил, что передаст около 14 немецких танков Leopard в рамках международной коалиции (причем может это сделать и без разрешения Германии). Великобритания, в свою очередь, пообещала 14 танков Challenger 2.

Чехия передаст модернизированные танки Т-72.

Германия пока увиливает от решения предоставить Украине танки. Канцлер Германии Олаф Шольц сказал, что примет такое решение, если США дадут Украине свои Abrams. Но Штаты пока к этому не готовы.

Однако Германия передает батарею ЗРК Patriot и 40 БМП Marder. Еще одну батарею Patriot пообещали Нидерланды.

Кроме танков, Британия пообещала 24 самоходные артиллерийские установки, сотню единиц бронетехники, больше сотни беспилотников, 100 тысяч артиллерийских снарядов и 600 ракет Brimstone.

Латвия в этом году пообещала Украине пулеметы, боеприпасы, вертолеты, беспилотники и Stinger. Рекордный пакет помощи выделила Эстония: туда вошли гаубицы, гранатометы Carl-Gustav, машины поддержки артиллерии и боеприпасы.

Франция пообещала Украине легкие танки AMX-10 RC и БТР Bastion, а Дания, в свою очередь передаст французские САУ CAESAR.

Швеция одобрила военную помощь, которая предусматривает передачу Украине САУ Archer, БМП Stridsfordon 90 и противотанковых ракет NLAW.

Канада купила у США для Украины комплекс NASAMS, а также передаст 200 БТР Senator.
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Предварительный список вооружения, который Запад поставит Украине

США

  • 100 БМП Bradley;
  • 100 гусеничных БТР M113;
  • 18 155-мм САУ M109А6;
  • 250 бронеавтомобилей M1117;
  • 138 внедорожников HMMWV;
  • 100 колесных БТР Stryker;
  • Боеприпасы GLSDB;
  • 36 105-мм гаубиц;
  • 1 батарея ПВО/ПРО Patriot;
  • 6 батарей ПВО Nasams;
  • 18 РСЗО HIMARS;

Канада

  • 200 бронеавтомобилей Senator;
  • 1 батарея ПВО NASAMS;

Великобритания

  • 14 танков Challenger 2;
  • 600 ракет Brimstone;
  • 30 155-мм САУ AS90;
  • 200 БМП/БТР;

Польша

  • 14 танков Leopard 2 (скорее всего модификации А4);

Франция

  • 40 колёсных танков AMX-10RC;
  • бронеавтомобили Bastion;

Германия

  • 40 Marder БМП;
  • 1 батарея ПВО/ПРО Patriot;
  • 3 батареи ПВО Iris-T + 3 РЛС TRML-4D;
  • 2 РЛС TRML-4D;

Норвегия, Дания

  • 16 155-мм колёсных САУ Zuzana-2

Чехия

  • 120 танков T-72М

Нидерланды

  • 1 батарея ПВО/ПРО Patriot;

Швеция

  • 50 БМП CV-90;
  • 12 155-мм колесных САУ Archer;

Эстония

  • 10 155-мм гаубиц FH70;
  • 10 122-мм гаубиц Д30;

Италия, Франция

  • 1 батарея ПВО/ПРО SAMP/T;

Чехия

  • 26-30 152-мм колесных САУ Dana-M2;

Норвегия

  • 155-мм колесные САУ Caesar

Напомним, издание Bloomberg подсчитало, какое оружие с начала полномасштабной войны передали и обещали передать Украине.
Тэги: США, вооружение, НАТО, Оружие, война в Украине
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