Трампа арестовали! Он ждет предъявления обвинений

Во вторник, 4 апреля, в США был арестован бывший президент Дональд Трамп. Сейчас он ждет, пока его доставят в зал суда, где ему предъявят обвинение.

Об этом сообщает CNN. Перед арестом Трамп прибыл в офис окружного прокурора Манхэттена – именно там он находится под стражей.

"Ожидается, что после ареста на Трампа не наденут наручники, поскольку он будет оставаться под постоянной защитой правоохранительных органов", – сказано в сообщении.



Перед арестом Дональд Трамп опубликовал пост в своей соцсети TruthSocial.

"Направляюсь в здание суда на Нижнем Манхэттене. Это кажется таким сюрреалистичным – вау, они собираются арестовать меня. Не могу поверить, что это происходит в Америке", – написал он.

Первый в истории президент США

Трамп стал первым в истории экс-президентом США, против которого будет открыто уголовное дело.

Расследование в отношении Трампа касается выплаты денег за молчание порнозвезде Сторми Дэниэлс.

АВТОР ФОТО,GETTY IMAGES Полиция разделила противников и сторонников Трампа, которые собрались возле суда

Согласно материалам дела, перед выборами 2016 года Трамп через адвоката выплатил Сторми Дэниэлс 130 тысяч долларов, чтобы она молчала о сексе с ним.

Сама по себе эта выплата незаконной не была, но Трамп и его адвокат оформили ее как плату первого второму за юридические услуги, а это в штате Нью-Йорк считается фальсификацией отчетности и наказуемо в уголовном порядке.

Адвокат Майкл Коэн в 2018 году получил за это три года тюрьмы, но Трампу, занимавшему тогда пост президента, официальных обвинений не предъявляли.

Трамп категорически отрицает, что у него был секс со Сторми Дэниэлс.