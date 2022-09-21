Какие страны поддерживают Россию и признали Крым, «ДНР» и «ЛНР» российским

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Белоруссия

Венесуэла

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Страны, которые признали Крым российским

Исламская Республика Афганистан — 24 марта 2014 года о признании заявил президент Афганистана Хамид Карзай. Однако через три дня при голосовании в ООН Афганистан воздержался.

Республика Беларусь — 24 марта 2014 года самопровозглашенный президент Белоруссии Александр Лукашенко описывал свою позицию следующим образом: «Де-факто Крым стал частью России. Ситуация развивается де-факто. И мы будем с РФ. Что будет де-юре — это будет потом…»

Боливия — 28 марта 2014 года посол Боливии в России Мария Луиса Рамос заявила в интервью российскому каналу «НТВ», что ее страна «cолидарна с Россией в вопросе о присоединении Крыма»;

Сирия — 19 октября 2016 года спикер Народного совета Сирии Хадия Аббас назвала Крым «неотъемлемой частью России»;

Судан — в опубликованном 4 октября 2018 года интервью «Известиям» о признании Крыма российским заявил посол Судана в России Надир Юсуф Бабикер;

КНДР — 30 декабря 2014 года директор департамента печати и информации МИД КНДР Чжон Дон Хак заявил, что «Пхеньян одобряет присоединение Крыма к России и считает этот шаг полностью оправданным».

Страны, которые признали ДНР и ЛНР

Россия - официальное признание 21.02.2022

Сирия - официальное признание 29.06.2022

КНДР - официальное признание 13.07.2022

4 страны - нейтральная реакция

Куба - нейтральная реакция. Согласно Al Jazeera, Куба поддержала признание Россией ДНР и ЛНР, хотя на 23.02.2022 не удалось обнаружить кубинский первоисточник такого высказывания.

Белоруссия - нейтральная реакция. 22.05.2014 заявила, что «с точки зрения права, референдумы о федерализации в Донецкой и Луганской областях Украины не имеют никакого значения». 22 февраля 2022 МИД Белоруссии высказался, что «с уважением и пониманием» воспринимает «решение российской стороны о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик».

Никарагуа - нейтральная реакция. 22 февраля 2022 года президент Даниэль Ортега высказался в поддержку признания Россией независимости ЛНР и ДНР.

Центральноафриканская Республика - нейтральная реакция. Слова президента о признании Россией ЛНР и ДНР: «это решение, несомненно, позволит сохранить жизни и предотвратить много насилия. Согласно нашему анализу, это решение направлено на сохранение жизни людей».

В мире более 200 стран и в этой статье мы перечислили 6 стран, которые поддерживают Россию в войне с Украиной и признали Крым, «ДНР» и «ЛНР» российскими территориями. Всего 141 страна официально осудила Россию и поддержала резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН ES-11/1 «Агрессия против Украины», осуждающую вторжение.6 стран мира поддерживают Россию во вторжении в Украину:Самопровозглашенный президент Белоруссии Александр Лукашенко спустя некоторое время после начала вторжения России на Украину собрал оперативное совещание с белорусскими военными, на котором заявил: «наши войска никакого участия не принимают в этой операции». Кроме того, он заявил, что во избежание полномасштабной войны необходимо не допустить на Украине «массовой бойни» и наземной операции, попутно добавив, что в сложившихся обстоятельствах Зеленский, дававший предвыборное обещание прекратить войну, в первую очередь должен подумать, что случится с его страной, если она потерпит поражение в текущем конфликте: «Если он понимает, что он её проиграет второй армии мира, а может быть — и первой, то лучше сейчас остановиться. И на этом полпути ты получишь больше, чем в итоге проиграв эту войну… Поэтому надо искать пути к недопущению кровопролития. Чтобы не допустить этого и остановить эскалацию, нужно сесть за стол переговоров». Президент Беларуси Александр Лукашенко возложил вину за войну на Запад, обвинив его в стремлении к конфликту с Россией и продолжению войны. Он заявил, что Москва, Киев и его западные союзники должны договориться о прекращении боевых действий, чтобы избежать «пропасти ядерной войны».Президент Венесуэлы Николас Мадуро выразил свою полную поддержку действиям российского президента Владимира Путина на территории Украины. 5 июля 2022 министр иностранных дел Венесуэлы Карлос Фариа заявил, что Россия находится на грани того, чтобы возглавить новый мировой порядок, который сводит к минимуму роль США на мировой арене. Он назвал НАТО «террористическим и враждебным альянсом», с которым Россия и президент Владимир Путин борются «во имя человечества». По мнению политика, доминирование США больше не является абсолютным.Хотя министр иностранных дел Ирана объяснил войну провокацией НАТО, он не рассматривает войну как решение этой проблемы. Он считает, что прекращения огня и сосредоточение внимания на политическом и демократическом решении являются необходимостью. Президент Ирана Ибрахим Раиси позвонил Путину и поддержал гарантии прекращения расширения НАТО.Представитель Государственного административного совета Мьянмы Зав Мин Тун поддержал решение России, заявив, что «Россия действовала для защиты своего суверенитета», и высоко оценил роль России в уравновешивании мировой силы. Министр международного сотрудничества Правительства национального единства Мьянмы д-р. Саса заявил: «Неспровоцированные, необоснованные нападения России на Украину непростительны и неприемлемы».Президент Никарагуа Даниэль Ортега поддержал Россию. Ранее он высказывался в поддержку признания ДНР и ЛНР.Президент Сирии Башар Асад назвал российское вторжение «исправлением истории» и обвинил западные страны в использовании «грязных методов для поддержки террористов в Сирии и нацистов на Украине».По состоянию на 2022 годмира (!) не издало официальных правовых актов очастью России.Единственным государством, предпринявшим хоть какие-либо официальные действия, помимо формальных заявлений о признании Крыма российским, является Никарагуа — 27 марта 2014 года посол Никарагуа в России Луис Молина заявил о признании «волеизъявления населения Крыма»; в ноябре 2020 года в Крыму было открыто почетное консульство Никарагуа; в июле 2021 года Министерство производства и торговли Никарагуа и российский Совет министров Республики Крым подписали соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве. В ответ Украиной были введены санкции против Никарагуа.Согласно публикациям в СМИ, признание Крыма частью России огласили официальные представители следующих государств: