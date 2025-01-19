Дональд Трамп і Меланія запустили свою криптовалюту. Що відомо і чому так стрімко дорожчає?

Обраний президент США Дональд Трамп запустив власну криптовалюту, ринкова капіталізація якої швидко злетіла до кількох мільярдів доларів.

Він запускає мем-коїн $Trump в той момент, коли готується вступити на посаду 47-го президента США в понеділок, 20 січня.

Підприємство координується компанією CIC Digital LLC, філією організації Trump, яка раніше продавала взуття та парфуми під брендом Trump.

Мем-коїни використовуються для підвищення популярності вірусної інтернет-тенденції чи руху, але вони не мають внутрішньої цінності та є надзвичайно нестабільними інвестиціями.

Автор фото,EPA Підпис до фото,Критики називають ідею Трампа з випуском власної криптовалюти "грабіжництвом"

За даними CoinMarketCap.com, до опівдня суботи, через кілька годин після запуску, ринкова капіталізація $Trump досягла майже 5,5 мільярдів доларів США.

CIC Digital LLC і компанія Fight Fight Fight LLC, заснована в Делавері на початку цього місяця, володіють 80% токенів. Однак незрозуміло, скільки грошей Трамп може заробити на цьому підприємстві.

"Мій НОВИЙ офіційний мем Трампа ТУТ! Настав час відсвяткувати все, за що ми виступаємо: ПЕРЕМОГУ!", - написав Трамп на своїй сторінці в соціальній мережі Truth Social, коли оголосив про мем-коіни ввечері, 17 січня.

Близько 200 мільйонів цифрових токенів було вже випущено, а ще 800 мільйонів буде випущено протягом наступних трьох років, повідомляє веб-сайт криптовалюти.

"Цей мем Трампа вшановує лідера, який не відступає, попри труднощі", — йдеться на сайті.

Але повідомлення також містить застереження про те, що коін "не призначений бути об'єктом" інвестиційної можливості чи цінного паперу та "не є політичним" та "не має нічого спільного з будь-якою політичною кампанією, політичним офісом чи державним агентством".

Критики звинуватили Трампа в тому, що він наживається на президентстві.

Автор фото,Trump coin website Криптовалюта Трампа - це мем-коїн, тобто такий, що використовується для підвищення популярності вірусної інтернет-тенденції, але є дуже нестабільним

"Трамп володіє 80 відсотками акцій і призначає запуск за кілька годин до інавгурації — це грабіжництво, і багато хто, ймовірно, постраждає від цього", — сказав Нік Томаїно, венчурний криптоінвестор, у пості в соціальних мережах.

Такі цифрові токени сумно відомі тим, що спекулянти використовують ажіотаж, щоб накачати вартість перед продажем на вершині ринку, залишаючи тим, хто запізнюється, підраховувати свої втрати під час падіння ціни.

Інвестори в криптовалюту сподіваються, що адміністрація Трампа сприятиме розвитку індустрії.

Регулятори президента Джо Байдена посилалися на занепокоєння щодо шахрайства та відмивання грошей, коли вони розправлялися з криптокомпаніями, подавши на ці біржі до суду.

Раніше Трамп не виявляв особливої прихильності до криптовалюти, але минулого року на біткойн-конференції в Нешвіллі він сказав, що Америка стане "криптостолицею планети", коли він повернеться до Вашингтона.

Його сини Ерік і Дональд-молодший оголосили про власне криптовалютне підприємство минулого року.

Меланія Трамп запустила свій мемкоїн

Дружина обраного президента США Дональда Трампа Меланія запустила свій мемкоїн і ненадовго обвалила криптовалюту чоловіка.



«Офіційний мем Меланії вже у продажу! Ви можете купити $MELANIA просто зараз», — написала Меланія Трамп у соцмережі X.



За першу годину монета Меланії Трамп зросла на більш ніж 24000%, досягнувши пікової вартості 13 доларів, але потім знизилася. На цьому тлі монета Дональда Трампа обвалилася більш ніж на 40% до 38 доларів, але потім відновила зростання.



На тлі запуску криптовалют подружжя Трамп у роботі блокчейна Solana, на якому створено обидві монети, сталися збої.

Основні етапи життя Меланії Трамп:

Народження та дитинство (1970–1988) Народилася 26 квітня 1970 року в місті Ново-Место, Словенія (тоді Югославія).

Дитинство провела у місті Севниця, у родині, де батько був автодилером, а мати працювала у текстильній індустрії.

Навчалася в місцевих школах, захоплювалася малюванням, дизайном та модою. Кар’єра моделі (1988–1996) У 16 років почала працювати моделлю.

Навчалася у Люблянському університеті на факультеті дизайну, але залишила навчання, щоб зосередитися на кар’єрі.

Переїхала до Мілана і Парижа, співпрацюючи з відомими модельними агентствами. Переїзд до США (1996) У 1996 році переїхала до Нью-Йорка, де активно працювала як модель.

Знімалася для відомих журналів, таких як Vogue, Harper's Bazaar та GQ. Знайомство з Дональдом Трампом (1998) Познайомилася з Дональдом Трампом на вечірці у Нью-Йорку.

Почали зустрічатися та стали однією з найвідоміших пар міста. Шлюб із Дональдом Трампом (2005) 22 січня 2005 року вийшла заміж за Дональда Трампа.

Весілля пройшло у Флориді, з багатьма відомими гостями. Народження сина Беррона (2006) У березні 2006 року народила сина Беррона Вільяма Трампа.

Зосередилася на сім’ї та вихованні дитини. Громадянство США (2006) У 2006 році отримала американське громадянство. Роль першої леді США (2017–2021) У 2017 році Дональд Трамп став 45-м президентом США, і Меланія стала першою леді.

Сфокусувалася на ініціативі "Be Best", що була спрямована на боротьбу з булінгом та підтримку дітей.

Приділяла увагу дизайну офіційних заходів та благодійній діяльності. Життя після Білого дому (2021–дотепер) Після завершення президентського терміну Дональда Трампа живе переважно у Флориді.

Займається благодійністю, а також підтримує ініціативи, пов’язані з дітьми. Вплив на моду та громадське життя Меланія залишається іконою стилю, впливаючи на моду своїм елегантним смаком.

Продовжує зберігати приватність, уникаючи надмірної публічності.

Ці етапи відображають основні події її життя, які сформували її особистість та кар’єру.