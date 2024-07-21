«Можемо завершити гарячу стадію війни до кінця року». Зеленський дав інтерв'ю ВВС

Президент України Володимир Зеленський під час візиту до Великої Британії дав ексклюзивне інтерв'ю ВВС. Він заявив, що з підтримкою союзників Україна може "спробувати завершити гарячу стадію війни до кінця цього року".

"Я вважаю, що якщо ми будемо об'єднані, і будемо іти, наприклад, по формату Саміту миру, ми можемо закінчити гарячу стадію війни. Ми можемо спробувати це зробити до кінця цього року", - сказав Зеленський.

"План буде готовий. Якщо він приведе до завершення гарячої стадії війни, це буде дуже правильно і дуже сильно", - додав він.

При цьому президент зазначив, що цей план має бути спільним із партнерами - "це залежить і від їхнього бажання, щоб ніхто не грався у свої ініціативи закінчення війни".

За його словами, партнери України мають тиснути на Росію - "щоб Росія погодилася сідати і думати про закінчення війни".

"Це не значить, що треба відвоювати силою всі території. Я вважаю, що сила дипломатії може допомогти", – сказав він і додав, що слабша Росія на полі бою поставить Україну в сильнішу позицію за столом переговорів.

"Якщо тиснути на Росію, я вважаю, що можна домовитися про врегулювання і дипломатичне ", - додав він.

Удари по Росії

Від британського уряду, за словами Зеленського, він хоче отримати дозвіл на удари у відповідь західною зброєю на визнаній території Росії без обмежень по дальності.

"Ми просто хочемо відповідати точно по тій точці, з якої вони по нас стріляють", - сказав президент.

Він також заявив, що готовий працювати з будь-ким, хто перебуватиме при владі у США. За його словами, робота з Дональдом Трампом у разі його переобрання президентом США буде "важкою роботою - але ми працьовиті".

Буквально кілька днів тому Трамп оголосив своїм кандидатом на посаду віцепрезидента сенатора від Огайо Джей Ді Венса. Раніше він заявляв, що "йому байдуже, що станеться з Україною".

Ця номінація поновила побоювання, що США можуть перестати виконувати свої зобов'язання щодо України, якщо Трамп повернеться до Білого дому на виборах у листопаді.

"Можливо, він справді не розуміє, що відбувається в Україні, тому ми повинні працювати зі Сполученими Штатами", – сказав Зеленський BBC.

Він також прокоментував старе твердження Трампа про те, що він зможе "завершити війну за 24 години".

Зеленський зазначив, усі б дуже зраділи, якби війну вдалося завершити так швидко - "але питання, якою ціною - і хто її заплатить".

На його переконання, платити за це довелося б Україні.

"Це означатиме просто зупинитися - і віддати [території], і забути. Санкції знімуть, Путін отримає землю, зробить із цього перемогу. Ми ніколи на це не підемо", - сказав Зеленський.

Під час свого візиту Зеленський також зустрівся з прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером, який пообіцяв підтримувати Україну "стільки, скільки буде потрібно", і зобов’язався витратити 3 мільярди фунтів стерлінгів на допомогу країні.

Український президент висловив надію, що перебування Стармера на Даунінг-стріт ознаменує "особливу" епоху в британській зовнішній політиці.

"Я не думаю, що позиція Британії зміниться", - сказав Зеленський BBC. - Але я хотів би, щоб прем’єр-міністр Стармер став особливим – говорячи про міжнародну політику, про захист світової безпеки, про війну в Україні".

Він додав, що Україні "не просто потрібна нова сторінка - нам потрібна сила, щоб перегорнути цю".

Зеленський також зазначив, що Україна досі не побачила літаків F-16, обіцяних союзниками цього літа.

"Пройшло 18 місяців, а літаки до нас не долетіли", – сказав він і додав, що вдячний за ту допомогу, яку вже надали Україні.

Кореспондент ВВС також запитав Зеленського, чи він уявляє собі ситуацію, коли відчує, що втомився і не може продовжувати виконувати свої обов'язки.

Зеленський відповів, що припускає таке повною мірою - проте "після війни".

"Ми маємо закінчити з нею і ми маємо закінчити з ним", - сказав Зеленський та уточнив, що має на увазі Володимира Путіна.

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“Путін не досяг своєї головної мети”

У Велику Британію Зеленський прибув для участі в саміті Європейської політичної спільноти (ЄПС).

ЄСП, до складу якого входять 27 членів Європейського Союзу, а також 20 країн, які не є членами, наприклад Британія, є більш неформальним форумом для співпраці.

Президента України приймають у Великій Британії як почесного гостя. Він зустрічався з королем Чарльзом ІІІ, з новим британським прем’єром Кіром Стармером, з прем’єркою Данії Метте Фредеріксен та з представниками британських оборонних компаній.

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Майже 50 лідерів зібралися разом, щоб обговорити спільні виклики, такі як війна в Україні та нелегальна міграція.

Зеленський на саміті звернувся до союзників і в черговий раз попросив дозволити використати західну зброю для ударів у глибині Росії, наприклад, по військовим аеродромам.

Він заявив, що ракети і дрони не є "носіями державного суверенітету". Саме тому необхідна колективна воля, щоб їх знищувати, включаючи з місцем запуску - як це було з іранськими ракетами над Ізраїлем.

"Путін не досяг своєї головної мети, йому не вдалося створити розкол у Європі", - сказав він у своєму виступі на саміті.

За його словами, успіхи на фронті є найкращим показником результатів. Досягти їх вдалося, зокрема завдяки дозволу використовувати західну зброю для ударів за межами України.

У п’ятницю вранці президент Зеленський особисто виступить на засіданні кабінету міністрів Великої Британії – перший іноземний лідер, який зробить це після президента США Білла Клінтона в 1997 році.

АВТОР ФОТО,REUTERS Голова Європейської ради Шарль Мішель, президент Володимир Зеленський та прем'єр Албанії Еді Рама

Новий пакет від Британії

Нещодавно призначений міністр оборони Великої Британії Джон Гілі, виступаючи у парламенті, пообіцяв нову допомогу Україні.

Він повідомив, що до пакету увійдуть боєприпаси, протитанкові ракети та артилерійські гармати.

"Росія далеко не вичерпала свою силу, і якщо Путін переможе, то він в Україні не зупиниться", - наголосив Гілі.

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Кіра Стармера на пресконференції напередодні запитали, які нові форми підтримки його уряд готовий надати Україні. Він відповів, що жодних нових рішень немає. Усі види допомоги, які почав надавати колишній уряд консерваторів, буде продовжуватися, наголосив він.

Оглядач каналу ITV Роберт Пестон запитав Стармера, чи Британія та Європа зможуть продовжувати допомагати Україні, якщо в США прийде до влади Дональд Трамп і вирішить помиритися з Володимиром Путіним. Пестон зазначив, що промислових можливостей європейських країн не вистачить.

Стармер відповів, що не буде випереджувати результати листопадових виборів у США, але європейські лідери підтримують Україну.