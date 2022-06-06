Ракеты М270 не поменяют ситуацию на фронте в одночасье - британский эксперт

По словам британского эксперта по сухопутным боевым действиям доктора Джека Уотлинга, обещание США и Великобритании отправить Украине современные реактивные системы залпового огня большой дальности в Украину может изменить ситуацию на фронте, но не в одночасье.

Уотлинг, работающий в Королевском объединенном институте оборонных исследований (RUSI), сказал радио Би-би-си, что ракетные установки М270, которые должны быть отправлены Украине, - это "ценнейший актив британской армии".

По его мнению, эти системы могут «выбить» российскую артиллерию на востоке Украины. Однако украинцев нужно будет еще обучить их использованию, а у Великобритании не так много установок, которые она может отдать.

Что касается угрозы президента России Путина расширить свой список целей, если Запад отправит системы большей дальности, Уотлинг говорит, что это будет сделать "довольно сложно", потому что Москва и так уже бьет по важным для экономики Украины целям и ее военным позициям.

В воскресенье президент России Владимир Путин заявил, что поставки Украине американских РСЗО HIMARS"по сути ничего не меняют", поскольку у нее уже есть советские аналоги, способные наносить удары с довольно большого расстояния. Однако Путин пригрозил ударить по новым целям, если Киев получит ракеты большей дальности.

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что Лондон даст Украине реактивные системы залпового огня М270. Решение было согласовано с США, которые являются производителями M270 MLRS. Правда, по имеющимся у Би-би-си сведениям, пока речь идет всего о трех установках, и поначалу украинцы будут учиться управлять ими в Британии.

Журналист Би-би-си Джо Инвуд, находящийся в Киеве, отмечает, что битву за Донбасс вполне может решить артиллерия.

"У России есть подавляющая огневая мощь, которую она может использовать в бою. Но – бессистемно, - отмечает Инвуд. - Новые ракетные системы, присланные Великобританией, может быть и не позволят Украине соперничать в разрушительной силе с большими пушками и ракетами России, но они должны дать ей возможность точно бить по ним ответным огнем и в конечном итоге измотать их".

Несколько дней назад падение Северодонецка казалось почти неизбежным, отмечает Инвуд. Но теперь, когда украинцы переходят в контрнаступление, возможно, даже самые скромные цели будут даваться российским силам с большим трудом.