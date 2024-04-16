Зеленський закликав Захід захистити Україну так само, як Ізраїль

Президент України Володимир Зеленський закликав союзників захистити Україну так само, як вони змогли захистити Ізраїль від повітряного нападу з боку Ірану.

У своєму вечірньому зверненні Зеленський сказав, що після іранського удару "увесь світ побачив по діях союзників у небі Ізраїлю та сусідніх країн, якою дійсно ефективною може бути єдність у захисті від терору, якщо в основі єдності – достатня політична воля".

"Ізраїль не є членом НАТО, і не треба було нічого такого, як активізація 5-ї статті. І ніхто не виявився втягнутим у війну. Вони просто допомогли захистити життя", - сказав президент.

За його словами, "шахеди" у небі України звучать так само, як у небі Близького Сходу, балістика скрізь б'є однаково, якщо її не збити.

У ніч з 15 на 16 квітня Росія атакувала Україну 9-ма дронами "шахедами" із Криму. Їх збили українські повітряні сили над південними і центральними областями. У Хмельницькому було чути вибухи.

"Небо Європи могло б уже давно отримати саме такий захист, який потрібен, якби так само й Україна мала схожу повну підтримку партнерів у збитті дронів і ракет",- зазначив президент.

Зеленський додав, що обговорюватиме це питання із партнерами України.

У ніч на неділю Іран випустив по Ізраїлю понад 300 ракет і безпілотників. ППО Ізраїлю та його союзників за підтримки військових літаків США, Великої Британії та Франції збили 99% цих снарядів.

15 квітня у Пентагоні заявили, що потреба України у засобах ППО є негайною. Міністерство оборони США закликало Конгрес США ухвалити законопроєкт із підтримкою України.

У понеділок внаслідок авіаудару російських військових по селу Лук'янці в Харківській області загинули двоє людей.

Що з допомогою?

АВТОР ФОТО,PRESIDENT.GOV.UA

Конгрес США з минулої осені не може ухвалити виділення допомоги Україні. Це питання переносили багато разів.

Спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон представив на закритій зустрічі з конгресменами чотири окремі законопроекти про допомогу Україні, Ізраїлю, Тайваню, а також про пріоритети національної безпеки. Про це повідомляє видання The Hill з посиланням на учасників зустрічі, яка відбулася в понеділок, 15 квітня.

План, за словами співрозмовників видання, полягає в тому, щоб провести всі чотири законопроекти через одну процедурну норму, яка дає змогу вносити поправки.

Четвертий законопроект включатиме положення, яке дозволяє США використовувати заарештовані російські активи для допомоги Україні.

При цьому поточний план не включає охорону кордону США, сказав журналістам конгресмен від Республіканської партії Кевін Херн. Це може викликати невдоволення прихильників жорсткої лінії, які ці заходи пов'язують за допомогою Києва.

У Білому домі раніше заявляли, що не підтримають ухвалення окремого законопроекту про допомогу Ізраїлю без виділення $60 млрд Україні.

"Ми не ухвалимо окремий законопроект. Він не допоможе ні Ізраїлю, ні Україні", - заявила на брифінгу прес-секретар Білого дому Карін Жан-П'єр.