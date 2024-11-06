Дональд Трамп переміг на виборах президента США. БІОГРАФІЯ

Дональд Трамп впевнено переміг на виборах президента США. Журналісти по всьому світу називають це карколомним поверненням. Він набрав 279 голосів виборників.

Напередодні оголошення результатів виборів Трамп виступив перед своїми прихильниками у Флориді. "Це величезна перемога для американців, що дозволить нам знову зробити Америку великою".

"Ми збираємося допомогти зцілити свою країну", - додав він, стоячи поряд зі своїм кандидатом у віцепрезиденти Дж.Д Венсом та іншими політичними соратниками.

У штабі Камали Гарріс, головної опонентки республіканця, поки що ніяк це не прокоментували. Нічого поки що не заявили і в чинного президента США Джо Байдена.

Ще до оголошення результатів виборів Трампа уже почали вітати лідери країн по всьому світу. Одним із перших був український президент Володимир Зеленський.

Спочатку очікувалося, що ці президентські вибори принесуть багато сюрпризів і що голоси виборців розділяться ледве не порівну. Проте вже після перших годин підрахунку голосів Дональд Трамп почав впевнено прориватися вперед.

Він не тільки переміг у всіх хитких штатах, що є головною запорукою успіху на президентських виборах у США, а і зумів перехилити на свій бік деякі штати, які зазвичай голосують за демократів.



Журналісти називають це тріумфальним, карколомним поверненням і значним політичним досягненням Дональда Трампа.

Майже всі чотири роки - після того, як Джо Байден переміг Трампа на останніх виборах у 2020-му - Дональд Трамп мав проблеми із законом.

Це 78-річний чоловік, проти якого відкрили чотири кримінальні справи (за однією з яких його засудили і мали винести вирок через три тижні), цілу купу цивільних справ.

За ним також тягнеться шлейф образ і велика кількість скандалів, що сталися за останні вісім років.

Дональд Трамп - один із найбільш суперечливих лідерів епохи, який приніс сум'яття в кабінети багатьох європейських столиць.

Ще напередодні американських виборів аналітики в усьому світі не втомлювалися пророкувати великі зміни для України у разі перемоги Трампа - можливо, навіть більші, ніж для самих США та Європи.

Під час своєї передвиборчої кампанії Дональд Трамп не раз говорив, коли стане президентом (і нібито навіть ще до офіційного вступу на посаду в січні 2025 року), він закінчить війну в Україні "за 24 години".

Українська влада просила розкрити деталі плану Трампа, але у відповідь нічого не отримала. Хоча у вересні Володимир Зеленський мав зустріч з Трампом під час свого візиту до США. За результатами ми почули лише стримані фрази про продуктивні переговори та підтримку України у війні проти Росії.

Більшість оглядачів і політиків сходяться на думці, що план Трампа полягає в тому, щоб змусити Україну до негайних мирних переговорів і поступитися Росії своїми територіями. Але зовсім не виключено, що післявиборча риторика Трампа може змінитися, адже йому більше не доведеться перейматися рейтингами та залученням більшої підтримки електорату.

Біографія Дональда

Дональд Трамп — це людина, яка, схоже, колись пішла купити молока, а натомість стала президентом США. Цей "творець" реаліті-шоу "The Apprentice" здобув славу більше завдяки фразі "You're fired!" ніж будь-якому новаторському політичному гаслу. Але як йому вдалося пройти шлях від ведучого телевізійного шоу до очільника США? Давайте зануримось у цю захоплюючу, а декому й комедійну біографію.

Дитинство

Виріс Дональд у родині, яка мала трохи більше грошей, ніж в середньостатистичної сім'ї. Батько, відомий бізнесмен, явно знав кілька способів не тільки заробити, але й "підтримувати прибуток". І хоча сам Дональд неодноразово наголошував, що почав бізнес з "маленької позики в мільйон доларів" від батька, чомусь саме ця історія викликала найбільше здивування у простих американців.

Бізнес і казино

Ставши дорослим, Трамп ринувся у світ нерухомості, будуючи хмарочоси з золотими логотипами, які, здається, більше нагадували люстерка для того, хто їх бачив. Його казино Тадж-Махал в Атлантік-Сіті, ідеально підходило для мільйонерів з амбіціями Джеймса Бонда. На жаль, реальність виявилася суворою — і як тільки карти виявилися не такими "козирними", як Трамп сподівався, казино довелося закрити.

