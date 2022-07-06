Из Донецка и Луганска на войну с Украиной увезли десятки тысяч мужчин. Без них не работают предприятия, а спецслужбы преследуют даже женщин

Город опустел

«В 2014 я оканчивала школу, ждала, когда начнется настоящая молодость, студенческие годы. Но вместо этого началась война, пришлось уехать из родного города», — вспоминает она.

«Их сутки катали по городу [по разным пунктам сбора и материального обеспечения], давали обмундирование. Еще неделю он был здесь [в Луганске], а потом их [призывников] всех повезли ночью на поезде через границу с Россией. Еще через пару дней они оказались в Валуйках Белгородской области вместе с российскими контрактниками. Через недели полторы наших перекинули в Харьковскую область. С тех пор там и находятся. Перебрасывают из села в село. Там они все выполняют функции „пушечного мяса“, — говорит Анна. И добавляет: — Знаю только, что [муж и его сослуживцы] роют окопы. Остальное — „не телефонный разговор“».

Годны без ограничений

«Но если ты попал на войну, тебе уже ничего не поможет. Некоторые пытались косить через медкомиссию, чтобы вернуться обратно. Чуть ли не руки и ноги себе ломали [но все бесполезно]. У них мужик с грыжей сидит на передовой без какой-либо помощи больше двух недель. Двух недель, мать вашу!» — рассказывает Анна.

«У него варикоз. Нога отекает и опухает, сильные проблемы с кровообращением. Можно сказать, что нога у него не совсем здорова. А его такого воевать отправили. Думаю, он, пока копал окопы, окончательно ногу добил и поэтому в госпитале оказался», — говорит Ирина.

На семнадцать человек — один бронежилет

«Не ожидала, что нам рты тут так позакрывают всем, — говорит Анна. — Мужиков из 206-го полка тогда забрали [на время с фронта]. Тех, кому выжить удалось. Там куча двухсотых, трехсотых и пленных. Их привезли в итоге под конвоем, как зэков каких-то, катали три дня по России. Почему их не повезли в Луганск — не ясно. Жены ночевали на железнодорожной станции — ждали, когда мужей привезут. А их домой [в Луганск] не отпустили даже на день. Привезли [в тыл], переодели — и на Северодонецк обратно кинули. По местному каналу, естественно, показали, какие они классные».

Анна:

Бумажная мобилизация

Лисянский говорит:

«Параллельно к началу войны они создали специальные войска, куда входили сотрудники их [республиканских] судов, прокуратур, полиции. Они отчитывались о списочном составе в Россию — и воровали деньги. Они создали их раньше, чем сообщили об этом публично. Реальный армейский состав же сильно отличался от того, что они подавали на бумаге. Никто летом 2021 года не думал, что будут полномасштабные военные действия. Местные чиновники и силовики поняли, что полетят шапки и погоны, и, чтобы скрыть свои недоработки, объявили всеобщую мобилизацию. На время это все [то есть призыв] поутихло благодаря женским протестам», — замечает Лисянский.

Уголь, вода и свет