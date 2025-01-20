Я — Меланія Трамп: від Севниці до Білого дому з любов’ю

Життя — це як модний подіум: треба крокувати впевнено, навіть якщо часом взуття натирає. Ця автобіографічна стаття — сатиричний погляд Меланії Трамп на шлях від маленького словенського містечка до головної резиденції Америки. Тут ви дізнаєтеся про мої мрії, іронічні моменти та те, як вона знайшла своє місце у світі гламурної політики й великого бізнесу.

Частина перша: "Дівчина зі Севниці"

Я народилася у місті Ново-Место, але виросла у маленькому, майже іграшковому містечку Севниця. Тиша й запах текстильної фабрики були моїми першими супутниками. Мама шила, а я — фантазувала. Грілася на сонці біля річки Сави, мріючи про великий світ. Хто б міг подумати, що я, проста дівчина з югославського містечка, одного дня буду сперечатися з інтер’єрними дизайнерами в Білому домі?

У 16 років, коли більшість моїх однолітків намагалися здобути свою першу зарплатню, я вже позувала для модних журналів. Ах, ці чудові часи в Мілані! Я тоді ще не знала, що модельний бізнес — це просто розігрів перед чимось масштабнішим.

Частина друга: "Як я закохалася в хмарочос"

Дональд і я — це була любов із першого погляду. Ну, можливо, більше любов до перспектив. Я все ще пам’ятаю той вечір у Нью-Йорку, коли він наблизився до мене з тією своєю впевненою ходою, наче весь Манхеттен — його власний садок. "Меланія, я хочу побудувати з тобою справжню вежу. Ні, не Трамп-тауер — вежу кохання", — сказав він. А я тоді подумала: “Що ж, звучить досить романтично, хоч і трохи архітектурно”.

Весілля було таким розкішним, що про нього писали всі газети. Я носила сукню, яка коштувала більше, ніж кілька будинків у моїй рідній Севниці. Чи жалію я про це? Ні, бо це був тільки початок.

Частина третя: "Перша леді чи перший дизайнер?"

Коли Дональд став президентом, я зрозуміла, що моє життя вже ніколи не буде тихим. Більше жодної Сави — лише океан уваги преси. Я вирішила, що мій шлях — це елегантність і стиль. Всі мої сукні — це були послання світу, навіть якщо світ не завжди їх розумів. Наприклад, пам’ятаєте ту знамениту куртку із написом "I really don’t care, do u?"? Ні, це не було про вас. Це було про мою любов до іронії.

Але якщо серйозно, бути першою леді — це як бути модним аксесуаром, тільки масштабніше. Я зосередилася на тому, щоб діти були щасливі й добре виховані (привіт, моя ініціатива "Be Best"). Але десь у душі я завжди залишалася тією дівчиною зі Севниці, яка просто хотіла з’їсти мамин штрудель і відпочити.

Епілог: "Між романтикою і реальністю"

Сьогодні я — дружина, мати, ікона стилю й, звісно, людина з великим почуттям гумору. Життя поруч із Дональдом — це як постійний марафон новин, але я навчилася бігти легко, з посмішкою і в туфлях на підборах. Бо якщо вже підкорювати світ — то робити це з шармом і сатирою. Як би там не було, моє серце завжди належатиме і Севниці, і Нью-Йорку, і, звісно ж, моїй улюбленій вежі Трампа.

Ця стаття — це історія про те, як дівчина з маленького містечка перетворилася на одну з найвпізнаваніших жінок світу. Це розповідь про кохання, амбіції та вміння сміятися над собою, навіть коли весь світ дивиться на тебе. Бо життя — це не лише про вежі й штруделі, а й про те, як залишатися собою у будь-яких обставинах.