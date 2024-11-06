Як Дональд Трамп хоче закінчити війну в Україні?

Дональд Трамп заявив про свою перемогу на виборах президента США. Він здобув необхідну кількість голосів і повертається до Білого дому через чотири роки після скандального відходу з посади. Його перемога означає багато змін як для Сполучених Штатів, так і для України. Як саме Трамп планує закінчити війну в Україні, і які наслідки це матиме для нас?

Республіканець Дональд Трамп вдруге повертається до Білого дому. Про це спочатку повідомило видання The Hill, а згодом сам Трамп виступив перед прихильниками з переможною промовою. Його перемога робить його першим президентом з часів Гровера Клівленда, який зміг повернутися на другий термін після перерви.

Кампанія з новими викликами

Кампанія 2024 року була насиченою подіями: судові процеси проти Трампа, спроби замаху на його життя та зміна демократичного кандидата, де Байдена замінила Камала Гарріс. За останні кілька років Трамп робив багато заяв про Україну, зокрема про російсько-українську війну. Напередодні повномасштабного вторгнення він захоплювався російським диктатором Володимиром Путіним, назвавши визнання так званих "ЛДНР" "геніальним кроком".

Зміна ставлення до війни в Україні

Після початку повномасштабного вторгнення Росії Трамп змінив своє ставлення до дій Путіна. Він заявляв, що великої війни не було б, якби він залишався на посаді. На одному з мітингів він звинуватив демократів, зокрема Джо Байдена та Камалу Гарріс, у тому, що через їхні рішення Україна втратила багато. За його словами, якби він став президентом, то зумів би вирішити конфлікт за 24 години, ще до офіційного вступу на посаду.

Під час дебатів Трамп наголосив, що готовий зупинити війну за добу, проте не уточнив, яким чином. Він заявив, що не час називати Путіна воєнним злочинцем, оскільки це ускладнить переговори. На питання, чи хоче він, щоб Росія чи Україна виграла війну, Трамп відповів, що його головна мета – припинити кровопролиття.

Реакція Володимира Зеленського Президент України Володимир Зеленський прокоментував заяву Трампа, зазначивши, що ніхто не може примусити Україну віддати свої території задля швидкого завершення війни. Зеленський підкреслив, що хоч Україна прагне миру, вона ніколи не погодиться на невигідні умови.

Стратегія завершення війни

У вересні цього року Трамп оголосив про свій план закінчення війни. Він вважає, що зниження цін на енергоносії вдвічі протягом року після вступу на посаду унеможливить для Путіна продовження бойових дій. Трамп стверджував, що буквально в ніч перемоги він зателефонує Путіну та Зеленському для переговорів.

Погляд на можливі поступки

Кандидат у віце-президенти від республіканців Джей Ді Венс у вересні заявив, що план Трампа передбачає створення демілітаризованої зони на лінії розмежування. Україна, на думку республіканців, має погодитися на нейтральний статус, не вступаючи до НАТО чи інших союзів. Хоча Трамп особисто не говорив про такий сценарій, у день своєї перемоги він запевнив, що під час його каденції більше не буде війн.

Глава МЗС Угорщини Петер Сіярто прокоментував, що перемога Трампа підвищує шанси закінчення війни в Україні мирним шляхом. Однак, залишається питання: чи буде це справедливий і довготривалий мир, який поважатиме територіальну цілісність України?

Обіцянки Трампа щодо війни

Під час першої промови після виборів Трамп заявив своїм прихильникам, що має намір «зупинити війну», хоча не уточнив, про який саме конфлікт іде мова. Він раніше вже робив заяви про те, що здатен вирішити конфлікт в Україні протягом 24 годин після свого вступу на посаду.

Можливі сценарії для України

Американський журналіст Саймон Шустер, який висвітлює події в Україні, припускає, що Трамп може зіштовхнутися з труднощами у переговорах з Володимиром Путіним. За його словами, Путін, найімовірніше, не погодиться на жодні компромісні угоди, які не послаблять позиції США та не призведуть до поразки України. Якщо Трамп зрозуміє це, він може змінити свою позицію та більше підтримувати Україну у конфлікті.

Часові рамки та виклики для України

Шустер також зауважує, що питання часу є вирішальним: скільки Трамп буде намагатися досягти домовленостей із Росією, та як довго Україна зможе витримати цей період невизначеності. Важливо, щоб Україна зберегла свою територіальну цілісність і суверенітет, адже сценарій Трампа може потребувати значного часу.