Політична арена

В політику він увірвався, як справжній торнадо, збиваючи на своєму шляху будь-які конвенції та традиції. Під час своїх передвиборчих кампаній Трамп дотримувався правила: «Головне — щоб про мене говорили». І, мабуть, це спрацювало. Промови на кшталт "побудуємо стіну" стали візитівкою його президентства, залишаючи у багатьох відчуття, що політика і телешоу в його світі мають небагато відмінностей.

Президентство

Його термін на посаді був схожий на затяжне шоу, де кожен день приносив нові епізоди, як-от непередбачувані твіти в середині ночі чи нескінченні обіцянки "зробити Америку великою". Справжній майстер шоу, Трамп, здається, насолоджувався увагою, обіцяючи все більше й більше глядачам — навіть якщо це означало злегка відредагувати факти.

Що далі?

Після президентства він залишився в політичному житті й продовжує висловлювати свої думки голосно і емоційно. Кожен його крок схожий на черговий розділ у нескінченній сага про Трампа — сага, яка продовжує дивувати, навіть коли здається, що більше немає чим.



Якщо задуматися, Дональд Трамп — це сучасний американський міф, що комбінує в собі підприємницький дух, телешоу та здатність перетворити будь-який свій задум на "хайпову" подію. І якщо б йому вдалося знову стати президентом, американський політичний цирк знову буде готовий розгорнути свої шати для нових епізодів серіалу під назвою "Трамп".

Дональд Трамп: Життєвий шлях від бізнесмена до президента

1946 — Дональд Джон Трамп народився 14 червня в Квінсі, Нью-Йорк, США. Він був четвертим із п’яти дітей у родині Фреда та Мері Трампів, заможних забудовників.

1964 — Трамп вступив до Фордемського університету, але після двох років перевівся до Школи бізнесу Вортон при Пенсильванському університеті.

1968 — Закінчив Уортон і приєднався до сімейного будівельного бізнесу, який займався розробкою житлових комплексів для середнього класу.

1971 — Став президентом компанії, яка була перейменована на "The Trump Organization". Трамп вирішив зосередитися на високоприбуткових проєктах на Мангеттені.

1980 — Трамп завершив один із своїх перших великих проєктів у Нью-Йорку — реконструкцію готелю Grand Hyatt.

1983 — Відкрив "Trump Tower" на П’ятій авеню в Нью-Йорку, яка стала його фірмовою будівлею.

1985–1988 — В цей період Трамп продовжував активно інвестувати, купуючи численні об'єкти нерухомості, готелі та казино, зокрема, казино Taj Mahal в Атлантик-Сіті.

1991 — Компанія Трампа опинилася на межі банкрутства через високі борги та низький дохід від його проєктів у казино. Згодом йому вдалося реструктурувати борги, але деякі його об’єкти, включно з казино Taj Mahal, довелося закрити.

2004 — Став ведучим та продюсером популярного реаліті-шоу "The Apprentice", де фраза "You're fired!" стала його фірмовим висловом. Це шоу принесло йому широку популярність.

2015 — Оголосив про участь у президентських виборах 2016 року як республіканець, обіцяючи "зробити Америку знову великою" (Make America Great Again).

2016 — Переміг на виборах, здобувши 304 голоси вибірників проти 227 у Гілларі Клінтон. 20 січня 2017 року став 45-м президентом США.

2017–2021 — Під час його президентства були впроваджені значні зміни в економічній та імміграційній політиці, проведена податкова реформа, а також активізована зовнішня політика щодо Китаю та Північної Кореї. Його діяльність викликала багато суперечок, а політичні рішення часто обговорювались у світових медіа.

2020 — Брав участь у президентських виборах, але програв Джо Байдену. В цей період також розпочалась пандемія COVID-19, що викликала критику на адресу його адміністрації через її підхід до боротьби з вірусом.

2021 — 6 січня під час мітингу біля Капітолію відбувся штурм, за який частково звинувачували Трампа. Після цього він зіткнувся з другою процедурою імпічменту, проте його виправдали.

2024 — Трамп оголосив про свій намір знову балотуватися на пост президента США.