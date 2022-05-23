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Главная » Новости » Война в Украине » 2022 » Май » 23 » 22:27:05

Рамштайн-2: противокорабельные системы из Дании, вертолеты из Чехии для Украины

Вчера, 22:27:05 151 0 Ошибка?Ошибка в тексте?
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Рамштайн-2: противокорабельные системы из Дании, вертолеты из Чехии для Украины

Около 20 стран сегодня объявили о новой оборонной помощи Украине во время заседания Международной контактной группы по обороне Украины "Рамштайн-2". Италия, Греция, Норвегия и Польша – среди стран, объявивших о предоставлении новой помощи Украине, рассказал глава Пентагона Ллойд Остин на пресс-конференции по результатам встречи.

Остин назвал заседание успешным и продуктивным, а заявления стран о помощи Украине – настоящим прогрессом.

Американский чиновник особо отметил поставки Украине противокорабельных установок "гарпун" и ракет от Дании, "чтобы помочь Украине защитить побережье" а также "значительную поддержку со стороны Чешской Республики", которая поставит Украине ударные вертолеты, танки и ракетные системы. Остин также отметил, что Великобритания прилагает значительные усилия по координации безопасности помощи Украине и предоставляет значительные поставки оружия.

Оборонные потребности Украины, указал Остин, отвечая на вопросы журналистов, остались практически теми же, что и четыре недели назад, когда состоялось заседание "Рамштайн-1". Эти нужды включают оружие дального действия, бронированные машины, а именно танки и бронетранспортеры, снаряжение для беспилотников, сказал он.

Чиновник отметил, что в этой фазе войны основная - артиллерийская борьба. "В последние несколько недель серьезный обмен артиллерийским огнем", — добавил он.

Как сообщал Голос Америки, открывая заседание, Остин прокомментировал ход войны в Украине. Он сказал:

"В течение трех месяцев Украина воюет и проявляет преданность и тактическую изобретательность против совершенно неоправданного и неспровоцированного вторжения со стороны гораздо большего соседа".


"Украина уже одержала историческую победу в битве за Киев", что вынудило Путина изменить фокус войны и сосредоточить силы на нападении на юге и востоке, добавил чиновник.

Он отметил, что в этой новой фазе "Украина борется так же мощно и так же хорошо. Украинские вооруженные силы умело используют как новые, так и старые средства. Они остановили наступление России на востоке и продолжают перенимать инициативу".

Стоит отметить, что перед встречей, Президент Украины, Владимир Зеленский призывал участников встречи "Рамштайн-2" передать Украине ракетные системы залпового огня MLRS.



"У меня нет секретов, мы обращаемся ко всем странам, — от Соединенных Штатов к каждому европейскому государству, — по MLRS систем, благодаря которым Украина сможет забрать инициативу и освобождать свою территорию", — отметил Президент.

"Еще раз обращаюсь к тем странам, которые боятся предоставлять Украине MLRS и по поводу позитивного решения передачи Украине MLRS. Все боятся, что Украина каким-то образом будет наступать на Российскую Федерацию. Хочу всем напомнить, что войну мы ведем именно на своей территории, и даже если кто-то из стран Европы или мира привык, что Донбасс – это оккупированная территория Россией и уже привыкли к тому, что там раздали российские паспорта, то мы хотели бы сказать, что это не очень хорошие привычки – это наши территории, и мы идем шаг за шагом и будем идти, чтобы освобождать наши территории", — заявил глава государства.

Являются ли анонсированные Остином ракетные системы именно тем вооружением, о котором просит Украина, пока неизвестно. 



 
Тэги: война в Украине, Оружие, россия окупант, россия агрессор, Рамштайн 2, Остин, новости Украины
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