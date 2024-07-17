Як українці ставляться до переговорів з Росією. Опитування

Майже половина українців, 44%, готова до переговорів з Росією, але більшість не готова заради цього нічим поступатися.

65% опитаних вірять у те, що Україна може перемогти Росію на полі бою. Не вірять у перемогу української армії 16% опитаних.

Про це свідчать дані опитування, яке провів Центр Разумкова на замовлення видання ZN.UA з 20 до 28 червня 2024 року.

Як зазначає видання, соціологи опитали людей, які репрезентують тилову частину України.

Опитування провели серед 2027 жителів центру (Київська, Сумська, Полтавська, Житомирська, Чернігівська, Черкаська, Кіровоградська та Вінницька області); заходу (Закарпатська, Чернівецька, Івано-Франківська, Львівська, Рівненська, Хмельницька та Волинська); сходу (Луганська, Донецька, Харківська й Дніпропетровська); півдня (Запорізька, Херсонська, Миколаївська й Одеська області). У дослідженні не зазначено, але можна припустити, що йдеться про не окуповані частини України.

Українців спитали про ставлення до миру з РФ, про поступки територіями і про те, на яких умовах, на їхню думку, має закінчитися війна.

Переговори - так чи ні?

На питання соціологів про те, чи настав час для початку офіційних мирних переговорів України та Росії, 44% відповіли, що так, настав.

35% опитаних не згодні з тим, що треба проводити переговори.

Багато є і тих, хто не визначився, — 21%.

Соціологи спитали про те, яку з умов українці вважають мінімально необхідною для укладання мирної угоди з Росією?

Половина опитаних (51%) наполягає на звільненні України від російських військ у кордонах 1991 року.

26% можуть погодитися на зупинку війни по лінії розмежування на початку 2022-го та лише 9% готові визнати кордон по лінії фронту на момент укладання угоди.

Що віддати заради миру?

На питання, якби це залежало від вас, чим би ви були готові поступитися під час переговорів з Росією, більшість українців відповіли, що нічим - 61%.

7,6% людей готові віддати українські території.

14% готові відмовитися від прозахідного вектора вільного розвитку України.

АВТОР ФОТО,REUTERS Підпис до фото,Більшість українців не готові віддавати росіянам захоплені території. На фото - окупований Маріуполь

Як свідчать соціологічні дослідження, частка українців, які готові віддавати Росії території, зростає.

Так, з травня 2022 року по грудень 2023 року кількість людей, які вважають, що заради миру можна поступитися територіями, збільшилась майже вдвічі - з 10% до 19%, за даними КМІС.

Певний період оптимізму серед українців у 2022 році, на думку соціологів, підтримувався яскравими перемогами на півночі України, на Харківщині та Херсонщині у 2022 році.

У 2023 році таких перемог не було. Україна втратила частину територій (Бахмут, Авдіївку, Мар'їнку тощо). Були затримки з допомогою від США. Навесні 2024 року Росія почала наступ на півночі Харківщини.

У травні 2024 року вже 30% українців виступали за на компроміси в переговорах з Росією, наводить дані своїх досліджень КМІС.

АВТОР ФОТО,GETTY IMAGES Підпис до фото,У середині лютого 2024 року українські війська відступили від Авдіївки, за яку тривали запеклі бої з минулого жовтня

Довгі розмови про переговори

Ідеї мирних переговорів України та Росії обговорюють постійно, починаючи з 2022 року, коли зайшли у глухий кут зустрічі української і російської сторін у Стамбулі.

Час від часу з'являються нові повідомлення, що та чи інша країна готує свій "мирний план" для Москви і Києва.

Нещодавно прем'єр Угорщини Віктор Орбан з миротворчою місією об'їздив Київ, Москву та Пекін.

Однак, жодна з цих ініціатив не втілилася у реальні переговори.

У червні 2024 року Україна зібрала 93 країни у Швейцарії на саміті миру, щоб окреслити своє бачення закінчення війни. На цьому заході не було Китаю і Росії.

Одночасно з проведенням саміту у Швейцарії президент Росії Володимир Путін вкотре озвучив свої умови мирних переговорів. Він вимагає виведення українських військ з Донецької, Луганської, Запорізької і Херсонської областей. Також він хоче скасувати західні санкції проти РФ. У Києві такі вимоги назвали абсурдом.

Україна вимагає звільнення окупованих Росією земель, а про повернення до кордонів 1991 року йдеться у "формулі миру" президента Зеленського, оголошеній ще 2022 року.

АВТОР ФОТО,REUTERS Підпис до фото,Знищена росіянами лікарня Охматдит у Києві

8 липня після масових обстрілів Росією українських міст, зокрема дитячої лікарні Охматдит у Києві, про мирні переговори знову заговорили. На це раз у соцмережах. Деякі українські блогери з великими аудиторіями почали писати про потребу миру з росіянами, “щоб нарешті припинився цей жах”.

Зокрема лунали заклики до української влади, як йдеться в окремих постах, “піти і домовитися”, бо все “це все можна зупинити”, але “влада цього не хоче”.

Такі пости викликали неоднозначну реакцію і осуд у частини українського суспільства. Одну з авторок, блогерку Анастасію Умку викликали на розмову до СБУ.

Пізніше деякі з блогерів почали виправдовуватися за ці дописи. Інші навпаки говорили, що висловлюють думку більшості українців, які прагнуть миру.

15 липня президент України Володимир Зеленський оголосив про підготовку плану на наступний саміт миру, де вже можуть бути представники Росії.