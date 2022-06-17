Украина официально ввела визовый режим с Россией

«Окончательно разрываем связи с Россией. Для противодействия беспрецедентным угрозам национальной безопасности, суверенитета и территориальной целостности нашего государства правительство во исполнение поручения президента Украины только что приняло решение о прекращении действия соглашения с РФ о безвизовом режиме», — написал Шмыгаль.

В России отреагировали на визовый режим с Украиной очередной грубостью.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что Кабинет министров в пятницу, 17 июня, принял решение о прекращении действия соглашения о безвизовом режиме с Россией.В своем Telegram-канале глава правительства уточнил, что решение вступает в силу с 1 июля 2022 года — после этого граждане страны-агрессора не смогут попасть в Украину без визы.Ранее президент Владимир Зеленский объявил, что Украина вводит визовый режим для россиян в рамках противодействия беспрецедентным угрозам национальной безопасности, суверенитету и территориальной целостности Украины.В начале мая петиция о введении визового режима для граждан России, зарегистрированная 11 февраля, набрала необходимые 25 тысяч подписей. 25 мая Владимир Зеленский ответил на петицию и направил премьер-министру Денису Шмыгалю письмо с просьбой обработать этот вопрос.Глава международного комитета Госдумы Леонид Слуцкий заявил, что в России незачем вводить визовый режим с Украиной в ответ на ее "провокацию".При этом помощник президента РФ, глава российской делегации на переговорах с украинской стороной Владимир Мединский в ответ на введение Украиной визового режима с РФ сказал: "Чем бы дитя ни тешилось, только бы не плакало".В очередной раз убеждаемся, что дипломатия в рф деградирует окончательно.