Гренландія на продаж? Що відомо про острів, який Трамп хоче приєднати до США

Вчора новообраний президент США Дональд Трамп знову підтвердив свій намір взяти під контроль Гренландію — арктичну територію, яка адміністративно належить Данії. Ця заява викликала широкий резонанс у світовій політиці, адже Гренландія не лише географічно стратегічний регіон, а й територія, багата на природні ресурси.

Чому Трамп хоче приєднати Гренландію до США? Чи це лише політичний піар чи реальна стратегія? І чому саме зараз Вашингтон знову звертає увагу на цей арктичний острів? У цій статті ми спробуємо розібратися, що стоїть за заявами американського лідера і чому Гренландія має таке значення для США.

Де розташована Гренландія

Гренландія – найбільший на Землі острів, розташований в Арктиці.

Втім, політично Гренландія належить до Європи і входить до складу разом із меншими островами до Данського королівства як автономна одиниця.

Це найбільш малонаселена територія у світі. Там мешкає близько 56 000 людей, переважно корінні жителі - інуїти.

Близько 80% території острова вкриті льодом, тому люди переважно мешкають на південно-західному узбережжі навколо столиці - міста Нуук.

Цей острів має як військове, так і економічне значення в умовах зміни клімату і танення льодовиків. Там розташовані данські й американські військові бази.

Основу економіки Гренландії становить рибальство. П'ята частина ВВП припадає на великі субсидії данського уряду.

Автор фото,Getty Images В Гренландії дуже довгі полярні дні й ночі. На півночі влітку сонце може не заходити кілька місяців, а взимку – зовсім не сходити

В останні роки спостерігається підвищений інтерес до природних ресурсів Гренландії, зокрема до видобутку рідкоземельних мінералів, урану й заліза. Вони можуть стати більш доступними, оскільки глобальне потепління призводить до того, що частина льоду, що покриває Гренландію, тане.

Води навколо Гренландії, вільні від льоду, дають можливість нових маршрутів для комерційного судноплавства.

Який статус має Гренландія

Гренландія географічно розташована в Північній Америці й вже близько 300 років перебуває під контролем Данії, що майже за 3 000 км від острова.

Данською колонією Гренландія стала 1814 року і залишалася нею до середини XX століття. Більшу частину цього часу вона була ізольованою і бідною.

У 1953 році острів увійшов до складу Королівства Данія, і гренландці стали данськими громадянами.

1979 року внаслідок референдуму Гренландія стала автономією, здобула самоврядування і власний парламент.

У 2009 році автономія території посилилася. Гренландія отримала контроль над законодавчими та адміністративними повноваженнями в більшості внутрішніх сфер, включно з такими як оподаткування, права на видобуток корисних копалин, сімейне право, імміграційне законодавство та прикордонний контроль.

Гренландія самостійно визначає освітню програму, системи соціального забезпечення та цивільної інфраструктури.

Але в автономії є й обмеження: Гренландія не має власної конституції, валюти, громадянства або верховного суду. Вона розділяє зовнішню політику, безпеку, оборону і грошово-кредитну політику з Копенгагеном. Вона також отримує близько 500 мільйонів євро щорічно у вигляді субсидій.

Нинішній прем'єр Гренландії Муте Егеде є активним прихильником відділення Гренландії від Данії. Така можливість прописана в законі 2009 року, але для цього потрібно провести всенародне голосування.

Якщо народ Гренландії вирішить стати незалежним, Данія буде зобов'язана почати переговори про незалежність з урядом Гренландії.

Чому Гренландія важлива для США

Гренландія лежить на найкоротшому шляху з Північної Америки до Європи, що робить її стратегічно важливою для США. Тут також розташований великий американський космічний центр.

США давно зацікавлені в безпеці Гренландії. Після того як під час Другої світової війни нацистська Німеччина окупувала материкову частину Данії, США вторглися до Гренландії та встановили на її території свої військові та цивільні радіостанції.

Після війни американські війська залишилися в Гренландії. На північному заході острова США мають космічну базу Пітуффік, яка раніше мала назву Туле й була частиною американських ВПС.

У 1951 році за угодою з Данією США отримали значну роль в обороні території, включно із правом на будівництво та утримання військових баз.

"Якби Росія направила ракети в бік США, то найкоротший шлях для ядерної зброї пролягав би через Північний полюс і Гренландію", - пояснює Марк Якобсен, доцент Данського королівського оборонного коледжу.

"Ось чому космічна база Пітуффік має величезне значення для захисту США".

За даними американського Арктичного інституту, Китай і Росія останніми роками нарощують свій арктичний військовий потенціал. Тому фахівці інституту закликають США продовжувати розвивати свою присутність в Арктиці, щоб протистояти своїм суперникам.

