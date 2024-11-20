«Трамп може примусити Путіна до миру». Зеленський розповів, як це зробити

Новообраний президент США Дональд Трамп зможе примусити російського лідера Путіна до миру, вважає президент України Володимир Зеленський.

В інтерв'ю американському телеканалу Fox News він розповів як, на його думку, Трамп може це зробити, та що буде з Україною, якщо США за нового президента вирішать урізати їй військову допомогу.

"Трамп - сильніший"

На запитання, чи вірить він, що Трамп зможе вплинути на російського президента Путіна і зупинити війну, Зеленський відповів ствердно - із застереженнями.

"Це буде непросто, але якщо застосувати всі [важелі], що є у США, то - так, він зможе, - сказав Зеленський. - Тому що він набагато сильніший за Путіна. США сильніші. Їхня економіка сильніша".

Зеленський зазначив, що "на сьогоднішній день від Путіна залежить дуже багато чого" і він може припинити цю війну. Але більшою мірою це залежить від США.

"У президента Сполучених Штатів Америки є і сила, і влада, і зброя, - продовжив Зеленський, - і він може знизити ціни на енергоресурси. До речі, я чув у пресі сигнали від президента Трампа, що він подумує про зниження цін на енергоресурси, на нафту, і це треба зробити".

"Якщо США уріжуть допомогу, ми програємо"

Зеленський заявив, що скорочення військової допомоги США може суттєво вплинути на здатність Києва протистояти агресії Росії.

Власного виробництва озброєння недостатньо для перемоги або навіть для виживання України, підкреслив він у інтерв'ю Fox News.

"Якщо нова американська адміністрація скоротить військову допомогу Україні, я думаю, ми програємо", - зазначив Зеленський.

"Звісно, ми в будь-якому разі продовжимо боротися. У нас є своє виробництво, але його недостатньо, щоб мати перевагу. І, я думаю, недостатньо для того, щоб вижити", - додав він.

"Але якщо таким буде вибір Америки, тоді ми будемо змушені вирішувати, як діяти далі".

"Дипломатія - єдиний спосіб припинити війну"

Український президент також акцентував увагу на необхідності збереження внутрішньої та міжнародної єдності. На його думку, успіх України залежить не лише від її зусиль, але й від підтримки партнерів.

"Цей етап війни залежить від нашої єдності в Україні, а також єдності Європи та, найважливіше, єдності між Україною та Сполученими Штатами", ‒ підкреслив він.

Зеленський вважає, що війна може бути завершена дипломатичним шляхом, але багато що залежить і від рішень російського президента Путіна.

"Путін має можливість припинити цю війну. Він може прийняти таке рішення в будь-який момент. Він може захотіти і покласти край цій війні. Однак це також залежить від Сполучених Штатів, які мають більше сили та впливу, ніж Росія", ‒ наголосив український лідер.

Зеленський про Трампа

У нещодавньому інтерв'ю Українському Радіо український президент висловив свої погляди на тему перемовин та розповів, чого він очікує від президентства Дональда Трампа.

За словами Зеленського, для будь-якого майданчика перемовин принципово важливо, щоб США зберегли позицію, "що Росія - агресор, що вона порушила нашу територіальну цілісність, міжнародне право".

У відповідь на запитання журналістів, чи ставив Дональд Трамп перед Україною вимогу участі в переговорах, Зеленський сказав: "Ми - незалежна країна. І ми під час цієї війни - і наш народ, і я особисто в перемовинах зі США, і з Трампом, і з Байденом, і з європейськими лідерами - довели, що з нами риторика “Сідай і слухай” не працює".

Свою зустріч з Дональдом Трампом у вересні Володимир Зеленський назвав "позитивною", "зрозумілою" і "абсолютно аргументованою", де українська сторона могла висловити свій погляд.

Президент зауважив, що у телефонній розмові після своєї перемоги Трамп сказав, що хоче завершити війну.

"Він на стороні Україні і цінує нашу цілісність".

Але "після інавгураційного процесу" все може змінитися, зазначив Зеленський.

19 листопада під час виступу у Верховній Раді Зеленський заявив, що необхідно працювати щодня, а не чекати дива від обраного президента США.

Він також наголосив, що розуміє тільки прямий контакт із Трампом і не сприймає неофіційні заяви в пресі.

Трамп і далі декларує наміри припинити війну між Росією та Україною, уникаючи пояснень, як саме і на яких принципах збирається це зробити.