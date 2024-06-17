Саміт миру в Швейцарії: які його результати і що буде далі

Офіс президента України опублікував спільне комюніке саміту миру. Його підтримала більшість учасників заходу, але не всі.

Саміт миру в Швейцарії завершився 16 червня заявами лідерів країн і публікацією спільного комюніке.

Текст документа опублікований на сайті офісу президента України.

Українська влада впевнена, що кількість країн,які підтримали комюніке, буде зростати.

Що в комюніке

У спільній заяві за підсумками саміту йдеться про те, що цей захід відбувся для того, щоб "посилити діалог на високому рівні щодо шляхів до всеосяжного, справедливого та стійкого миру для України".

Учасники погодились, що мають спільне бачення в трьох аспектах.

По-перше, в комюніке наголошується, що українські атомні електростанції та установки, зокрема Запорізька атомна електростанція, повинні працювати безпечно та захищено під "повним суверенним контролем України і відповідно до принципів МАГАТЕ та під її наглядом".

"Будь-яка загроза або використання ядерної зброї в контексті війни в Україні є недопустимими", - сказано в документ.

По-друге, учасники саміту наголосили, що в Чорному і Азовському морях є "надзвичайно важливим" забезпечити вільне, повне та безпечне торговельне судноплавство, а також доступ до морських портів.

"Напади на торговельні судна в портах і на всьому маршруті, а також на цивільні порти та цивільну портову інфраструктуру є неприйнятними", - сказано в документі.

Продовольчу безпеку жодним чином не можна використовувати як зброю. Українська сільськогосподарська продукція має безпечно та вільно постачатися зацікавленим третім країнам, йдеться в комюніке.

По-третє, усі військовополонені мають бути звільнені шляхом повного обміну. Усі депортовані та незаконно переміщені українські діти та всі інші українські незаконно утримувані цивільні мають бути повернуті в Україну.

Країни і організації, які підтримали комюніке, наголошують, що досягнення миру потребує залучення та діалогу між усіма сторонами.

Для цього в майбутньому будуть вживати конкретні заходи із подальшим залученням "представників усіх сторін".

Статут ООН, включно з принципами поваги до територіальної цілісності та суверенітету всіх держав, може й буде слугувати основою для всеосяжного, справедливого та стійкого миру в Україні, наголошується в комюніке.

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Хто не приєднався до комюніке і чому

"Цей саміт показав що міжнародна підтримка України не слабшає. Вона сильна", - сказав на підсумковій пресконференції президент Володимир Зеленський, відповідаючи на питання ВВС.

Однак фінальне комюніке підтримали не усі країни, які брали участь в саміті.

Підтримали документ 80 країн та чотири міжнародні організації. Однак утримались від приєднання до комюніке Саудівська Аравія, Бахрейн, Ватикан, Таїланд, Індія, Індонезія, Мексика, Південно-Африканська республіка, Бразилія, Об'єднані Арабські Емірати, Вірменія, Лівія.

Китай взагалі не брав участь в саміті миру.

На пресконференції Володимир Зеленський заявив, що представники деяких країн ще думають над приєднанням до комюніке і мають провести внутрішні консультації перед цим. Документ відкритий до приєднання, тож український президент очікує, що кількість країн, які його підтримують, буде збільшуватись.

"Є різні країни з різними думками. Ми маємо поважати це".

АВТОР ФОТО,ОФІС ПРЕЗИДЕНТА До комюніке відразу приєднались 80 країн

Він також прокоментував питання щодо позиції Китаю і Бразилії, які начебто мають власний план мирних перемовин для закінчення війни в Україні.

"Ми будемо раді чути їхні думки, навіть якщо вони не співпадають з більшістю світу", - сказав Зеленський.

Він також наголосив, що не вважає Китай ворогом і хотів би, щоб влада цієї країни допомогла Україні і поважала її територіальну цілісність.

"Я б хотів би, щоб Китай був другом України", - сказав він.

Подальший план дій після саміту, за його словами, полягає в тому, що будуть проведені робочі зустрічі з представниками країн, а згодом буде вироблений план завершення війни. Він має бути представлений на другому саміті миру. Там також очікується участь Росії.

"Їх (Росії - Ред.) присутність там буде говорити про те, що вони вирішили закінчити війну", - заявив президент.

Перемовини між країнами можуть початися раніше за умови, що РФ виведе свої війська з України, зауважив він.

"Мир не потрібен їм, це факт. Мир потрібен всім нам – це факт".

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Зеленський також звернув увагу, що напередодні саміту Володимир Путін припустився помилки, коли почав вимагати від України залишити підконтрольні території, як умову для початку "мирних перемовин".

Ця заява, наголосив український президент, сильно змінила думку багатьох лідерів країн світу.

"Одним цим меседжем Путін передав всьому світ, що те, що він раніше заявляв про бажання закінчити війну, тепер помножене на нуль", - сказав він.

"Іноді помилки ворога це також успіх", - додав Зеленський.