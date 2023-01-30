ISW: задержки поставок западных вооружений не позволяют Украине вести масштабное контрнаступление

Задержки в предоставлении Украине западных систем залпового огня, ПВО и танков ограничили способность Украины проводить более масштабное контрнаступление на фоне неудач российских военных, пишут эксперты американского Института изучения войны (ISW).
Западные дискуссии о предполагаемых трудностях или невозможности возвращения Украиной значительной части территории, захваченной Россией в 2022 году, недостаточно учитывают то, как задержки Запада в предоставлении необходимого военного оборудования усугубили эти проблемы.
Медленное предоставление и прибытие помощи – не единственные факторы, ограничивающие способность Украины начать крупномасштабные наступательные операции. Этому способствовали также особенности принятия политических решений в Украине - при этом безупречного принятия военных решений не было ни в одной войне, отмечает ISW.
Как пишут эксперты, российские войска владели инициативой и вели наступление с 24 февраля по 3 июля 2022 года, после чего их атаки достигли кульминации. Украинцы перехватили инициативу и начали широкомасштабное контрнаступление в августе, освободив западную часть Херсонской области 11 ноября.
С тех пор Украина не смогла начать новое крупное контрнаступление, что позволило конфликту перерасти в позиционную войну и предоставило россиянам возможность вернуть инициативу и повысить планку для будущих украинских контрнаступлений.
Схема предоставления западной помощи в значительной степени определила характер этого конфликта, заключают аналитики.
WSJ: Западные лидеры опасаются, что время может играть на пользу России
За решением западных лидеров резко изменить тактику и значительно увеличить военную помощь Киеву могут стоять опасения того, что время будет играть на пользу России, пишет Wall Street Journal.
Западные политики полагают, что окно возможностей для Украины не бесконечно, а для того, чтобы переломить ход войны, Киеву необходимо предоставить как можно быстрее более мощное оружие, в том числе боевые танки и системы противовоздушной обороны.
Долгое время на Западе надеялись, что после тяжелой зимы, военных потерь и ухудшения экономической ситуации из-за санкций Москва будет стремиться свернуть конфликт и начнет искать возможности для установления мира.
Однако этот расчет, похоже, не оправдался: близится первая годовщина начала вторжения России в Украину и Москва, несмотря на понесенные потери и введенные санкции, похоже, намерена развернуть новое наступление в Украине.
Теперь ряд западных лидеров полагает, что Кремль, готовый продолжать мобилизацию, может выиграть, придерживаясь тактики длительного военного конфликта.
Возможно, в Кремле рассчитывают, что со временем население Европы и США будут все с меньшим энтузиазмом поддерживать усилия правительств по оказанию помощи Украине. К тому же, в некоторых странах за это время могут смениться лидеры и правительство.
Как подчеркивает издание, на Западе пока не видят никаких признаков того, что Кремль задумается о сворачивании конфликта из-за санкций. Также западные политики понимают, что Россия обладает довольно большими ресурсами, чтобы наладить производство оружия без использования западных технологий, а также провести новую волну мобилизации, пишет WSJ.