У середу міністр закордонних справ Данії Ларс Локке Расмуссен заявив, що Данія відкрита для дискусій зі США, додавши, що Вашингтон має "законні" інтереси в регіоні.

"Ми бачимо Росію, яка озброюється. Ми бачимо Китай, який також починає проявляти інтерес", - каже Расмуссен.

За словами Якобсена, Трампа також, імовірно, цікавить потенціал видобутку корисних копалин на великій території Гренландії.

"Сьогодні особливий інтерес викликають рідкісноземельні мінерали, які ще не видобували, але які розташовані в південній частині Гренландії. Вони мають величезне значення для всіх видів технологій, від стільникових телефонів до вітряних турбін".

Кілька днів тому Гренландію відвідав син обраного президента США, Дональд Трамп-молодший.

Автор фото,Getty Images Літак із сином обраного президента Дональда Трампа прибуває в Нуук, 7 січня 2025 року

Перед прибуттям до столиці острова, міста Нуук, Дональд Молодший заявив, що це "приватна одноденна поїздка", мета якої - поспілкуватися з жителями острова, а зустрічатися з представниками влади він не має наміру.

Однак дехто вбачає в цьому політичний жест, оскільки обраний президент США неодноразово заявляв, що "для цілей національної безпеки і свободи в усьому світі США вважають абсолютною необхідністю володіння і контроль над Гренландією".

Чи дійсно США хочуть повного контролю над Гренландією

Трамп заявив, що контроль над Гренландією є важливим для національної та економічної безпеки США.

Хоча риторика новообраного президента може виглядати незвично, вона не нова.

Вже понад століття низка президентів США намагалися отримати контроль над Гренландією. Уперше цю ідею висунув 17-й президент країни Ендрю Джонсон у 1860-х роках.

"США кілька разів намагалися витіснити данців з Гренландії і приєднати її до США, або принаймні повністю контролювати безпеку острова", - зазначає Лукас Вахден, автор інформаційного бюлетеня 66° North, присвяченого безпеці в Арктиці.

У 1867 році, після купівлі Аляски у Росії, тодішній держсекретар США Вільям Г. Сьюард вів переговори про купівлю Гренландії у Данії, але не зміг дійти згоди.

У 1946 році США запропонували заплатити 100 млн доларів (на сьогодні це 1,2 млрд доларів) за цю територію, вважаючи, що вона є життєво важливою для національної безпеки Америки, але данський уряд відмовився.

Трамп також намагався купити Гренландію під час свого першого терміну. І Данія, і уряд Гренландії відхилили пропозицію 2019 року, заявивши: "Гренландія не продається".

Автор фото,Getty Images Космічна база Пітуффік, раніше відома як авіабаза Туле, перебуває під контролем США з часів Другої світової війни

Що думають мешканці Гренландії

Куно Фенкер, член парламенту Гренландії, заявив у середу, що не бачить у коментарях Трампа загрози.

Фенкер, який підтримує незалежність Гренландії, сказав ВВС, що суверенна Гренландія може обрати співпрацю з США у сфері оборони.

Але коли Трамп вперше підняв ідею купівлі Гренландії в 2019 році, багато місцевих жителів заявили ВВС, що вони проти цієї пропозиції.

"Це дуже небезпечна ідея", - пояснив Дінес Мікаельсен, туроператор, який народився і виріс у Тасілаку на сході Гренландії.

"Він ставиться до нас як до товару, який можна купити", - додала Алека Хаммонд, перша жінка-прем'єр-міністр Гренландії.

"Він навіть не розмовляє з Гренландією - він розмовляє з Данією про купівлю Гренландії".

Автор фото,Getty Images З таненням льодовиків територія острова стає більш доступною, а його природні ресурси становлять інтерес для сильних світу цього

За кілька годин після того, як минулого місяця обраний президент Трамп заявив про свою зацікавленість у купівлі Гренландії, уряд Данії оголосив про значне збільшення витрат на оборону острова. Міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен назвав цю заяву "іронією долі".

Також на цьому тлі король Данії Фредерік Х змінив королівський герб, зробивши на ньому більш помітними Гренландію та Фарерські острови.

Дехто розцінив це як докір Трампу, але це також може викликати заперечення у прихильників незалежності Гренландії.

Король Фредерік у своєму новорічному зверненні заявив, що Королівство Данія єдине "аж до Гренландії", додавши: "Нам судилося бути разом".

Водночас прем'єр Гренландії використав свою власну новорічну промову, щоб сказати, що острів має звільнитися від "кайданів колоніалізму".

Автор: Ідо Вок, BBC News